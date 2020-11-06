iPad İkinci Monitör Olarak Nasıl Kullanılır?

Eğer dizüstü bilgisayarınızın ekranı size küçük geliyorsa ve ikinci bir monitöre ihtiyaç duyuyorsanız, hemen yanınızda bulunan iPad, bu soruna parmak basabilir. Bu rehberimizde hem Windows hem de macOS işletim sistemi çalışan bilgisayarlarda iPad ikinci monitör olarak nasıl kullanılır? sorusuna daha yakından göz atacağız.,

Eğer birden fazla ekranı kullanmanızı gerektiren yoğun bir iş akışınız varsa birden fazla monitör her zaman daha iyidir. Öte taraftan elinizde bir iPad varsa yeni bir monitör almak zorunda kalmadan tabletinizi ikincil bir ekran olarak kullanabilme imkanına sahipsiniz.

iPad İkinci Monitör Olarak Kullanma Yöntemleri

Peki iPad ikinci ekran olarak nasıl kullanılır?

macOS'te iPad'i İkinci Monitör Olarak Kullanma

Eğer halihazırsa bir Mac, iMac ya da MacBook kullanıyorsanız, oldukça şanslı olduğunuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Apple tarafından kullanıma sunulan Sidecar özelliği ile birlikte herhangi bir programa ya da satın almaya ihtiyaç duymadan iPad'i bir monitör haline getirebilirsiniz.

iPad üzerinde iCloud oturumu açın. Mac üzerinde aynı iCloud hesabı ile oturum açın. Kablolu aktarım için iPad'i USB ile Mac'e bağlayın. Kablosuz aktarım için Wi-Fi ve Handoff'u açın. Mac'in menü çubuğunda yer alan AirPlay butonuna tıklayın. Listeden iPad'inizi seçin.

Windows'da iPad'i İkinci Monitör Olarak Kullanma

Eğer kullandığınız cihaz Windows işletim sistemine sahipse, bu noktada Duet isimli uygulamaya ihtiyaç duyacaksınız. Bu uygulama, tek seferlik bir ödemeyi sizden istiyor ancak sürekli kullanımlar için parasını hak eden bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz.

Duet Display uygulamasını iPad'e indirin. Duet Display uygulamasını bilgisayarınıza indirin. iPad'i bilgisayarınıza bağlayın. Her iki cihazdaki uygulamayı açın.

Bu rehberde yer verdiğimiz iki yöntemle birlikte iPad'i bir monitör gibi kullanabilirsiniz. Tabii ki bir monitör kadar büyük ekrana sahip değil ancak yeni bir monitöre yüzlerce lira vermek yerine çok daha karlı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca dokunmatik arayüz imkanından da faydalanabiliyorsunuz.

Peki siz rehberde yer verdiğimiz yöntemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve tabletinizi ikincil ekran gibi kullanabildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.