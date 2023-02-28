En İyi MagSafe Şarj Cihazları

Aşağıda sizler için hazırladığımız MagSafe şarj cihazları ile iPhone cihazlarınızı kolayca şarj edebilirsiniz. Birçok kişi, akşam şarja taktığı cihazlarının sabah uyandığında şarj olmadığına şahit olur. Böyle durumlarda şarj aletinin kalitesi ve düzgün çalışması büyük önem taşıyor. MagSafe şarj cihazları, iPhone cihazlarda sorunsuz çalışır. İPhone’u hızlı şekilde şarj edebilen bir özelliğe sahiptir. Birçok farklı model ve özellikte tasarlanan şarj aletleri, kullanıcılara sorunsuz kullanım olanağı sunuyor.

En İyi 7 MagSafe Şarj Cihazı

Apple MagSafe Şarj Cihazı

Anker PowerWave Manyetik Ped

Belkin Manyetik Taşınabilir Kablosuz Şarj Pedi

Apple MagSafe Duo Şarj Cihazı

Belkin Boost Up Charge Pro

Moshi SnapTo Manyetik Kablosuz Şarj Cihazı

Zens 4’ü 1 Arada Modüler Kablosuz Şarj Cihazı

1. Apple MagSafe Şarj Cihazı

MagSafe sertifikalı bu şarj cihazı, minimalist tasarımıyla dikkat çekiyor. Apple MagSafe şarj cihazı; Apple Watch Charger’a çok benziyor. AirPod’ları şarj etmek için de kullanabileceğiniz cihaz, 15W şarj gücünden oluşuyor.

2. Anker PowerWave Manyetik Ped

7,5W şarj gücüne sahip olan Anker PowerWave Manyetik Ped; 1,5 metre kabloya sahip. Uygun Premium manyetik şarj cihazları arasında yer alıyor. Yüksek performansıyla kullanıcılardan tam not alıyor.

3. Belkin Manyetik Taşınabilir Kablosuz Şarj Pedi

Uygun fiyatlı Belkin Manyetik Taşınabilir Kablosuz Şarj Pedi, 7,5W şarj gücünden oluşuyor. Bu şarj cihazı 2 metre kabloya sahip olduğu için esnektir. Kullanışlı kordon sargısıyla dikkat çeken cihazın LED teknolojisi, telefona zarar veren diğer nesnelerden kaynaklanan şarj kesintilerinin olup olmadığının kontrolünü yapar.

4. Apple MagSafe Duo Şarj Cihazı

iPhone ve Apple Watch cihazlarının aynı anda şarj edilmesini sağlar. Apple MagSafe sayesinde iki ayrı şarj aletiyle uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Üçüncü taraf şarj cihazları kullanmak istemeyenler Apple MagSafe Duo Şarj Cihazı tercih ederek güvenli kullanım imkanı elde edebilir.

5. Belkin Boost Up Charge Pro

Çok yönlü şarj cihazları arasında yer alıyor. 15W şarj hızı desteği sunan cihaz, kablosuz şekilde kullanılıyor. Belkin Boost Up şarj aletiyle hem kulaklıklarınızı hem de telefonunuzu şarj edebilirsiniz.

6. Moshi SnapTo Manyetik Kablosuz Şarj Aleti

Telefonunuzu duvara monte ederek Moshi SnapTo manyetik kablosuz şarj aletini kullanabilirsiniz. Moshi SnapTo manyetik kablosuz şarj aleti ile iPhone cihazları şarj etmenin keyfini yaşayabilirsiniz. Kullanışlı olan bu şarj cihazını uzun süre kullanabilirsiniz.

7. Zens 4’ü 1 Arada Modüler Kablosuz Şarj Cihazı

15W şarj gücüne sahip olan cihaz, sertifikaya sahiptir. 1,5 metre kablodan oluşan Zens 4’ü 1 arada modüler kablosuz şarj cihazı, 65 W AC güç adaptöründen oluşuyor. Toplam 65W çıkışlı güç kaynağından oluşan şarj cihazıyla; iPhone, MagSafe, Apple Watch ve AirPods cihazları aynı anda şarj edilebilir.