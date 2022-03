En İyi Ben Stiller Filmleri Sıralaması

En iyi Ben Stiller filmleri neler? Stiller'ın yer aldığı filmleri izlemek istiyorsanız tercih edebileceğiniz çok sayıda yapım bulunuyor. 56 yaşındaki başarılı oyuncunun en başarılı filmlerini bir arada topladık.

Oyuncu, yönetmen, senarist, film yapımcısı ve komedyen olan Ben Stiller, bu zamana kadar pek çok filmde yer aldı. Emmy ödülüne layık görülen Stiller’ın yer aldığı başarılı filmlerin listesini merak ediyorsanız hazırladığımız listeyi inceleyebilirsiniz.

En İyi Ben Stiller Filmleri Neler?

Meet The Parents

The Meyerowitz Stories

Flirting With Disaster

Tropic Thunder

While We're Young

There's Something About Mary

Brad's Status

Greenberg

The Secret Life of Walter Mitty

Night at the Museum

Yukarıda dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan oyuncunun yer aldığı başarılı filmler bulunuyor. Bu filmler hakkında detaylı bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

1. Meet The Parents

IMDb Puanı: 7,0

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Robert De Niro, Ben Stiller ve Blythe Danner

Greg Focker, Pam Byrnes isimli kız arkadaşına evlenme teklifi yapmak ister fakat bir sorun mevcut. Focker, evlenme teklifi yapmadan önce Byrnes’ın eski bir CIA ajanı olan babasının kalbini kazanması gerekiyor.

2. The Meyerowitz Stories

IMDb Puanı: 6,9

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Adam Sandler, Ben Stiller ve Dustin Hoffman

Üç kardeş, sanatçı olan babaları ve mirası için New York’a seyahat eder. The Meyerowitz Stories (Meyerowitz Hikâyeleri), üç kardeşin kin ve rekabet dolu hikâyesini konu alıyor.

3. Flirting With Disaster

IMDb Puanı: 6,7

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Ben Stiller, Patricia Arquette ve Téa Leoni

Mel Coplin, ailesi ile birlikte biyolojik anne ve babasını bulmak için kollarını sıvar. Komedi türündeki filmin yönetmenliğini ve senaristliğini David O. Russell yaptı. 7 milyon dolar bütçe ile çekilen başarılı film 14 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.

4. Tropic Thunder

IMDb Puanı: 7,0

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Ben Stiller, Robert Downey Jr. ve Jack Black

Bir grup aktörün konsantre olamaması nedeni ile Vietnam Savaşı hakkında film bir türlü çekilemez. Bunun üzerine aktörler bir ormana bırakılır ve gizli kameralar ile görüntülenir. Yönetmenleri öldürülen aktörler, büyük bir tehlike içerisinde fakat onlar film çekimlerinin devam ettiğini zanneder.

Yönetmenliğini Ben Stiller’ın üstlendiği başarılı yapımın senarist kadrosunda Ben Stiller, Justin Theroux ve Etan Cohen bulunuyor. 2008 yılında vizyona giren film 92 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 188 milyon doları aşkın hasılat elde etmeyi başardı.

5. While We're Young

IMDb Puanı: 6,3

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Ben Stiller, Naomi Watts ve Adam Driver

Film yapımcısı olan Josh ile Cornelia çiftinin evlilikleri çok sıkıntılı bir döneme girer. Josh ile Cornelia’nın hikâyesini konu alan filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Noah Baumbach üstlendi. 97 dakika uzunluğundaki yapım, 10 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 21,1 milyon dolar hasılat elde etti.

6. There's Something About Mary

IMDb Puanı: 7,1

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Cameron Diaz, Matt Dillon ve Ben Stiller

Theodore Stroehmann, 16 yaşındayken aşık olduğu Mary Jensen isimli bir kız ile baloya çıkmak üzereyken bir aksilik meydana gelir ve hastaneye kaldırılır. Bu durum, randevunun iptal edilmesine neden olur. Olayın üzerinden 13 yıl geçtikten sonra Stroehmann, Jensen’ın yerini bulmak için bir dedektif tutar.

Yönetmenliğini Bobby Farrelly ve Peter Farrelly’nin üstlendiği filmin senarist kadrosunda Ed Decter, John J. Strauss, Peter Farrelly ve Bobby Farrelly yer alıyor. 23 milyon dolar bütçe ile çekilen There's Something About Mary, 369 milyon dolardan fazla kazanmayı başardı.

7. Brad's Status

IMDb Puanı: 6,5

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Ben Stiller, Austin Abrams ve Jenna Fischer

Komedi, dram ve müzik ögelerine sahip olan başarılı film, kendisini sürekli etrafındaki kişiler ile kıyaslayan ve bu sebepten ötürü üzgün hisseden Brad’in hikâyesini anlatıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Mike White yaptı.

8. Greenberg

IMDb Puanı: 6,1

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Ben Stiller, Greta Gerwig ve Jennifer Jason Leigh

Yıllar önce New York’a taşınan Greenberg, kardeş için Los Angelas’a geri döner. Greenberg, Los Angelas’ta kardeşinin asistanı Florence Marr ile tanışır. Başarılı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Noah Baumbach üstlendi.

9. The Secret Life of Walter Mitty

IMDb Puanı: 7,3

Yaş Sınırı: G

Oyuncular: Ben Stiller, Kristen Wiig ve Jon Daly

Walter, işini kaybetmek üzereyken olağanüstü bir maceraya adım atmak için harekete geçer. Senaristliğini Steve Conrad’ın üstlendiği filmin yönetmenliğini Ben Stiller yaptı. 1 saat 54 dakika uzunluğundaki film, 90 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 1800 milyon doları aşkın hasılat elde etmeyi başardı.

10. Night at the Museum

IMDb Puanı: 6,4

Yaş Sınırı: G

Oyuncular: Larry Daley, Carla Gugino ve Ricky Gervais

Eşinden boşanan Larry Daley, American Museum of Natural History isimli bir müzede gece bekçisi olarak işe başlar fakat çok ilginç bir olay ile karşılaşır. Müzede yer alan sergiler, gün batımının ardından canlanır.

Komedi, aile ve macera ögelerine sahip olan yapımın yönetmenliğini Shawn Levy üstlendi. 2006 yılında vizyona giren Night at the Museum (Müzede Bir Gece) büyük bir başarı elde etmesi üzerine film bir seriye dönüştü.

İlk filmin ardından 2009 yılında Night at the Museum: Battle of the Smithsonian ve 2014 yılında ise Night at the Museum: Secret of the Tomb vizyona girdi. Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again isimli yeni filmin 2022 yılı içerisinde yayımlanması bekleniyor.

Yukarıda yer alan liste ile en iyi Ben Stiller filmleri neler sorusuna cevap verdik. Listeye dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.