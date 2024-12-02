Akıllı ev aletleri son zamanlarda günlük hayattaki pek çok işimizi kolaylaştırıyor. Bu anlamda ağırlık ölçümü için kullanılan birbirinden fonksiyonel akıllı tartı modelleri de tüketicilerin ilgi gösterdiği ürün grupları arasında yer alıyor.

Bu içerikte en çok tercih edilen ve sahip olduğu özelliklerle dikkat çeken en iyi akıllı tartı modellerini sizin için sıraladık.

En İyi Akıllı Tartı Modelleri

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

Yağ ölçme özelliğine sahip olan akıllı ve bluetooth destekli bu model 4 x 1.5 V pil ile çalışıyor.

1.7 kg ağırlığındaki ürünün boyutları ise 30 x 30 x 2.5 cm olarak belirtiliyor.

Maksimum 150 kg’a kadar ölçme kapasitesine sahip olan tartı kilonuza ilişkin analiz yapabiliyor. Bu sayeden vücut kitle endeksi, yağ oranı gibi parametreler hesaplanabiliyor.

Beyaz renkli cam tartı aynı zamanda vücut su oranını da ölçebiliyor. Uygulama üzerinden kolayca kontrol edilebiliyor.

OSVELD Detox Vücut Yağ Analiz Özellikli Akıllı Tartı

Bazal metabolizma hızı ve vücut kitle indeksi ölçmek amacıyla kullanılan akıllı tartı Bluetooth bağlantı desteği sayesinde uygulama üzerinden kolayca kontrol edilebiliyor. Şık görünümü ile dikkat çeken cam tartı üzerinde bir adet LCD ekran bulunuyor.

Kemik, su, yağ ve toplam vücut ağırlığına ilişkin ölçümleri bu cihazla kolayca yapabilirsiniz.

Voit Akıllı Bluetooth Dijital Baskül

Modern ve şık görünüme sahip olan cam tartı LCD ekranda vücut ölçümlerinize ilişkin verileri görmenizi sağlıyor. Bluetooth destekli akıllı bir cihaza indireceğiniz uygulama üzerinden yönetebileceğiniz tartı bazal metabolizma, yağ oranı, su oranı, kemik ağırlığı gibi verileri ölçmenize imkân tanır. Maksimum 180 kg’a akadar ağırlık ölçümünü gerçekleştirebilir.

Xiaomi Mi Body Composition Scale S400

Vücut kitle indeksi ölçümü yapabilen Xiaomi akıllı tartı modellerinden biri olan bu cihaz da tıpkı diğer modellerde olduğu gibi yağ ve su oranı ölçümlerinde de kullanılabiliyor. Bu tartıdan elde edeceğiniz veriler ışığında günlük beslenme rutinlerinizi kolayca oluşturabilirsiniz.

Şık, beyaz cam tasarımını zenginleştiren LCD ekranda görüntülenen verileri Bluetooth aracılığıyla uygulama üzerinden mobil cihazlarınıza aktarabilirsiniz.

Vestel V-FIT Kas ve Yağ Ölçer Akıllı Dijital Tartı

100 gram ölçüm hassasiyetine sahip olan cihazda vücut kitle endeksi, su, kemik ve kas ölçümü, bazal metabolizma analizi gibi işlemler kolayca yapılabiliyor. Maksimum 180 kg’a kadar taşıma kapasitesine sahip olan cihaz AAA tipi pil ile çalışıyor. Bluetooth bağlantılı akıllı tartı camdan üretilmiş.

Reidan Supsecale Elektronik Tartı

Maksimum 180 kg’a kadar ölçüm yapan bu cihazda farklı birim seçimleri yaparak vücut kitle endeksi, su, yağ oranı gibi çeşitli ölçümler yapma imkânınız var. Dahili hafızaya sahip olan model 6 mm temperli camdan üretiliyor. 260 x 260 mm boyutlarındaki ürün siyah renkli tasarımı ve sıcaklık ölçme özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Siz bu ürünlerden birini veya birkaçını denediniz mi? Alternatif olarak önerdiğiniz akıllı tartı modelleri var mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.