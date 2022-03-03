En İyi Ben Stiller Filmleri Sıralaması
En iyi Ben Stiller filmleri neler? İşte dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan oyuncu Ben Stiller'ın yer aldığı başarılı yapımların listesi!
En iyi Ben Stiller filmleri neler? Stiller'ın yer aldığı filmleri izlemek istiyorsanız tercih edebileceğiniz çok sayıda yapım bulunuyor. 56 yaşındaki başarılı oyuncunun en başarılı filmlerini bir arada topladık.
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En iyi eski çizgi filmler neler? Nostalji yaşamak isteyen kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan yapımlar ile çocukluğunuza yolculuk yapabilirsiniz.
Oyuncu, yönetmen, senarist, film yapımcısı ve komedyen olan Ben Stiller, bu zamana kadar pek çok filmde yer aldı. Emmy ödülüne layık görülen Stiller’ın yer aldığı başarılı filmlerin listesini merak ediyorsanız hazırladığımız listeyi inceleyebilirsiniz.
En İyi Ben Stiller Filmleri Neler?
- Meet The Parents
- The Meyerowitz Stories
- Flirting With Disaster
- Tropic Thunder
- While We're Young
- There's Something About Mary
- Brad's Status
- Greenberg
- The Secret Life of Walter Mitty
- Night at the Museum
Yukarıda dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan oyuncunun yer aldığı başarılı filmler bulunuyor. Bu filmler hakkında detaylı bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.
1. Meet The Parents
- IMDb Puanı: 7,0
- Yaş Sınırı: 13+
- Oyuncular: Robert De Niro, Ben Stiller ve Blythe Danner
Greg Focker, Pam Byrnes isimli kız arkadaşına evlenme teklifi yapmak ister fakat bir sorun mevcut. Focker, evlenme teklifi yapmadan önce Byrnes’ın eski bir CIA ajanı olan babasının kalbini kazanması gerekiyor.
2. The Meyerowitz Stories
- IMDb Puanı: 6,9
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Adam Sandler, Ben Stiller ve Dustin Hoffman
Üç kardeş, sanatçı olan babaları ve mirası için New York’a seyahat eder. The Meyerowitz Stories (Meyerowitz Hikâyeleri), üç kardeşin kin ve rekabet dolu hikâyesini konu alıyor.
3. Flirting With Disaster
- IMDb Puanı: 6,7
- Yaş Sınırı: R
- Oyuncular: Ben Stiller, Patricia Arquette ve Téa Leoni
Mel Coplin, ailesi ile birlikte biyolojik anne ve babasını bulmak için kollarını sıvar. Komedi türündeki filmin yönetmenliğini ve senaristliğini David O. Russell yaptı. 7 milyon dolar bütçe ile çekilen başarılı film 14 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.
4. Tropic Thunder
- IMDb Puanı: 7,0
- Yaş Sınırı: 18+
- Oyuncular: Ben Stiller, Robert Downey Jr. ve Jack Black
Bir grup aktörün konsantre olamaması nedeni ile Vietnam Savaşı hakkında film bir türlü çekilemez. Bunun üzerine aktörler bir ormana bırakılır ve gizli kameralar ile görüntülenir. Yönetmenleri öldürülen aktörler, büyük bir tehlike içerisinde fakat onlar film çekimlerinin devam ettiğini zanneder.
Yönetmenliğini Ben Stiller’ın üstlendiği başarılı yapımın senarist kadrosunda Ben Stiller, Justin Theroux ve Etan Cohen bulunuyor. 2008 yılında vizyona giren film 92 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 188 milyon doları aşkın hasılat elde etmeyi başardı.
5. While We're Young
- IMDb Puanı: 6,3
- Yaş Sınırı: 13+
- Oyuncular: Ben Stiller, Naomi Watts ve Adam Driver
Film yapımcısı olan Josh ile Cornelia çiftinin evlilikleri çok sıkıntılı bir döneme girer. Josh ile Cornelia’nın hikâyesini konu alan filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Noah Baumbach üstlendi. 97 dakika uzunluğundaki yapım, 10 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 21,1 milyon dolar hasılat elde etti.
6. There's Something About Mary
- IMDb Puanı: 7,1
- Yaş Sınırı: 15+
- Oyuncular: Cameron Diaz, Matt Dillon ve Ben Stiller
Theodore Stroehmann, 16 yaşındayken aşık olduğu Mary Jensen isimli bir kız ile baloya çıkmak üzereyken bir aksilik meydana gelir ve hastaneye kaldırılır. Bu durum, randevunun iptal edilmesine neden olur. Olayın üzerinden 13 yıl geçtikten sonra Stroehmann, Jensen’ın yerini bulmak için bir dedektif tutar.
Yönetmenliğini Bobby Farrelly ve Peter Farrelly’nin üstlendiği filmin senarist kadrosunda Ed Decter, John J. Strauss, Peter Farrelly ve Bobby Farrelly yer alıyor. 23 milyon dolar bütçe ile çekilen There's Something About Mary, 369 milyon dolardan fazla kazanmayı başardı.
7. Brad's Status
- IMDb Puanı: 6,5
- Yaş Sınırı: R
- Oyuncular: Ben Stiller, Austin Abrams ve Jenna Fischer
Komedi, dram ve müzik ögelerine sahip olan başarılı film, kendisini sürekli etrafındaki kişiler ile kıyaslayan ve bu sebepten ötürü üzgün hisseden Brad’in hikâyesini anlatıyor. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Mike White yaptı.
8. Greenberg
- IMDb Puanı: 6,1
- Yaş Sınırı: R
- Oyuncular: Ben Stiller, Greta Gerwig ve Jennifer Jason Leigh
Yıllar önce New York’a taşınan Greenberg, kardeş için Los Angelas’a geri döner. Greenberg, Los Angelas’ta kardeşinin asistanı Florence Marr ile tanışır. Başarılı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Noah Baumbach üstlendi.
9. The Secret Life of Walter Mitty
- IMDb Puanı: 7,3
- Yaş Sınırı: G
- Oyuncular: Ben Stiller, Kristen Wiig ve Jon Daly
Walter, işini kaybetmek üzereyken olağanüstü bir maceraya adım atmak için harekete geçer. Senaristliğini Steve Conrad’ın üstlendiği filmin yönetmenliğini Ben Stiller yaptı. 1 saat 54 dakika uzunluğundaki film, 90 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 1800 milyon doları aşkın hasılat elde etmeyi başardı.
10. Night at the Museum
- IMDb Puanı: 6,4
- Yaş Sınırı: G
- Oyuncular: Larry Daley, Carla Gugino ve Ricky Gervais
Eşinden boşanan Larry Daley, American Museum of Natural History isimli bir müzede gece bekçisi olarak işe başlar fakat çok ilginç bir olay ile karşılaşır. Müzede yer alan sergiler, gün batımının ardından canlanır.
Komedi, aile ve macera ögelerine sahip olan yapımın yönetmenliğini Shawn Levy üstlendi. 2006 yılında vizyona giren Night at the Museum (Müzede Bir Gece) büyük bir başarı elde etmesi üzerine film bir seriye dönüştü.
İlk filmin ardından 2009 yılında Night at the Museum: Battle of the Smithsonian ve 2014 yılında ise Night at the Museum: Secret of the Tomb vizyona girdi. Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again isimli yeni filmin 2022 yılı içerisinde yayımlanması bekleniyor.
Yukarıda yer alan liste ile en iyi Ben Stiller filmleri neler sorusuna cevap verdik. Listeye dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.
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