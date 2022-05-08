Bollywood Severler İçin 12 Hint Filmi Önerisi

Hint sineması, sıradışı dokusu ve kendine has özellikleri bakımından dünya sinemasında önemli bir yere sahiptir. Renkli kültürüyle olduğu kadar filmleriyle de ilgi gören Hindistan, bir yılda çekilen film sayısı bakımından da dünyada birinci sırada yer alıyor.

Batı sinemasına alternatif olarak yeni filmler keşfetmek ve film dağarcığını genişletmek isteyenler için cazip seçenekler sunan Hint filmleri arasında her tarzda birbirinden kaliteli yapımlar bulabilirsiniz. Peki, en güzel Hint filmleri hangileri? İzlenmesi gereken en iyi 12 Hint filmi hakkında detaylı bilgilere yer verdiğimiz rehberimizde bu soruyu cevaplıyoruz.

En İyi Hint Filmleri

Dangal

Secret Superstar

3 Idiots

PK

Udaan

Queen

Rang De Basanti

My Name Is Khan

Taare Zameen Par

Masaan

Vada Chennai

Black

Dangal (2016)

Yıllarını güreş sporuna adamış Mahavir Singh, iki kızına güreş yapmayı öğretir. Kendi kazanamadığı altın madalyayı kızlarının kazanmasını isteyen bir babanın çabaları ve bu yolda yaşananları anlatan Dangal'ın başrolünde Aamir Khan yer alıyor.

Tür: Dram, Biyografi, Aksiyon

Oyuncular: Aamir Khan, Kiran Rao, Siddharth Roy Kapur

IMDb Puanı: 8.4

Secret Superstar (2017)

Şarkıcı olmak isteyen 14 yaşında yetenekli bir genç kızın mücadelesini izleyeceğiniz filmde aile içi şiddetin çocuklar üzerindeki etkisi hakkında da önemli kesitlere yer veriliyor. Hayal edilen yere ulaşma yolunda mücadelenin değerine dikkat çeken Süperstar, en iyi Hint filmleri arasında yer alıyor.

Tür: Macera, Dram

Oyuncular: Zaira Wasim, Meher Vij, Raj Arjun

IMDb Puanı: 7.8

3 Idiots (2009)

Farhan, Rancho ve Raju'nun yolları bir mühendislik okulunda kesişir. Üçünün de bu okula gelme sebepleri birbirinden farklı olsa da onlar burada güçlü bir bağ kuracaklardır. Ülkemizde '3 Aptal' adıyla gösterime girmiş olan film, eğitim sistemine karşı eleştirel bakış açısı ve güçlü anlatımıyla da ilginizi çekecek Bollywood yapımları arasında.

Tür: Komedi, Dram

Oyuncular: Aamir Khan, R. Madhavan, Sharman Joshi

IMDb Puanı: 8.4

PK (2014)

Hint sinemasının en sevilen yapımlarından biri olan PK, insanları araştırması için gönderilen bir uzaylının dünyadaki maceralarını konu alıyor. Kendisini dünyaya bırakan uzay gemisinin uzaktan kumandası çalındıktan sonra onu aramaya koyulan PK, bu sırada insanlarla iletişim kurmaya ve onları anlamaya çalışıyor.

Tür: Komedi, Dram, Bilimkurgu

Oyuncular: Aamir Khan, Anushka Sharma

IMDb Puanı: 8.1

Udaan (2010)

Okuldan kaçıp sinemaya gittiği için eğitim gördüğü yatılı okuldan atılan Rohan, üç yıl aradan sonra evine dönmek zorunda kalmıştır. Ama onu bekleyen yeni hayatı artık eskisinden çok farklıdır. Rohan'ın babası ve kardeşiyle devam eden yaşamında gelecek hayallerini gerçekleştirme çabasını ve yaşadığı zorlukları anlatan film, izlenmesi gereken güçlü seçenekler arasında yer alıyor.

