En İyi MagSafe Powerbank'ler! iPhone'unuzu Her Yerde Şarj Edin

Apple’ın geliştirdiği özel bir teknoloji olarak tanınan MagSafe; iPhone, iPad gibi mobil cihazların ve diğer Apple aygıtların şarj edilme işlemini kolaylaştırıyor. USB-C girişi ile uyumlu adaptörlere bağlanabilen MagSafe, 25 W’a varan güçlü şarj imkânı sunuyor.

Bu teknolojiden mekandan ve elektrikten bağımsız bir şekilde yararlanmak isteyenler MagSafe uyumlu powerbank arayışına giriyor. Böylece kullanıcılar nerede olursa olsun powerbank’ten Apple cihazlarına güç aktarımı yapabiliyor. Bu içerikte en iyi MagSafe powerbank modellerini sıraladık!

En İyi MagSafe Powerbank Modelleri

MagSafe uyumlu powerbank modelleri; batarya kapasitesi, boyut, renk, pil ömrü, ekran özellikleri ve fiyatlandırmaya göre birbirinden ayrılır. Piyasada farklı markaların satışa sunduğu çok sayıda MagSafe powerbank modeli bulabilirsiniz. Bu modeller arasında fiyat / performans açısından beklentilerinizi en iyi şekilde karşılayacak olan alternatifi seçebilirsiniz. Gelin, sizin için seçtiğimiz MagSafe powerbank modellerinin sahip olduğu özelliklere birlikte bakalım.

1. Mcdodo MC-0692

Kablosuz hızlı şarj desteği sunan bu modelin pil gücü 10.000 mAh olarak belirtiliyor. Dijital ekranda şarj göstergesi bulunan ürünün boyutları 115 x 72.6 x 19.5 mm olarak bizi karşılıyor.

Cihazın şarj süresi 2.5 saat olup çıkış gücü 3A sınıfında yer alıyor.

1 Adet Type-C çıkışı bulunan akım korumalı powerbankte MagSafe desteği mevcut.

2. Woyax by Deji Magsafe Powerbank

10.000 mAh kapasiteli bu modeli diğerlerinden ayıran tasarımsal özelliklerden birisi standlı olması. Bu sayede cihazı şarj ederken bir yandan eğik konumda kullanmaya devam edebilirsiniz.

15W kablosuz, 20W kablolu şarj desteği sunuyor.

LED ekranda şarj göstergesi mevcut.

850 kere şarj edilebilir olma özelliği ile dayanıklı bir model.

Boyut: 10,6 x 6,6 x 1,8 cm

3. Xiaomi Magsafe Powerbank

Teknoloji devlerinden Xiaomi’nin geliştirdiği bu model de standlı MagSafe powerbank modelleri arasında sıralanıyor.

10N güçlü manyetik çekim sunan cihazın kapasitesi 5000 mAh olarak belirtiliyor.

Aşırı şarj, deşarj, kısa devre, yüksek gerilim ve sıcaklığa karşı koruma özellikleri mevcut.

4. Joyroom JR-W020 MagSafe Powerbank

10.000 mAh kapasiteli üründe kablolu şarjın yanı sıra 15W kablosuz hızlı şarj imkânı mevcut.

Aşırı gerilim ve yüklenme önleme sensörleri bulunuyor.

Dijital şarj göstergesi var.

Ağırlığı yaklaşık 200 gram olarak belirtiliyor.

El feneri özelliği yok.

Boyutları: 111 x 67 x 20 mm

5. Ttec Recharger Pro M

iPhone 12 ve sonrası için uyumlu ve MagSafe destekli bir powerbank.

iPhone’da 7.5 W, Android’de 10 W’a varan kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor.

10.000 mAh kapasiteli cihazda akım koruma özelliği mevcut.

LED pil göstergesi şarj durumunu takip etmenizi sağlıyor.

Aynı anda iki cihazı şarj edebilme imkânı sunuyor.

USB-A çıkışı ile 18W QC, USB-C çıkışı ile 20W PD şarj özelliği bulunuyor.

Ağırlığı yaklaşık 200 gram olan cihazın boyutları 11,2 x 6,85 x 1,8 cm olarak belirtiliyor.

Kablosuz şarj özelliği mevcut.

6. Momax Q.Mag X1

10.000 mAh’lık MagSafe powerbank modelleri arasında sıralanıyor.

Kapasitesi 18.5 Wh olan cihazın voltaj değeri 3.85 V

Toplam güç 20 W olarak belirtiliyor.

Doluluk göstergesi mevcut.

Ağırlığı yaklaşık 204 gram.

Hızlı şarj giriş ve çıkışları bulunuyor.

Tek çıkışlı powerbankte 5 seviyeli LED sayesinde kolayca şarj göstergesini takip edebilirsiniz.

Fazla şarj, kısa devre ve sıcaklık koruması mevcut.

Alüminyum gövdede çizilmez cam kullanılmış.

Siyah ve gri renk seçenekleri bulunuyor.

Boyutları: 108 x 69 x 13 mm

MagSafe destekli powerbank modellerine ilişkin daha birçok farklı ürün seçeneğine ulaşmanız mümkün. Siz hangi modeli kullanmayı tercih ediyorsunuz? Kullandığınız powerbank ile ilgili olumlu/olumsuz yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.