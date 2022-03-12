En İyi Batman Filmleri Sıralaması
En iyi Batman filmleri neler? Bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız hazırladığımız listeyi inceleyebilirsiniz. İşte popüler süper kahramanın en iyi filmleri!
En iyi Batman filmleri neler? DC Comics evreninin en sevilen süper kahramanlarından bir tanesi olan Batman’in en başarılı yapımlarını sıraladık. Hazırladığımız liste, kafanızda oluşan soru işaretinin giderilmesine yardım edecek.
Batman, ilk kez 1939 yılının mayıs ayında Detective Comics isimli çizgi roman serisinde ortaya çıktı. Bob Kane ve Bill Finger tarafından yaratılan süper kahraman, çizgi roman hayranları tarafından oldukça beğenildi.
Batman Filmleri Hangi Sırayla İzlenir?
DC evreninin en sevilen ve popüler süper kahramanı Batman, bugüne kadar birçok film serisi ile karşımıza çıktı. Çizgi romanlardan beyaz perdeye taşınan Batman, özellikle Dark Knight serileriyle izleyicilerinin büyük beğenisini topladı.
Süper kahramanın dünya genelinde büyük bir beğeni toplamasının ardından çeşitli filmler yapılmaya başlandı. Bu filmlerin bazıları çok başarılı olurken bazıları ise beklentinin altında kaldı.
En İyi Batman Filmleri Neler?
- The Dark Knight
- The Dark Knight Rises
- The Batman
- Batman Begins
- Batman Returns
- The Lego Batman Movie
- Batman: Mask of the Phantasm
- Batman: The Killing Joke
- Batman v Superman: Dawn of Justice
- Batman (1989)
1. The Dark Knight
- IMDb Puanı: 9,1
- Yaş Sınırı: 16+
- Oyuncular: Christian Bale, Heath Ledger ve Aaron Eckhart
Batman, Gordon ve Harvey Dent, Gotham’a korku saçan Joker’i yakalamaya çalışır. Yönetmenliğini Christopher Nolan’ın üstlendiği filmin senaristliğini Christopher Nolan ve Jonathan Nolan yaptı.
Çoğu izleyici tarafından en iyi Batman filmi olarak nitelendirilen The Dark Knight, 185 milyon dolar bütçe ile çekildi. 2008 yılında vizyona giren ve oldukça büyük bir başarıya ulaşan film, 1 milyar dolardan fazla hasılat elde etti. Başarılı filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.
2. The Dark Knight Rises
- IMDb Puanı: 8,4
- Yaş Sınırı: 13A
- Oyuncular: Christian Bale, Tom Hardy ve Anne Hathaway
Gotham, Catwoman ve Bane gibi düşmanların tehlikesi altında. Bruce Wayne, bir kez daha Batman olarak şehri kötülerden korumaya çalışır. Yönetmenliğini Christopher Nolan’ın üstlendiği The Dark Knight Rises, izleyicilerin büyük bir kısmı tarafından çok beğenildi.
Senaristliğini Christopher Nolan ve Jonathan Nolan’ın üstlendiği filmin müziklerini ise Hans Zimmer yaptı. The Dark Knight Rises da tıpkı The Dark Knight gibi 1 milyar doları aşkın hasılat elde etmeyi başardı. Filmi Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.
3. The Batman
- IMDb Puanı: 8,5
- Yaş Sınırı: 13+
- Oyuncular: Robert Pattinson, Zoë Kravitz ve Jeffrey Wright
Batman, Gotham’da cinayet işlemeye başlayan Riddler isim seri katil ile mücadele eder. Yönetmenliğini Matt Reeves’in yaptığı The Batman isimli yapımda Batman’i Robert Pattinson canlandırıyor. Pattinson daha önce Alacakaranlık serisinde yer almıştı.