Tür: Dram

Oyuncular: Rajat Barmecha, Ronit Roy, Manjot Singh

IMDb Puanı: 8.1

Queen (2014)

Evleneceği zamana sayılı günler kala sevdiği erkek tarafından terk edilen Rani, balayı için planladıkları Avrupa gezisine tek başına çıkmaya karar verir. Rani bu gezi sırasında farklı kültürlere tanıklık edecek, ilginç insanlarla tanışacak ve yeni şeyler öğrenecektir.

Tür: Macera, Komedi, Dram

Oyuncular: Kangana Ranaut, Rajkummar Rao, Lisa Haydon

IMDb Puanı: 8.1

Rang De Basanti (2006)

Türkiye'de 'Onu Sarıya Boya' adıyla bilinen filmde bir İngiliz araştırmacı Hint kültürüyle ilgili belgesel çekmeyi planlar. Bu amaçla Hindistan'a gelir fakat gördüğü şey tahmin ettiğinden farklıdır. Çünkü burada karşısına çıkan herkes Batı kültürünü taklit etmeye çalışıyordur.

Tür: Komedi, Suç, Dram

Oyuncular: Aamir Khan, Soha Ali Khan, Siddharth

IMDb Puanı: 8.1

My Name Is Khan (2010)

Rızvan ve Mandira arasındaki aşkın önünde birtakım zorluklar vardır. Özellikle 11 Eylül saldırısından sonra daha da belirginleşen dini inançlar arası çatışma, bu aşkın önünde güçlü bir duvar örse de onlar mücadeleye devam ederler. İyi ile kötü arasındaki ayrımı etkileyici bir üslupla ele alan Benim Adım Khan, en iyi Hint filmlerinden biri olarak görülüyor.

Tür: Dram, Romantik

Oyuncular: Shah Rukh Khan, Kajol, Sheetal Menon

IMDb Puanı: 7.9

Taare Zameen Par (2007)

Harf ve sayılarla ilgili algı sorunu yaşayan bir çocuk, anne ve babasının da zorlamaları yüzünden öğrenmede epey güçlük çekmektedir. Fakat sonradan karşısına çıkan bir öğretmen onun hayatını değiştirecektir. Çocukların eğitiminde ebeveyn tutumunun önemini vurgulayan film ülkemizde 'Her Çocuk Özeldir' ismiyle vizyona girmiştir.

Tür: Dram

Oyuncular: Darsheel Safary, Aamir Khan, Tisca Chopra

IMDb Puanı: 8.3

Masaan (2015)

Birbirinden tamamen farklı hikayelere ve kişiliklere sahip dört insanın yolları Ganj Nehri'nde kesişir. Hindistan'daki kast sistemine dikkat çeken Masaan, izlenme listenize ekleyebileceğiniz Hint filmlerinden biri olabilir.

Tür: Dram

Oyuncular: Richa Chadha, Sanjay Mishra, Vicky Kaushal

IMDb Puanı: 8.1

Vada Chennai (2018)

Özünde iyi bir insan olan ve başarılı bir sporcu olma hayalleri kuran Anbu, aynı zamanda yaşadığı mahalledeki olumsuzluklarla da mücadele ediyordur. Elinden geleni yapmasına rağmen zamanla hayallerinden vazgeçmek durumunda kalan genç adam, bir yandan çevresindeki insanların etkisiyle suç dünyasına doğru sürüklenmektedir.

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Oyuncular: Dhanush, Ameer Sultan, Radha Ravi

IMDb Puanı: 8.4

Black (2005)

Michelle kör ve sağır olarak dünyaya gelmiştir. Söylemeye çalıştığı şeyleri hiçbir şekilde anlayamayan ailesi kızlarını akıl hastanesine göndermeden önce son çare olarak bir öğretmen tutarlar. Michelle'in bu öğretmenle birlikte değişen hayatını ve gelişen olayları konu alan film, mutlaka izlenmesi gereken kaliteli yapımlardan biri.

Tür: Dram

Oyuncular: Amitabh Bachchan, Rani Mukerji, Shernaz Patel

IMDb Puanı: 8.1