Oyuncular İçin En İyi Oyun CPU’ları Nelerdir? AMD, Intel ve Dahası!

Oyuncular için en iyi oyun CPU’ları bulmak çok zordur. Keyifli bir oyun deneyimi için CPU’ların birçok gereksinimi karşılaması çok önemlidir. Biz de bu durumdan yola çıkarak sizlere en oyun CPU’larını sıraladık. CPU’ları belirlerken; grafik kartıyla uyumlu çalışma, kodlama ve render çalışmalarında problem çıkarmaması gibi birçok konuyu ele aldık. Oyuncunun performansını artıran ve kare hızını düşürmeyen güçlü CPU’lar ile harika bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

En İyi 7 Oyun CPU’su

Intel Core i5-13600K

Intel Core i9-13900K

AMD Ryzen 5 7600X

AMD Ryzen 9 7950X

Intel Core i3-12100

AMD Ryzen 9 5900X

AMD Ryzen 5 5600G

1. Intel Core i5-13600K

Performans ve fiyat açısından uygun oyun CPU’lar arasında yer alıyor. Intel Core i5-13600K; sekiz verimlilik ve altı performans çekirdeğinden oluşuyor. Performans çekirdekleri 5,1 GHz hıza ulaşabiliyor.

Hyper-threading teknolojisiyle gücünü iki katına çıkarıyor. Gelişmiş teknik özelliklerinden dolayı kullanıcı tüm istediği oyunları oynayabiliyor. Intel Core i5-13600K aynı zamanda x16 bandıyla PC 5.0 arabirimini; 5600 MHz hıza kadar DDR5 bellekleriyle destekliyor.

2. Intel Core i9-13900K

En üst seviye oyun CPU’ları arasında Intel Core i9-13900K yer alıyor. Eşsiz hızı ve hız aşırtmasıyla oyunculardan tam not alıyor. Turbo Boost 3.0 teknolojisiyle 5,8 GHz hızına ulaşabiliyor.

Ayrıca sekiz performans çekirdeğiyle donatılmıştır. Çipteki verimlilik çekirdekleri çok iyi performans sağlıyor. Performans çekirdeklerindeki yükü hafifletip oyun oynarken bölünmelerin önüne geçiyor.

3. AMD Ryzen 5 7600X

DDR5 ve PCle 5.0 teknolojileriyle oyunlarda performansı üst seviyeye çıkarıyor. 12 iş parçacığı ve altı çekirdeğe AMD Ryzen 5 7600X sahiptir. Temel çalışma hızı 4,7 GHz işlemciden oluşuyor. Hız aşırtma yetenekleri 5,3 GHz seviyesine ulaşabiliyor.

4. AMD Ryzen 9 7950X

Bütçe ve performans açısından kullanıcıları memnun eden diğer bir oyun CPU’su olarak AMD Ryzen 9 7950X karşımıza çıkıyor. Zen 4 mimarisiyle birlikte 32 iş parçacığıyla 16 çekirdek çip sunuyor.

Etkileyici hıza ulaşma açısından önemli rol oynuyor. Çok yoğun grafikli oyunlarda dahi kusursuz çalışıyor. Güncel bağlantı teknolojileri sunan AMD Ryzen 9 7950X; PCle 5.0 arabirimi ve DDR5 bellek özelliklerinden de oluşuyor.

5. Intel Core i3-12100

En iyi bütçeli oyun işlemcileri arasında Intel Core i3-12100 yer alıyor. Intel Core i3-12100; 4 çekirdek ve 8 iş parçacığından oluşuyor. Saat hızları (temel/artırma): 3.30GHz / 4.30 GHz’den oluşuyor. B660 anakartla eşleşebilen özelliğe sahiptir.

6. AMD Ryzen 9 5900X

12 çekirdekten oluşan AMD Ryzen 9 5900X sayesinde keyifli bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. En iyi oyun CPU’ları arasında yer alan AMD Ryzen 9 5900X; video düzenleme ve 3B oluşturma gibi özelliklerden de oluşuyor.

7. AMD Ryzen 5 5600G

Entegre grafiklerden oluşan en iyi CPU’lar arasında AMD Ryzen 5 5600G yer almaktadır. AMD Ryzen 5 5600G; 6 çekirdekten oluşuyor. 12 tane iş parçacığı olan AMD Ryzen 5 5600G’nin saat hızları (temel/artırma); 3.90GHz / 4.40GHz’dir.

Peki, siz hangi oyun CPU’ları arasından hangisini tercih edersiniz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.