4. Batman Begins
- IMDb Puanı: 8,3
- Yaş Sınırı: 13+
- Oyuncular: Christian Bale, Michael Caine ve Liam Neeson
2005 yılında vizyona giren Batman Begins’ta Ra's Al Ghul, Ducard, Jim Gordon, Dr. Jonathan Crane gibi karakterler yer alıyor. Aksiyon, suç ve dram ögelerine sahip olan filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.
5. Batman Returns
- IMDb Puanı: 7,1
- Yaş Sınırı: 13A
- Oyuncular: Michael Keaton, Danny DeVito ve Michelle Pfeiffer
Yönetmenliğini Tim Burton’un yaptığı Batman Returns’ta Penguin, Catwoman, Max Shreck gibi karakterler bulunuyor. 266 milyon dolardan fazla hasılat elde eden filmde Batman’i Michael Keaton üstleniyor.
6.The Lego Batman Movie
- IMDb Puanı: 7,3
- Yaş Sınırı: 13A
- Oyuncular: Will Arnett, Michael Cera ve Rosario Dawson
Başarılı animasyon filmi The Lego Batman Movie, 2017 yılında vizyona girdi. 1 saat 44 dakika uzunluğundaki yapımda Batman, Gotham’da kötü karakterlere karşı mücadele eder. 80 milyon dolar bütçe ile hazırlanan film, 297 milyon doları aşkın hasılat elde etti.
7. Batman: Mask of the Phantasm
- IMDb Puanı: 7,8
- Yaş Sınırı: PG
- Oyuncular: Kevin Conroy, Dana Delany ve Hart Bochner
1993 yılında vizyona giren animasyon filmi Batman: Mask of the Phantasm (Batman: Hayaletin Maskesi) adlı yapımın senarist kadrosunda Alan Burnett, Paul Dini, Martin Pasko ve Michael Reaves yer alıyor. Batman’i Kevin Conroy’un seslendirdiği filmin yönetmenliğini Eric Radomski ve Bruce Timm yaptı.
8. Batman: The Killing Joke
- IMDb Puanı: 6,4
- Yaş Sınırı: R
- Oyuncular: Kevin Conroy, Mark Hamill ve Tara Strong
Senaristliğini Brian Azzarello’nun üstlendiği Batman: The Killing Joke isimli animasyon filmi, 2016 yılında vizyona girdi. Sam Liu tarafından yönetilen yapımda Batman’i Kevin Conroy seslendiriyor.
9. Batman v Superman: Dawn of Justice
- IMDb Puanı: 6,5
- Yaş Sınırı: 13A
- Oyuncular: Ben Affleck, Henry Cavill ve Amy Adams
Batman ile Superman’in karşı karşıya geldiği süper kahraman filminin yönetmenliğini Zack Synder üstlendi. 250 milyon dolar bütçe ile çekilen Batman v Superman: Dawn of Justice, 870 milyon dolardan fazla gelir elde etti.
2016 yılında vizyona giren filmde Batman’i Ben Affleck, Superman’i ise Henry Cavill canlandırıyor. Başarılı filmin müziklerini Hans Zimmer ve Junkie XL yaptı. İzleyiciler tarafından çok beğenilen yapımı popüler dijital yayın platformu Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.
10. Batman (1989)
- IMDb Puanı: 7,5
- Yaş Sınırı: 13A
- Oyuncular: Michael Keaton, Jack Nicholson ve Kim Basinger
Batman’in Joker’e karşı mücadele ettiği yapım, Warner Bros. şirketinin ilk Batman filmi olma özelliğine sahip. Tim Burton tarafından yönetilen filmin senaristliğini Sam Hamm ve Warren Skaaren üstlendi. Aksiyon ve macera ögelerine sahip olan süper kahraman filmi, 1989 yılında vizyona girdi.
Batman’i Michael Keaton’un canlandırdığı film, 48 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 411 milyon doları aşkın hasılat elde etmeyi başardı.
Yukarıda en başarılı Batman filmlerinin listesi yer alıyor. Listeye dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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