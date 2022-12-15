Gamer Koltuğu Satın Alırken Bilinmesi Gerekenler

Günümüzde artık gamerlar için pek çok farklı eşya üretiliyor. Gamer kulaklık, gamer masa, gamer mouse, gamer klavye… Gamer koltuk ise bu ürünler arasında en önemli olanlardan bir tanesi. Öyle ki bu koltuklar sizin sağlığınıza ve postürünüze direkt olarak etki eden ürünler. Dolayısıyla iyi bir gamer koltuk satın almak kendiniz için yapabileceğiniz en iyi harcamalardan bir tanesi.

Gamer ürünlerinin popülerliği her geçen gün artmakta. Piyasada da pek çok “gamer” koltuğu bulunmakta. Peki bu ürünlerden hepsi gamerlar için mi? Pek de öyle değil. İyi gözüken ya da ışıklı olan her şeyin başına “gamer” ibaresi koymak maalesef yeni moda. Müşterilerin ilgisini çekebilmek için niteliksiz ürünler bile “gamer” ibaresi ile satışa sunuluyor. Peki gamer koltuk satın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Gelin sizler için başlıklar halinde inceleyelim.

Gamer Koltuk Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Ürünün ergonomisi

Koltuğun markası

Ürünün dayanıklılığı

Koltuğun ölçüleri

Yedek parçalara olan erişim

Ürünün yan özellikleri

Kişiselleştirilebilir hizmetler

Fiyat/performans

Kendinize uygun, kaliteli bir gamer koltuk almak için yukarıdaki 8 ana maddeyi sizler için detaylı bir şekilde ele alalım. Aşağıda her bir başlığı sizler için detaylandırdık.

Ürünün Ergonomisi

Biz oyuncuların gamer koltuk tercih etmesinin en önemli sebebi hiç şüphesiz ki ergonomidir. Saatler boyunca ergonomik olmayan bir pozisyonda oyun oynamak sağlığımız için oldukça tehlikelidir. Hiçbir oyuncu saatler süren bir oyunun ardından sırt, boyun ve bel ağrısı çekmek istemez. Hal böyle olduğundan bir gamer koltuğunda dikkat etmemiz gereken en önemli parametre ergonomi olmalıdır. Sizi saatler boyunca rahat ettirecek bir koltuk her şeyden daha önemlidir.

Gamer koltuk satın almadan önce eğer imkanınız varsa ürünü muhakkak test edin. Birkaç dakika boyunca oturun ve ne kadar rahat olduğunu değerlendirin. Eğer ürünü deneme imkanınız yoksa ve ergonomisini test edemeyecekseniz muhakkak internetteki yorumları detaylı bir şekilde okuyun. Youtube’daki ürün incelemelerine muhakkak göz atın. Ürünün ergonomisini test etmiş, uzun süre boyunca ürünü kullanmış olan diğer kullanıcıların yorumlarına kulak verin.

Koltuğun Markası

Gamer ürünlerine rağbet çok olduğu için yerli/yabancı pek çok yeni marka türedi. Bu markaların pek çoğu ne yazık ki iyi bir ürün ortaya koyamıyorlar. Hal böyle olduğundan gamer koltuk seçerken bilindik markaları tercih etmek en iyisi olacaktır. Piyasa uzun yıllardır var olan markaları seçmek akıllıca bir seçim gibi gözüküyor. Her yeni çıkan ürün hakkında bilgimiz olmuyor ve işi şansa bırakmak oldukça riskli.

Ürünün Dayanıklılığı

Gamer koltukları oldukça maliyetli ürünlerdir. Tıpkı evin diğer mobilyalarını üç dört senede bir değiştirmiyorsak aynısı gamer koltukları için de geçerli. Uzun süreli kullanım, gamer koltuk için anahtar kelimedir. Birkaç sene içerisinde ürünün dış yüzeyinin soyulmasını istemiyorsanız dayanıklı bir ürün seçmelisiniz. Uzun süreli kullanımda terletmeyecek, sıcaklık hissi vermeyecek kaliteli ürünler seçmek gerekiyor. İncelediğiniz ürünün dış yüzeyine iyice bir bakın ve dayanıklılığını analiz edin.

Koltuğun sadece dış yüzeyi değil, metal aksamının da dayanıklı olması gerekmektedir. Özellikle de çok hareketli bir ürünse; geriye yaslanma, sallanma, katlanma gibi özellikleri olan bir modelse bağlantı yerlerini kontrol edin ve dayanıklı olduğuna emin olun. Aksi durumda koltuğunuzun kırılması bile mümkün. Özellikle de kilonuz fazlaysa ekstra dikkatli olmanız gerekmekte.

