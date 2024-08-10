En İyi iPad Aksesuarları

iPad modelleri, kaliteli ve farklı işlevsel özelliklere sahip aksesuarlarla daha kullanışlı hale geliyor. Aksesuarlar sayesinde iPad modelleri farklı alanlarda kullanılıyor. Her aksesuar, kullanıcı beklentileri ve ihtiyaçlarına göre tasarlanıyor. Biz de bu rehberde en iyi iPad aksesuarları ile ilgili bir liste oluşturduk.

En İyi 5 iPad Aksesuarı

Apple Pencil 2. Nesil MU8F2TU/A

Apple Magic Mouse

Logitech Slim Folio Touch iPad Air 10.9 inç 4. Nesil ile Uyumlu Klavyeli Kılıf

Apple Pencil Uçları

Microcase Apple iPad Air 11 2024 Tablet için Bluetooth Touchpad Klavye 25 cm (Tr Sticker) + Tablet Standı – AL2758

Laggır Apple iPad Uyumlu (8.Nesil) Şarj Aleti 18W Adaptör + Usb- C – Lightning Kablo

1. Apple Pencil 2.Nesil MU8F2TU/A

En kullanışlı iPad aksesuarları içerisinde yer alan Apple Pencil 2.Nesil MU8F2TU/A, mükemmel piksel hassasiyetine sahip. En düşük gecikme süreli bu aksesuar; renklendirme, çizim, mail işaretleme ve not alma gibi birçok görevi eksiksiz yerine getiriyor. Kullanışı çok kolay olan bu kalem, çift dokunma hareketini destekliyor. Apple Pencil 2. Nesil MU8F2TU/A, kullanıcı dostu dokunmatik yüzeyden oluşuyor.

2. Apple Magic Mouse

En iyi iPad aksesuarları listemizde yer alan Apple Magic Mouse hem kablosuz hem de şarj edilebiliyor. Apple Magic Mouse kolayca hareket ettirilebilen ayak tasarımıyla dikkat çekiyor. Multi-Touch yüzeyi sayesinde basit kaydırma hareketleriyle belgeler ve web sayfaları arasında kolayca gezinilebiliyor.

3. Logitech Slim Folio Touch iPad Air 10.9 inç 4. Nesil ile Uyumlu Klavyeli Kılıf

iPad’de olmazsa olmaz aksesuarlar içerisinde yer alan Logitech Slim Folio Touch klavyeli kılıf, çok amaçlı dört kullanım modundan oluşuyor. Kılıfın yüksek hassasiyetli paneli sayesinde kullanıcılar, iPad’de yazma vb. görevleri daha kolay yerine getiriyor.

Konforlu kullanımıyla dikkat çeken kılıf, 40° görüntüleme açısından oluşan ayarlanabilir destekli olarak tasarlanmıştır. Herhangi bir program izlerken ya da diyafram çizerken her zaman mükemmel görüntüleme açısı sunuyor.

4. Apple Pencil Uçları

En iyi iPad aksesuarları içerisinde yer alan Apple Pencil uçları kalemin uçlarını koruyarak yazma işlemini kolaylaştırıyor. Bu aksesuar, silikon ve dayanıklı silikon malzemeden üretildiği için uzun sure kullanım olanağı sunuyor. Apple Pencil uçları, kalemi ve iPad’i olması muhtemel tüm hasarlardan koruyor.

5. Microcase Apple iPad Air 11 2024 Tablet için Bluetooth Touchpad Klavye 25 cm (Tr Sticker) + Tablet Standı – AL2758

iPad için aksesuar listemizde yer alan Microcase Bluetooth Touchpad klavye, iPad’a Bluetooth arayüzüyle bağlanıyor. Hafif olan bu klavye, özellikle seyahatlerde çok kullanışlıdır. Gücünü dahili pilden alan klavye, Micro USB kabloyla kolayca şarj ediliyor.

Enerji tasarrufu sağlamak için uyku moduna giren klavye, dahili dokunmatik touchpad sayesinde mouse’a olan ihtiyacı da ortadan kaldırıyor. Bu özellikle iPad’i tabiri caizse laptopa dönüştürüyor. Laptoptaki gibi rahat gezinme imkanı sunuyor.

6. Laggır Apple iPad Uyumlu (8.Nesil) Şarj Aleti 18W Adaptör + Usb- C – Lightning Kablo

En iyi iPad aksesuarları listemizin son sırasındaki Laggır Apple iPad uyumlu (8.Nesil) şarj aleti, direkt iPad’a bağlanabiliyor. Kullanışlı özelliklere sahip olan bu şarj aleti, kompakt tasarımlıdır. Cihazın verimli ve kolayca şarj edilmesini sağlıyor.