En İyi Batman Filmleri Sıralaması

En iyi Batman filmleri neler? DC Comics evreninin en sevilen süper kahramanlarından bir tanesi olan Batman’in en başarılı yapımlarını sıraladık. Hazırladığımız liste, kafanızda oluşan soru işaretinin giderilmesine yardım edecek.

Batman, ilk kez 1939 yılının mayıs ayında Detective Comics isimli çizgi roman serisinde ortaya çıktı. Bob Kane ve Bill Finger tarafından yaratılan süper kahraman, çizgi roman hayranları tarafından oldukça beğenildi.

Süper kahramanın dünya genelinde büyük bir beğeni toplamasının ardından çeşitli filmler yapılmaya başlandı. Bu filmlerin bazıları çok başarılı olurken bazıları ise beklentinin altında kaldı.

En İyi Batman Filmleri Neler?

The Dark Knight

The Dark Knight Rises

The Batman

Batman Begins

Batman Returns

The Lego Batman Movie

Batman: Mask of the Phantasm

Batman: The Killing Joke

Batman v Superman: Dawn of Justice

Batman (1989)

1. The Dark Knight

IMDb Puanı: 9,1

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Christian Bale, Heath Ledger ve Aaron Eckhart

Batman, Gordon ve Harvey Dent, Gotham’a korku saçan Joker’i yakalamaya çalışır. Yönetmenliğini Christopher Nolan’ın üstlendiği filmin senaristliğini Christopher Nolan ve Jonathan Nolan yaptı.

Çoğu izleyici tarafından en iyi Batman filmi olarak nitelendirilen The Dark Knight, 185 milyon dolar bütçe ile çekildi. 2008 yılında vizyona giren ve oldukça büyük bir başarıya ulaşan film, 1 milyar dolardan fazla hasılat elde etti. Başarılı filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

2. The Dark Knight Rises

IMDb Puanı: 8,4

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Christian Bale, Tom Hardy ve Anne Hathaway

Gotham, Catwoman ve Bane gibi düşmanların tehlikesi altında. Bruce Wayne, bir kez daha Batman olarak şehri kötülerden korumaya çalışır. Yönetmenliğini Christopher Nolan’ın üstlendiği The Dark Knight Rises, izleyicilerin büyük bir kısmı tarafından çok beğenildi.

Senaristliğini Christopher Nolan ve Jonathan Nolan’ın üstlendiği filmin müziklerini ise Hans Zimmer yaptı. The Dark Knight Rises da tıpkı The Dark Knight gibi 1 milyar doları aşkın hasılat elde etmeyi başardı. Filmi Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

3. The Batman

IMDb Puanı: 8,5

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Robert Pattinson, Zoë Kravitz ve Jeffrey Wright

Batman, Gotham’da cinayet işlemeye başlayan Riddler isim seri katil ile mücadele eder. Yönetmenliğini Matt Reeves’in yaptığı The Batman isimli yapımda Batman’i Robert Pattinson canlandırıyor. Pattinson daha önce Alacakaranlık serisinde yer almıştı.

4. Batman Begins

IMDb Puanı: 8,3

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Christian Bale, Michael Caine ve Liam Neeson

2005 yılında vizyona giren Batman Begins’ta Ra's Al Ghul, Ducard, Jim Gordon, Dr. Jonathan Crane gibi karakterler yer alıyor. Aksiyon, suç ve dram ögelerine sahip olan filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

5. Batman Returns

IMDb Puanı: 7,1

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Michael Keaton, Danny DeVito ve Michelle Pfeiffer

Yönetmenliğini Tim Burton’un yaptığı Batman Returns’ta Penguin, Catwoman, Max Shreck gibi karakterler bulunuyor. 266 milyon dolardan fazla hasılat elde eden filmde Batman’i Michael Keaton üstleniyor.

6.The Lego Batman Movie

IMDb Puanı: 7,3

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Will Arnett, Michael Cera ve Rosario Dawson

Başarılı animasyon filmi The Lego Batman Movie, 2017 yılında vizyona girdi. 1 saat 44 dakika uzunluğundaki yapımda Batman, Gotham’da kötü karakterlere karşı mücadele eder. 80 milyon dolar bütçe ile hazırlanan film, 297 milyon doları aşkın hasılat elde etti.

7. Batman: Mask of the Phantasm

IMDb Puanı: 7,8

Yaş Sınırı: PG

Oyuncular: Kevin Conroy, Dana Delany ve Hart Bochner

1993 yılında vizyona giren animasyon filmi Batman: Mask of the Phantasm (Batman: Hayaletin Maskesi) adlı yapımın senarist kadrosunda Alan Burnett, Paul Dini, Martin Pasko ve Michael Reaves yer alıyor. Batman’i Kevin Conroy’un seslendirdiği filmin yönetmenliğini Eric Radomski ve Bruce Timm yaptı.

8. Batman: The Killing Joke

IMDb Puanı: 6,4

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Kevin Conroy, Mark Hamill ve Tara Strong

Senaristliğini Brian Azzarello’nun üstlendiği Batman: The Killing Joke isimli animasyon filmi, 2016 yılında vizyona girdi. Sam Liu tarafından yönetilen yapımda Batman’i Kevin Conroy seslendiriyor.

9. Batman v Superman: Dawn of Justice

IMDb Puanı: 6,5

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Ben Affleck, Henry Cavill ve Amy Adams

Batman ile Superman’in karşı karşıya geldiği süper kahraman filminin yönetmenliğini Zack Synder üstlendi. 250 milyon dolar bütçe ile çekilen Batman v Superman: Dawn of Justice, 870 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

2016 yılında vizyona giren filmde Batman’i Ben Affleck, Superman’i ise Henry Cavill canlandırıyor. Başarılı filmin müziklerini Hans Zimmer ve Junkie XL yaptı. İzleyiciler tarafından çok beğenilen yapımı popüler dijital yayın platformu Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

10. Batman (1989)

IMDb Puanı: 7,5

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Michael Keaton, Jack Nicholson ve Kim Basinger

Batman’in Joker’e karşı mücadele ettiği yapım, Warner Bros. şirketinin ilk Batman filmi olma özelliğine sahip. Tim Burton tarafından yönetilen filmin senaristliğini Sam Hamm ve Warren Skaaren üstlendi. Aksiyon ve macera ögelerine sahip olan süper kahraman filmi, 1989 yılında vizyona girdi.

Batman’i Michael Keaton’un canlandırdığı film, 48 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 411 milyon doları aşkın hasılat elde etmeyi başardı.

Yukarıda en başarılı Batman filmlerinin listesi yer alıyor. Listeye dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.