Koltuğun Ölçüleri

Dikkat etmeniz gereken bir diğer parametre ise koltuğun ölçüleridir. Bazı ürünlerin sırt kısmı kısa boylu kişiler için son derece yeterliyken uzun boylu kullanıcılar sıkıntı çekebilir. Kafanızın yarısı eğer koltuğun üstünde kalıyorsa rahat etmeniz pek mümkün olmayacaktır.

Eğer minyon yapıda biriyseniz ve devasa bir koltuk satın aldığınızda da rahat etmeniz olası değildir. 55 kg bir kadın ile 135 kilo bir erkeğin farklı ölçülerdeki koltuklarda rahat edebileceğini bilmek gerekir. Bir koltuk sizin için çok rahat olabilirken başkası yarım saat bile dayanamayabilir. Bu noktada gamer koltuk satın almadan önce ürünün mutlaka ölçülerini inceleyin. İnternet sitesinde ürünün ölçüleri yoksa markaya bu konu ile alakalı talepte bulunun. Ölçülerini bilmediğiniz bir ürünü ise asla sipariş etmeyin.

Koltuğun ölçüleri ile alakalı dikkat etmeniz gereken bir diğer değişken ise evinizin/ofisinizin düzeni. Çok alçak/yüksek bir masanız varsa en iyi koltuk bile sizin için eziyet olacaktır. Duvara monte edilmiş bir TV’niz varsa ve nispeten yüksek bir yerde konumlandırılmışsa koltuktan bağımsız olarak boyun ağrısı çekmeniz olası. Bu nedenle ürünü kullanacağınız yeri de iyi analiz edin, ölçüler alın. Tüm bu verilerin ışığında ürününüzü seçin.

Yedek Parçalara Olan Erişim

Ürünün dayanıklılığının ne kadar önemli olduğuna değinmiştik. Yine de ürünün parçalarının değişmesi gereken özel durumlar olabilir. Örneğin uzun saçlı ve saçı çok dökülen biriyseniz birkaç sene içerisinde koltuğunuzun tekerleri kullanılamaz hale gelebilir. Koltuğunuzun tek bir tekerinin bile işlevsiz kalması tüm rahatınızı bozabilir. Bu nedenle koltuğun yastık, tekerlek, kolçak gibi parçaların ayrı olarak satılıp satılmadığını kontrol edin.

Ürünün yedek parçalarına olan erişiminizi de sorgulayın. Yurt içinde bu tarz parçaların olması büyük avantaj. Olası bir yedek parça siparişinizin yurt dışından gelmesini beklemek can sıkıcı olacaktır. Tamir ve yedek parça gibi hizmetlerin yurt içinde veriliyor olması çok önemli.

Ürünün Yan Özellikleri

Gamer koltuklarının pek çok özelliği bulunabilmektedir. Geriye yatma ve sallanma gibi pek çok özellik standart haline gelse de bu ürünlerin pek çok farklı yan özellikleri bulunabilir. Örneğin içecek koyabileceğiniz bir aparatının bulunması, kulaklığınızı koyabileceğiniz bir tutama. ya da RGB renklendirme bunlardan biri olabilir. Eğer gamer koltuk için iyi bir bütçe ayırdıysanız yüksek özellikli ürünlerden birini tercih edebilirsiniz.

Kişiselleştirilebilir Hizmetler

Bazı markalar, ürünlerini müşterilerin istekleri doğrultusunda değiştirebiliyor. Ürünlerin üzerine logo ya da yazı işlemek mümkün olabiliyor. Bu tarz bir isteğiniz varsa marka ile iletişime geçerek kendinize özgü bir ürün ortaya çıkarabilirsiniz. E-spor takımları, internet yayıncıları ve kurumlar için özel olarak ürünler ortaya çıkabiliyor. Böyle bir hizmet almak istiyorsanız ilgili markalarla iletişime geçebilirsiniz.

Fiyat/Performans

Gamer koltukları biraz pahalı ürünlerdir. Bazı ürünler ise gerçekten astronomik fiyatlarla listeleniyorlar. Ürünler arasında seçim yapmak bazen gerçekten zor olabiliyor. Birkaç ürün içerisinden hangisini alacağınıza karar veremiyorsanız fiyat/performans olanını seçmeniz mantıklı olacaktır. En ucuz oyuncu koltuklarını inceleyerek ürünlerin fiyatı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Gamer koltuk seçme hakkındaki rehber niteliğinde yazımız burada sonlanıyor. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz gamer koltukkullanıyor musunuz? Gamer koltuk satın almayı düşünüyor musunuz? Memnun kaldığınız ürünleri aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.