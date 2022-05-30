Birbirinden Eğlenceli En İyi Google Oyunları

Google oyunları sayesinde herhangi bir indirme işlemi yapmadan uzun süre boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz. Bu yazıda Google tarafından sunulan birbirinden eğlenceli yapımları bir arada topladık.

Google Doodle oyunları arasında futboldan Breakout’a, Solitaire’den basketbola kadar pek çok yapım yer alıyor. Hazırladığımız yazıda eğlenceli yapımlar keşfedebilir ve beğendiğiniz bir oyunu hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

En İyi Google Oyunları Neler?

Pac-Man

Soccer 2012

Quick Draw

Tic-Tac-Toe

Magic Cat Academy

Atari Breakout

Basketball 2012

Snake

Garden Gnomes

Solitaire

T-Rex Run

Yukarıda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilmenize imkân tanıyan 11 oyun bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Pac-Man

Google, 2010 yılının mayıs ayında Pac-Man oyununu bir Doodle olarak yayımladı. Bir dönemin en popüler yapımlarından bir tanesi olan atari oyununun 30. yıl dönümü için sunulan yapımı indirmeden oynayabilirsiniz.

Ok tuşları ile karakteri hareket ettirmeniz ve noktaları toplamanız gerekiyor. Elbette bu pek de kolay olmuyor. Bu işlem esnasında Inky, Pinky, Blinky ve Clyde'a yakalanmamalısınız. Eğer yakalanırsanız oyun sona erer. Harita üzerinde güçlendiriciler de mevcut.

2. Soccer 2012

Çok basit bir oynanışa sahip olan Soccer 2012 isimli yapımda bir kaleciyi kontrol ediyorsunuz. Oyunda insanlar yerine bilgisayara karşı mücadele ediyorsunuz. Bilgisayar, sürekli olarak kaleye şut çekiyor. Siz, yalnızca fare aracılığı ile kaleciyi sağa ve sola hareket ettirerek gol olmasını önlemeye çalışıyorsunuz.

Havadan gelen topları yakalamak için topun geldiği yönde olmanız ve fare ile tıklamanız gerekiyor. 3 gol atıldığında ise oyun sona eriyor. Oyuna sona erdikten sonra ok simgesinin üzerine tıklayabilir ve oyunu yeniden oynayabilirsiniz.

3. Quick Draw

Pictionary benzeri bir yapım olan Quick Draw’da belirtilen nesneyi çizerek anlatmaya çalışıyorsunuz. Bunun için 20 saniye gibi çok kısa bir süreniz var. Çizdiğiniz nesnelerin ne olduğunu bilmeye çalışan ise bir insan değil. Oyunda çizdiğiniz nesnenin ne olduğunu robotik olarak seslendirilmiş olan bir yapay zekâ bilmeye çalışıyor.

Nesneyi düzgün bir şekilde çizdiğiniz sürece yapay zekâ, nesnenin ne olduğunu hızlı bir şekilde bilebiliyor. Yapay zekâ, her bildiğinde bir puan kazanıyorsunuz. Çizen tarafın siz, bilen tarafın ise robotik sesli bir yapay zekâ olması, oyunu büyüleyici hâle getiriyor.

4. Tic-Tac-Toe

Google arama motoruna Tic-Tac-Toe yazarak oynayabileceğiniz yapımda X ve O olmak üzere iki taraf mevcut. 6 kareden oluşan harita üzerinde üç adet X ya da O harfini yan yana, üst üste ya da çapraz şekilde eklemeniz gerekiyor. X veya O harfini dikey, yatay veya çapraz şekilde yazan taraf ise oyunun kazananı oluyor.

Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda kolay, orta ve imkânsız olmak üzere üç farklı zorluk seviyesi bulunuyor. Oyunu ayrıca aynı bilgisayar üzerinden arkadaşınız ile beraber de oynayabilirsiniz. Bunun için "Bir arkadaşınla oyna" seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

5. Magic Cat Academy

Magic Cat Academy isimli yapımda büyü yapabilen bir kediyi kontrol ediyorsunuz. Oyundaki amaç ise size saldırmaya çalışan hayaletleri büyü yaparak yok etmek. Başarılı yapımı keyifli hâle getiren kısım ise büyülerin tıklama yerine çeşitli işaretler çizilerek yapılmasıdır.

