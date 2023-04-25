iPad'ler İçin En İyi Klavye Modelleri

iPad’i donanımsal olarak bilgisayara dönüştürebilen klavyeler, taşınabilir bir bilgisayarı olmayan kullanıcılara pratiklik sağlıyor. Laptop ve masaüstü bilgisayarlar ile kıyaslandığında daha hafif bir alternatif olan iPad’ler klavye desteği sayesinde kullanıcılara bilgisayar deneyimi yaşatıyor.

Yazılımsal özellikleri ele aldığımızda iPad’den tam anlamıyla bilgisayara eşdeğer bir performans sunmasını beklemek gerçekçi değil. Ancak grafik ve yazılım anlamında büyük beklentileriniz yoksa bazı klavye modelleri sayesinde iPad’inizi kolay taşınabilir, hafif ve işlevsel bir bilgisayara dönüştürebilirsiniz. Bunun için Smart Connector teknolojisinden yararlanarak gücünü iPad’dan alan klavye modellerini veya Bluetooth ile iPad’e bağlanan klavyelerden birini seçebilirsiniz.

İşte, iPad’inizi daha işlevsel hale getiren, en kullanışlı klavye seçenekleri:

iPad’inizi Laptop’a Dönüştüren En İyi 5 Klavye

Apple Magic Keyboard

Logitech Combo Touch

ZAGG Pro Keys

Logitech K780

Logitech K480

1. Apple Magic Keyboard

Aslında iPad Pro için üretilmiş bir klavye olmasına rağmen diğer iPad modelleriyle de kullanılabiliyor. Mıknatıslı bir yüzey ile iPad’i klavyenin üstüne konumlandırabiliyorsunuz. Bu mıknatıs oldukça güçlü ve iPad’iniz kolay kolay bu yüzeyden ayrılmıyor.

Ancak iPad’inizle mıknatıs arasında koruyucu bir kumaş bulunuyor. Böylece mıknatısa tutunan cihazınız çizilmemiş oluyor. Bu kısmı belli açılarda hareket ettirerek iPad’i istediğiniz pozisyona getirme şansınız var.

Tuşları Macbook hissiyatı veren bir dokuya sahip olan Apple Magic Keyboard’da bilgisayardaki kadar hızlı bir şekilde yazı yazabilirsiniz. Karanlık ortamlarda klavyenin arka kısmında bulunan aydınlatma detayından yararlanabilirsiniz.

Klavyenin dezavantajı olarak değerlendirebileceğimiz bir özellik şu: Fonksiyon tuşlarının klavyede bulunmuyor olması. Çıkış, ekran parlaklığı ve ses ayarı düğmeleri gibi sık kullanılan tuşların olmamasına alışmanız biraz zaman alabilir.

Magic Keyboard’un sol tarafında bir adet USB-C girişi bulunuyor. Bu girişe şarj cihazını taktığınızda klavyenin iPad ile temas eden yüzeyinden iPad’e güç aktarımı sağlanıyor. Böylece iPad’in kendi USB-C girişi boşta kalıyor. Bu girişi farklı donanımları kullanmak için değerlendirme şansınız var.

Magic Keyboard’un en büyük eksisi, iPad ve klavyeyi dikey formatta bir arada kullanamıyor olmak. iPad’i dikey duracak şekilde çevirdiğinizde yazı yazmak için cihazı klavyeden ayırarak kullanmanız gerekiyor.

Magic Keyboard’un ergonomik tasarımının yanı sıra en büyük avantajlarından biri ise trackpad’in bulunması. Tıpkı MacBook kullanırken olduğu gibi Magic Keyboard’da da trackpad sayesinde mouse gerektiren işlemleri kolayca halledebilirsiniz.

2. Logitech Combo Touch

iPad 7.nesilden itibaren, iPad Air 3. Nesil ve iPad Pro 10.5 inç ile uyumlu bir model olan Combo Touch, Smart Connector teknolojisiyle iPad’inizi bilgisayara dönüştürüyor. Yazma, çizim yapma, okuma ve görüntüleme olmak üzere dört farklı modda kullanabileceğiniz ürünün tuş ve ekran bölümünde arkadan aydınlatma özelliği mevcut.

Apple Pencil veya iPad ile birlikte kullandığınız başka bir kalem için saklama alanı sunan Logitech Combo Touch, 18 mm tuş aralığı ve 1 mm basma mesafesiyle ergonomik bir tasarıma sahip.

