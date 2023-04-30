Yüksek Sese Doyacağınız En İyi Bilgisayar Hoparlörleri

Kulaklıklar, çoğu durumda hayat kurtarsa da bazıları için yetersizdir. Bu noktada güçlü bass desteğiyle hoparlörler devreye girer. Müzik deneyimini içinde hissetmek isteyenler tarafından tercih edilen bilgisayar hoparlörleri, günümüzde sahip olduğu çeşitler ile birlikte her ihtiyacı karşılayabiliyor. Bu yazımızda sizin için en iyi bilgisayar hoparlörleri listesi oluşturduk. Keyifli okumalar…

Oyun ve Film İçin Bilgisayar Hoparlör Önerileri

Oyun oynarken güçlü bir hoparlör sistemine sahip olmak, aldığınız keyfi artırabilir ve oyun atmosferini tam olarak yaşamanıza olanak sağlar. Oyun için bilgisayar hoparlörleri, RGB desteğiyle birlikte oyun istasyonunuza farklı bir hava katabilir.

JBL Quantum Duo Gaming Hoparlör

Rampage RMS-X9 Gaming Hoparlör

Logitech Z407

JBL Quantum Duo Gaming Hoparlör

Bas Ayarı: Var

Bluetooth: Var

Dolby Digital: Var

DTS: Yok

Elektrik Girişi: 220 V Priz

Hoparlör Sayısı: 1 + 1

Kart Okuyucu: Yok

NFC (Yakın Alan İletişimi): Yok

Optik Ses Girişi: Yok

Renk: Siyah

Ses Ayarı: Var

Tiz Ayarı: Var

USB Girişi: Var

Uzaktan Kumanda: Yok

Hoparlör denildiğinde ilk akla gelen firmalardan biri olan JBL tarafından geliştirilen Quantum Duo Gaming Hoparlör, RGB desteğiyle oldukça güzel duruyor. Bilgisayar hoparlörü yorum ve tavsiyeleri söz konusu olduğunda kullanıcılardan oldukça olumlu geri dönüşler alan ürün, kablolu ve Bluetooth olarak kullanılabiliyor.

Rampage RMS-X9 Gaming Hoparlör

Bas Ayarı: Yok

Bluetooth: Yok

Hoparlör Sayısı: 1 + 1

Kart Okuyucu: Yok

Optik Ses Girişi: Yok

Renk: Siyah

Tiz Ayarı: Yok

USB Girişi: Yok

Uzaktan Kumanda: Yok

Bilgisayar için hoparlör tavsiyeleri listemizde hem USB hem de jak çıkışlarıyla oldukça kullanışlı bir seçenek olarak öne çıkan Rampage RMS-X9 Gaming Hoparlör, 30 dB’in üstü seslere çıkabiliyor.

Cihazın ızgaralı tasarımının içerisinde yer alan RGB led yerleştirmesi, oyun istasyonunuza farklı bir hava katıyor. Ayrıca listemizdeki diğer ürünlere kıyasla çok daha uygun bir fiyata sahip olduğunu belirtmemizde fayda var.

Logitech Z407

Bas Ayarı: Var

Bluetooth: Var

Dolby Digital: Yok

DTS: Yok

Elektrik Girişi: 220 V Priz

Hoparlör Sayısı: 2 + 1

Kart Okuyucu: Yok

NFC (Yakın Alan İletişimi): Yok

Optik Ses Girişi: Yok

Renk: Gri

Ses Ayarı: Var

Tiz Ayarı: Yok

USB Girişi: Yok

Uzaktan Kumanda: Var

Bilgisayar donanımları denildiğinde ilk akla gelen markalardan biri olan Logitech tarafından üretilen Z407, 2+1 subwoofer destekli yapısıyla hem film hem de oyunlar için iyi tercihlerden biri. Ürünün Bluetooth desteği sayesinde tamamen kablosuz şekilde kurulabiliyor olması, masa üzerindeki kablo kirliliğini azaltıyor.

Aynı zamanda istediğiniz yere konumlandırabileceğiniz kablosuz kontrol kadranı, sizi film izlerken ses artırıp azaltmak için bilgisayarın başına gitmek zorunda bırakmıyor.

Müzik İçin Bilgisayar Hoparlörü Önerileri

Mikado Md-505 Hoparlör

Tastech Carbon Ts-21

Müzikseverler için hoparlör tercihi, oldukça büyük önem taşıyor. Bu noktada her çeşitte ve fiyatta birbirinden farklı hoparlörler görmek mümkün. Bizim size önereceğimiz bilgisayar hoparlörleri, stüdyo kalitesine yakın müzik deneyimi sağlarken kompakt yapıları sayesinde kurulumları kolaylaştıracak şekilde tasarlanmış.

Mikado Md-505 Hoparlör

Bluetooth: Var

Elektrik Girişi: 220 V Priz

Hoparlör Sayısı: 5 + 1

Kart Okuyucu: Var

NFC (Yakın Alan İletişimi): Yok

Renk: Siyah

Ses Ayarı: Var

USB Girişi: Var

Uzaktan Kumanda: Var

Bazı oyuncular, kulaklığa alışamadığı için gerçek ses deneyimini yaşayabilmek adına 5+1 çevresel ses verebilen müzik setlerini tercih edebiliyor. Bu kapsamda mikado tarafından geliştirilen Md-505 5+1 hoparlör sistemi, hem bilgisayar hem de televizyon seti için kullanılabilir yapısıyla dikkat çekiyor.

Kendi içerisinde FM Radyo ve müzik çalar gibi özelliklere de sahip olan hoparlör, iki işlevi aynı anda gerçekleştirmenizi sağlayabilir. 70 Watt’lık subwoofer ise komşularınızı rahatsız edecek düzeyde güçlü ses üretiyor. Ancak ürünün diğer önerilerimize kıyasla daha pahalı olduğunu belirtmemizde fayda var.

Tastech Carbon Ts-21

Bağlantı Tipi: Kablolu

Bluetooth Bağlantı: Var

Kanal Yapısı: 2.1

NFC (Yakın Alan İletişimi): Yok

Renk: Siyah

Subwoofer: Var

Uygun fiyatlı hoparlör arayanların tercihlerinden biri olabilecek olan Tastech Carbon Ts-21, kullanıcılar tarafından olumlu yorum alıyor. 2+1 olarak sunulan ses sistemi, kumanda ile kontrol edilebiliyor. Ayrıca hem televizyon hem de bilgisayar için kullanılabilme ihtimali var. Fakat hoparlörün genel olarak müzik dinlemek için tasarlandığını söyleyebiliriz.