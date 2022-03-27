En iyi Dwayne Johnson filmleri neler sorusunu soruyorsanız doğru yerdesiniz. Hazırladığımız listede dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan oyuncunun yer aldığı birbirinden başarılı yapımlar bulunuyor.

49 yaşındaki Dwayne Johnson, bu zamana kadar çok sayıda yapımda yer aldı. Bu nedenden dolayı oyuncunun yer aldığı en başarılı yapımları merak ediyor olabilirsiniz. Aşağıda yer alan liste üzerinden The Rock lakabı ile tanınan Johnson’ın başarılı filmlerine göz atabilirsiniz.

En İyi Dwayne Johnson Filmleri Neler?

San Andreas

Rampage

Jumanji: Welcome to the Jungle

Fast Five

Red Notice

The Rundown

Fighting with My Family

Faster

Central Intelligence

Jungle Cruise

Yukarıda Johnson'ın yer aldığı başarılı filmler yer alıyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. San Andreas

IMDb Puanı: 6,1

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Dwayne Johnson, Carla Gugino ve Alexandra Daddario

Kaliforniya'da yıkıcı bir deprem meydana gelir. Raymond Gaines isimli helikopter pilotu ve Emma Gaines isimli karısı, ikinci deprem gerçekleşmeden önce kızlarını kurtarmaya çalışır.

Aksiyon, gerilim ve macera ögelerine sahip olan filmin yönetmenliğini Brad Peyton üstlendi. 2015 yılında vizyona giren yapım, 110 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 474 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı.

2. Rampage

IMDb Puanı: 6,1

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Dwayne Johnson, Naomie Harris ve Malin Akerman

Hayvanlar tuhaf bir kimyasal nedeni ile mutasyona uğrar ve bunun sonucunda aşırır büyürler ve saldırgın hale dönüşürler. Bir primatolog ise hayvanlar şehri yok etmeden önce panzehir bulmak zorunda.

Yönetmenliğini Brad Peyton'ın üstlendiği filmde bilim kurgu, aksiyon ve macera ögeleri yer alıyor. 1 saat 47 dakika uzunluğundaki Rampage, 2018 yılında vizyona girdi ve 428 milyon dolar hasılat elde etti.

3. Jumanji: Welcome to the Jungle

IMDb Puanı: 6,9

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Dwayne Johnson, Kevin Hart ve Jack Black

Ormanda geçen bir video oyununa dahil olan dört genç, tehlike dolu bir maceraya atılır. 2017 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Jake Kasdan yaptı. 90 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 262 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

4. Fast Five

IMDb Puanı: 7,3

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Vin Diesel, Paul Walker ve Dwayne Johnson

Aksiyon düzenin çok yüksek olduğu Fast Five (Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu), Dominic Toretto ve sokak yarışçılarından oluşan ekibi, çok büyük bir soygun yapmayı planlar. Macera, suç ve aksiyon ögelerine sahip olan film, 2011 yılında vizyona girdi.

5. Red Notice

IMDb Puanı: 6,4

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot

Dünyanın en çok aranan sanat eseri hırsızı ve onun peşinde olan FBI profil uzmanı, oldukça kurnaz olan bir soyguncuyu ele geçirmek için iş birliği yapar. 2021 yılında Netflix üzerinden yayımlanan film, popüler dijital yayın platformunun en fazla izlenen filmlerinden bir tanesi oldu.

6. The Rundown

IMDb Puanı: 6,6

Yaş Sınırı: PG-13

Oyuncular: Dwayne Johnson, Seann William Scott ve Christopher Walken

Yasa dışı işler yapan bir kişinin oğlu olan Travis, tarihi bir eseri bulmak için Brezilya'da yer alan Amazon Ormanları'na gider fakat kaybolur. Farklı bir kişiye çalışan Beck ise Travis'i geri getirmek için aynı bölgeye seyahat eder. Film, birbirinden pek hoşlanmayan Travis ve Beck'in maceralarını konu alıyor.

7. Fighting with My Family

IMDb Puanı: 7,1

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Dwayne Johnson, Lena Headey ve Vince Vaughn

Fighting with My Family (Ringde Bir Aile) isimli film, WWE Smackdown güreşçisi olmak isteyen iki kardeşin hikâyesini konu alıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Stephen Merchant'in üstlendiği film, 2019 yılında vizyona girdi. 11 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım, 41 milyon doları aşkın hasılat elde etti.

8. Faster

IMDb Puanı: 6,4

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Dwayne Johnson, Billy Bob Thornton ve Maggie Grace

James Cullien, ağabeyi ve onun arkadaşları ile beraber bir banka soygunu gerçekleştirir. Soygunun ardından farklı bir çete tarafından saldırıya uğrayan ekibin içerisinden sadece James kurtulur. Hayatta kalmayı başaran James, ağabeyinin intikamını almaya başlar.

George Tillman Jr. tarafından yönetilen filmin senaristliğini Tony Gayton ve Joe Gayton üstlendi. 2010 yılında vizyona giren film, 24 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 35 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.

9. Central Intelligence

IMDb Puanı: 6,3

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Kevin Hart, Dwayne Johnson ve Amy Ryan

Bob Stone isimli CIA ajanı, Amerikan gizli ajanlarına karşı düzenlenen komployu çözebilmek için eski lise arkadaşından yardım ister. Yönetmenliğini Rawson Marshall Thurber'in üstlendiği film 2016 yılında vizyona girdi. Ike Barinholtz ve David Stassen tarafından yazılan Central Intelligence (Merkezi İstihbarat), 217 milyon dolar gelir elde etti.

10. Jungle Cruise

IMDb Puanı: 6,6

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Dwayne Johnson, Emily Blunt ve Edgar Ramírez

2021 yılında vizyona giren Jungle Cruise, gemi kaptanı Frank Wolff ve bilim insanı Lily Houghton'ın tehlike dolu macerasını konu alıyor. Aksiyon, macera ve komedi ögelerine sahip olan filmin yönetmenliğini Jaume Collet-Serra yaptı.

Bu yazı ile en iyi Dwayne Johnson filmleri neler sorusunu yanıtladık. Konuya ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.