Magic Keyboard’dan farklı olarak bu klavyede fonksiyon tuşlarına yer verilebiliyor. Bu tuşlar sayesinde ana sayfaya geçiş, ekran parlaklığı ve ses ayarı klavye üzerinden yapılabiliyor.

Esnek destek çubuğu sayesinde çizim modunda istediğiniz açıya gelebilen klavye, yine Magic Keyboard’dan farklı olarak dikey olarak da kullanılabiliyor. Bunun için klavyeyi dik hale getirip desteği dışarıya doğru çekmeniz yeterli oluyor.

Okuma ve görüntüleme modunda klavyeyi çıkararak Combo Touch’un koruyucu özelliğinden yararlanmaya devam edebilirsiniz. İzleme paneli sayesinde çeşitli uygulamalarda işlemlerinizi rahatlıkla yapabilir, Safari’de ve diğer tarayıcılarda dilediğiniz gibi gezinebilirsiniz.

Gücünü Smart Connector sayesinde doğrudan iPad’dan alan klavyeyi günün her anında kullanabilirsiniz. Tuşlarda arkadan aydınlatma özelliği bulunan klavyede, ışık seviyesi için 16 kademe bulunuyor. Bulunduğunuz ortamın ışık seviyesine göre, gözünüzü yormayacak şekilde arkadan aydınlatma ayarını yapabilirsiniz.

3. ZAGG Pro Keys

Apple iPad’in 9.Nesil, 10,2 inç modeli ile uyumlu olan ZAGG Pro Keys, Bluetooth aracılığıyla cihazınızla bağlantı kuruyor. Aynı anda en fazla iki cihazla eşleştirilebilen klavye, aynı zamanda iPad’iniz için koruyucu olarak da rol oynuyor.

Arkadan aydınlatma sisteminde 7 farklı renk kullanılan klavye, ışık miktarının az olduğu ortamlarda bile konforlu kullanım imkânı sunuyor. Cihazınızı tutan manyetik kapatmaya ek olarak lastik kenarlar, köşelerde bulunan tamponlar ve düğme kapakları cihazınızı darbelere karşı etkileyici bir biçimde koruyor.

ZAGG Pro Keys’de kılıf ve klavye bölümleri birbirinden ayrılarak kullanılabiliyor. Apple Pencil için bir tutucunun yer aldığı üründe kılıf ile klavyeyi ayırdığınızda henüz klavyenin bağlantısı kesilmemiş oluyor. iPad’inizden Bluetooth’u kapatarak veya klavye seçimini değiştirerek ekran klavyesine geri dönebilirsiniz.

4. Logitech K780

3 farklı cihazla eşleşebilen Bluetooth teknolojisi ve çift bağlantı teknolojsi sayesinde farklı cihazlara geçiş yapmayı seven kullanıcılara hitap eden bir klavye olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı telefonlara, iPad’in farklı modellerine bağlanabilen klavye çeşitli işletim sistemlerine uyumlu olarak çalıştırılabiliyor.

Ergonomik ve kullanışlı tuş tasarımını destekleyen bir arkadan aydınlatma sistemi bulunmuyor. Ancak klavyenin üst kısmında fonksiyon tuşlarına yer veriliyor. Multimedya tuşları ve touchpad bulunmayan Logitech K780, iPad için düşük bütçeli ve kullanışlı bir klavye önerisi olarak değerlendirilebilir.

5. Logitech K480

Bluetooth ile iPad’e bağlayabileceğiniz bir diğer klavye seçeneği: Logitech K480. Bu klavye de bluetooth aracılığıyla farklı cihazlarla bağlantı kurabilen modeller arasında yer alıyor. 3 farklı cihazla eşleşebilen klavyenin sol üst tarafındaki kontrol düğmesini 1-2-3 yönlerinde çevirerek cihazlar arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.

iPad veya telefonunuzu yaslayabileceğiniz ekstra bir destek aparatı bulunmayan klavyede, ürün üzerindeki oyuğa cihazını yerleştirmeniz gerekiyor. Kolayca istediğiniz yere taşıyabileceğiniz Logitech K480, iPad’de yazı yazmak için kullanabileceğiniz, ekonomik klavye seçeneklerinden birisi!