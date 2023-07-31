En İyi Elektrikli Motosiklet Modelleri ve Fiyatları

Gelişen teknolojiyle birlikte motosiklet sektöründe de seçenekler arttı. Bu seçenekler arasında çevre dostu olması ve yüksek performans sergilemesinden dolayı elektrikli motosikletler daha çok tercih edilmeye başladı.

Elektrikli motosikletler hem şehir içi hem de şehirlerarası ulaşımda yüksek performans sergiliyor. Farklı arazi yapılarında hızlı şekilde ilerleyen ve engelleri problemsiz şekilde geçen en iyi motosiklet modelleri ve fiyatlarını sizler için derledik.

En İyi 10 Motosiklet Modeli

Volta VSX

Falkon Leo 6800

Stmax Elit 940

Yuki Windy

Mondial G5

Niu N1S Sport

Kral Tongo

Kuba K4-C

RKS Eco Rider Mx Plus

Arora Kaplan

1. Volta VSX

Motor gücü 1200W olan Volta VSX, en yüksek 70 km yol yapıyor. Retro tasarımlı Volta VSX, 6 ile 8 saat arasında tamamen şarj oluyor. 45 km azami hızla şehir içinde yüksek performans sergiliyor.

2. Falkon Leo 6800

En iyi elektrikli motosiklet modelleri listemizde yer alan Falkon Leo 6800, 1200W’lık motordan oluşuyor. Uzun mesafelerde çok rahat kullanılabilen Falkon Leo 6800, tek şarjla yaklaşık 50 km yol yapıyor.

Dayanıklı yapısıyla dikkat çeken Falkon Leo 6800, 150 kg taşıma kapasitesine sahiptir. Bu motor, 6-8 saat arasında şarj oluyor.

3. Stmax Elit 940

Her mevsim kullanılabilecek şekilde tasarlanan Stmax Elit 940, 25 km hıza kadar çıkabiliyor. Kaliteli lastikleri ve 6-8 saat şarj süresiyle kullanıcılarından tam not alıyor.

Maksimum 65 km uzaklığa kadar gidebilen Stmax Elit 940’ın motor gücü 1000W’tır. En yüksek 20 kg yük kapasitesine sahip olan Stmax Elit 940, kaliteli lastiklerden oluşuyor.

4. Yuki Windy

Yuki Windy, güvenli fren sistemine sahiptir. Güvenli fren sisteminden oluşan motor kolayca durdurulabiliyor. Böylelikle kullanıcılarına güvenli sürüş deneyimi sunuyor. Şehir içinde de çok rahat kullanılabilen bir modeldir.

6-8 saat şarj etme süresi olan Yuki Windy’nin bataryası tamamen dolu olduğunda 50 km’ye kadar yol alabiliyor. Yuki Windy aynı zamanda ergonomik tasarımlıdır.

5. Mondial G5

Kaliteli malzemelerle tasarlanan Mondial G5, sürücülerine konforlu kullanım sunuyor. Modern detaylarla geliştirilen bu motosiklet, en yüksek 45 km hız yapıyor. Aynı zamanda hem yaz hem de kış döneminde de kullanılabilen bir araçtır.

6. Niu N1S Sport

Elektrikli motor tavsiye 2023 listemizin 6. sırasına 155 kilogram yük kapasitesine sahip olan Niu N1S Sport modelini ekleyebiliriz. Niu N1S Sport, alçak tepeleri kolayca aşarak güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Niu N1S Sport’un batarya ağırlığı 10 kilogramdır. Yaklaşık 80 kilometreye kadar yol kat edebiliyor. Kullanışlı olmasının yanında şık tasarımıyla da en iyi tabirini net şekilde hak ediyor.

7. Kral Tongo

Uzun ömürlü aküye sahip olan Kral Tongo, yaklaşık 6-8 saatte tam şarj oluyor. Yağmurlu havalarda güvenli ve kolay kullanım sunan Kral Tango yüksek yol tutuşlu lastiklerden oluşuyor. Ehliyetsiz de kullanılabilen Kral Tongo’nun azami hızı 45 km’dir.

8. Kuba 4K-C

İki kişilik olarak tasarlanan Kuba 4K-C, konforlu kullanım sağlıyor. Ergonomik ve şık tasarımıyla da dikkat çekiyor. Güçlü yapıya sahip olduğu için maksimum 45 km hız yapabiliyor.

Kaliteli malzemelerle tasarlanan far ve dikiz aynaları motosikletin güvenli şekilde sürülmesini sağlıyor. Ayrıca bu dikiz aynası ve farlar kolay sürüş olanağı da sunuyor.

9. RKS Eco Rider Mx Plus

Şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken RKS Eco Rider Mx Plus, kullanıcısına konforlu sürüş deneyimi sunuyor. Yüksek kalitede üretilen bu motosikletin LED'li gösterge paneli var.

LED gösterge paneli sayesinde istediğiniz bilgilere hızlıca ulaşabilirsiniz. RKS Eco Rider Mx Plus’in 6-8 saatte full şarj olabilen bataryası vardır. Bu batarya motosikletin 50 km’ye kadar mesafe kat etmesini sağlıyor.

10. Arora Kaplan

En iyi elektrikli motosiklet modelleri listemizin son sırasında yer alan Arora Kaplan, LCD gösterge paneline sahiptir. 1600W motor gücüyle mükemmel sürüş deneyimi yaşatıyor.

Arora Kaplan, güvenli sürüş sistemlerin oluştuğu için tüm hava koşullarında çok rahat kullanılabiliyor. Arora Kaplan’ın bataryası yaklaşık 8-10 saat şarj oluyor.

Tek şarjla ortalama 50 km mesafe yol alıyor. Tüm bu özelliklerin yanı sıra geniş diz mesafesi ve ergonomik tasarımıyla da ilgi çeken bir elektrikli motosiklet modelidir.

Peki, sizin favoriniz olan elektrikli motosiklet modeli hangisi?