Her hayalet farklı çizimler ile yok oluyor. Hangi hayaletin hangi çizim ile yok olacağı ise üzerinde belirtilmiş. Bazı hayaletleri yok edebilmek için çeşitli çizimleri üst üste yapmanız gerekiyor. 2016 yılında sunulan yapımda çeşitli aşamalar mevcut. Her aşamada oyun biraz daha zor hâle geliyor.

6. Atari Breakout

Bir dönemin en popüler oyunlarından bir tanesi olan Atari Breakout, geçtiğimiz yıllarda Google tarafından da sunuldu. Eğer nostalji yaşamak istiyorsanız, herhangi bir indirme işlemi yapmadan oyunu oynayabilirsiniz. Oyunun seslerini kapatabilme imkânına da sahipsiniz. Ayrıca istediğiniz zaman oyunu duraklatabilirsiniz.

7. Basketball 2012

Basketbol seven oyunculara hitap eden Basketball 2012, çok basit bir oynanışa sahip. Oyunu yalnızca fare ya da Space tuşu ile oynayabilirsiniz. Fareye bir kez tıklayarak veya Space tuşuna bir kez basarak topun yüksekliğini ayarlamanız gerekiyor.

Yüksekliği topun üzerindeki kırmızı renk tonundan anlayabilirsiniz. Atış yapmak için ikinci kez fareye tıklamanız veya Space tuşuna basmanız gerekiyor. Oyun sona erdikten sonra ok tuşuna basarak yeniden oynayabilirsiniz.

8. Snake

En iyi Google Doodle oyunları arasında yer alan Snake isimli yapımda bir yılanı kontrol ediyorsunuz. Oyunu oynayabilmek için Google arama motoruna "Snake Game" yazıp aratmanız yeterlidir. Bu işlemi yapmanız halinde arma sonuçlarının üzerinde oyunu göreceksiniz. "Oyna" butonuna basarak oynamaya başlayabilirsiniz.

Ok tuşları ile yılanı kontrol ettirerek harita üzerindeki elmaları yemeye çalışıyorsunuz. Bu, bir süre sonra pek kolay olmuyor çünkü elma yedikçe yılanın uzunluğu artıyor. Herhangi bir yere çarptığınızda ise oyun sona eriyor.

Oyun esnasında yılanı her hareket ettirdiğinizde ve her elma yediğinizde bir ses çıkıyor. Eğer bu sesten hoşlanmadıysanız, oyun ekranının üst kısmında yer alan hoparlör simgesine tıklayarak sesi kapatabilirsiniz. Ayrıca ayarlardan elma yerine farklı bir meyve de seçebilirsiniz.

9. Garden Gnomes

Garden Gnomes isimli yapımda karakteri mancınık ile fırlatarak bahçeye çiçekler ekmeniz gerekiyor. Daha fazla çiçek ekebilmek için karakteri olabildiğince uzağa fırlatmalısınız. Yalnızca fare ile oynayabileceğiniz yapımda çeşitli karakterler mevcut. İstediğiniz karakteri seçerek oynamaya başlayabilirsiniz.

10. Solitaire

Popüler iskambil oyunu Solitaire’i tarayıcı üzerinden oynayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken yalnızca Google arama motoruna Solitaire yazıp aratmak. Bu işlemi yapmanız halinde arama sonuçlarının üst kısmında oyunu göreceksiniz. "Oyna" butonuna basarak oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunda kolay ve zor olmak üzere iki farklı zorluk seviyesi bulunuyor.

11. T-Rex Run

T-Rex Run, internet bağlantısı olmadığı zamanlarda Google Chrome isimli popüler internet tarayıcısı üzerinden oynayabileceğiniz bir oyundur. Sonsuz koşu türündeki yapımda dinozor ile engelleri aşarak en uzak mesafeye ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Oyunu oynayabilmek için internet bağlantınızın olmaması gerekiyor. İnternet bağlantınız yokken bir internet sitesini açmaya çalışın. Bunu yapmanız halinde "İnternet bağlantısı yok" sayfası ile karşılaşacaksınız. Space tuşuna bastığınız takdirde sayfada yer alan dinozor hareket etmeye başlayacak ve oyun başlayacak.

Bu yazıda en iyi Google Doodle oyunları listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.