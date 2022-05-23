Mutlaka Oynamanız Gereken En İyi IO Oyunları

IO oyunları, özellikle son yıllarda çok büyük bir popülerliğe sahip oldu. Günümüzde çok sayıda IO türünde yapım bulunuyor. Peki, en iyi IO oyunu hangisi? Bu yazıda eğlenceli zaman geçirmenize olanak tanıyan yapımları bir arada topladık.

Agar.io isimli yapım ile beraber IO tarzındaki yapımların sayısı önemli ölçüde arttı. IO yapımlarının popüler hâle gelmesindeki en büyük neden ise herhangi bir indirme işlemine gerek olmamasıdır. Bu tarz yapımları oynayabilmek için yalnızca internet bağlantısı ve web tarayıcısının olması yeterlidir.

Dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından gün içerisinde uzun süre boyunca oynanan pek çok yapım bulunuyor. Eğer siz de IO tarzında bir yapım oynamak istiyorsanız, hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz. Böylelikle yeni yapımlar keşfedebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

En İyi IO Oyunları Neler?

Pie.io

Tetr.io

2048.io

Krunker.io

Agar.io

Slither.io

Diep.io

Venge.io

Gartic.io

Wings.io

Cardgames.io

Yukarıda eğlenceli zaman geçirmenize imkân tanıyan 11 adet yapım yer alıyor. Listede yer alan oyunların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Tetr.io

Bir dönemin en popüler video oyunlarından bir tanesi olan Tetris’i herhangi bir indirme işlemine gerek kalmadan oynamak ister misiniz? Tetr.io, oyuncuların web tarayıcısı üzerinden Tetris oyununu oynayabilmesine imkân tanıyor.

Oyunda Multiplayer ve Solo olmak üzere iki farklı mod bulunuyor. Tek başınıza oynamak istiyorsanız Solo modu seçebilir, diğer oyuncular ile mücadele etmek istiyorsanız Multiplayer moduna girebilirsiniz.

Multiplayer modunda ister "Quick Play" seçeneği ile oyuna hızlıca başlayabilir isterseniz kendiniz bir oyun oluşturabilirsiniz. Çok başarılı müziklerin yer aldığı yapımda hızlı bir şekilde doğru hamleler yapmanız gerekiyor.

2. 2048.io

2048 oyununu web tarayıcısı üzerinden oynayabilmenize olanak tanıyan 2048.io isimli yapımda amaç 2048 sayısına ulaşabilmektir. Üzerinde sayı olan kareleri ok tuşları ile hareket ettirebilirsiniz. Aynı sayıya sahip olan iki kareyi birleştirmeniz gerekiyor. Örneğin 2 ve 2 sayılarını birleştirerek 4 sayısını elde edebilirsiniz. 8 sayısına ulaşabilmek için bir 4 sayısı daha elde etmeniz lazım.

3. Krunker.io

FPS türünü seven oyuncuların keyifli zaman geçirebileceği Krunker.io isimli yapımda hızlı bir şekilde oyuna girebilmek için "Click to Play" yazısına tıklamanız yeterlidir. Menü ekranında sağ kısmında yer alan "Customize" butonu üzerinden karakterinizi ve teçhizatınızı özelleştirebilmeniz mümkün.

"Host Game" butonu üzerinden kendiniz bir maç oluşturabilirsiniz. Oyunda çeşitli haritalar yer alıyor. Bazı haritalarda iki takım mücadele ederken bazı haritalarda ise parkurun tamamlanması gerekiyor.

4. Agar.io

Agar.io, bu tarzın çok büyük bir popülerlik elde etmesinde önemli bir rolü bulunuyor. Dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından uzun süredir oynanan yapımda amaç noktaları yiyerek büyümek ve en fazla puana sahip olmaya çalışmaktır.

Bu süre zarfında hayatta kalmalısınız çünkü daha yüksek puana sahip olan oyuncular diğer oyuncuları yok edebiliyor. Büyük bir harita üzerinde çok sayıda kişinin mücadelesine tanık olduğumuz oyun klavye ve mouse ile oynanıyor.

5. Slither.io

Çok fazla sayıda kişi tarafından oynanan ve en az Agar kadar büyük bir popülerliğe sahip olan Slither.io isimli yapımda bu kez yılanı büyütmeye çalışıyorsunuz. Hemen bir kullanıcı ismi belirleyip oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. Bunun için harita üzerinde yer alan noktaları yemeniz gerekiyor.

Noktaları yerken diğer yılanlara çarpmamaya özen gösterin. Eğer bir yılana çarparsanız oyun sona erer ve oyuna sıfırdan başlamak zorunda kalırsınız. Bunun sonucunda ise emekleriniz boşa gider.

6. Diep.io

Diep.io isimli oyunda kare ve üçgen gibi geometrik cisimleri ateş ederek yok etmeniz gerekiyor. Böylelikle seviye atlayabilirsiniz. Bu süre zarfında dikkat etmenizde fayda var çünkü oyuncular da birbirlerini yok edebiliyor.

Her ateş etme işlemi için mouse’u kullanmak istemiyorsanız Space tuşuyla da ateş edebilirsiniz. Space tuşuna basılı tutmanız halinde tank sürekli olarak ateş edecektir. Belirli seviyelerde silahınızı geliştirebilmenizi sağlayan çeşitli seçenekler sunuluyor. Seçenekler içerisinden bir tanesini seçerek silahınızı geliştirebilirsiniz.

7. Venge.io

Bir io oyununa kıyasla kaliteli grafiklere sahip olan Venge.io, FPS türünü seven oyunculara hitap ediyor. Başarılı oynanış sistemi ile dikkat çeken oyunda çeşitli silahlar ve karakterler bulunuyor. Keyifli vakit geçirebileceğiniz yapımda ayrıca başarılı tasarımlara sahip pek çok harita mevcut.

8. Gartic.io

Gartic.io, listede yer alan oyunlardan farklı bir yapıya sahip. Türkçe dil desteğine sahip olan oyunda verilen kelimeyi çizerek diğer oyunculara anlatmaya çalışıyorsunuz. Diğer oyuncular ise çizdiğiniz resimden yola çıkarak kelimeyi tahmin etmeye çalışıyor.

Android ve iOS sürümlerine de sahip olan oyunda ister yabancı kişilerle isterseniz arkadaşlarınız ile mücadele edebilirsiniz. Çok basit bir oynanışa sahip olan yapımda eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

9. Wings.io

Wings.io isimli yapımda bu kez bir uçağı kontrol ediyorsunuz. Uçak konusunda çeşitli seçenekler mevcut. Seçtiğiniz uçağın rengini de değiştirebilmeniz mümkün. Renk konusunda 6 farklı seçenek bulunuyor.

Puanı yükseltebilmek için sarı noktaları toplamanız ve diğer uçakları düşürmeniz gerekiyor. Paraşütle çeşitli özel güçler iniyor. Bu özel güçleri toplayarak uçağınızı güçlendirebilirsiniz. Bu, özellikle diğer uçaklara karşı mücadele etme noktasında büyük fayda sağlıyor.

10. Cardgames.io

İçerisinde çok sayıda oyunun yer aldığı Cardgames.io üzerinden tavla, dama, satranç ve Solitaire dahil olmak üzere pek çok yapımı oynayabilirsiniz. Sade bir arayüze sahip olan Cardgames.io’da bazı oyunları çevrim içi olarak bir oyuncuya karşı mücadele edebilme imkânına sahipsiniz.

11. Pie.ai

Hayatta kalmaya çalıştığınız oyun her ne kadar ai uzantısına sahip olsa da IO tarzındaki yapımlara benziyor. Uzun saatler boyunca keyifli zaman geçirmenize olanak tanıyan Pie.ai isimli oyunu oynayabilmeniz için öncelikle karakteri seçmeniz ve bir kullanıcı ismi belirlemeniz gerekiyor.

Oyunu yalnızca mouse ile oynayabilirsiniz. Bu, büyük bir kolaylık sağlıyor. Harita üzerinde yer alan turtaları yiyerek puan toplamanız gerekiyor. Bazı turtaların üzerinde pervane bulunuyor. Pervane sayesinde uçarak çok kısa süre içerisinde haritanın bir diğer noktasına gidebilirsiniz.

Turtaların yanı sıra diğer oyuncuların karakterlerini de yiyebilirsiniz. Aynı durum sizin için de geçerli olduğundan ötürü turta yerken dikkatli olmalısınız. Ayrıca haritanın çeşitli noktalarında sürekli olarak kırmızı bölgeler çıkıyor. Kırmızı bölgeye bir süre boyunca maruz kalırsanız karakterinizin canı hızlı bir şekilde azalır ve ölür.