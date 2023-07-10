7’den 70’e Sevilen En İyi 10 Pixar Filmi

Pixar; animasyon filmleriyle adını dünyaya duyuran bir şirkettir. İlk 1979 yılında Graphics Group adında hayatımıza giren Pixar, her yaş grubuna hitap ediyor. 2006 yılından beri Disney bünyesinde faaliyet gösteren Pixar, birçok önemli yapımlara imza attı. Biz de bu yazımızda 7’den 70’e sevilen en iyi 10 Pixar filminden bahsedeceğiz.

En İyi 10 Pixar Filmi

Coco

Kayıp Balık Nemo

Cars

Brave

Inside Out

Soul

Wall•E

Ratatouille

Toy Story

Monsters University

1. Coco

Lee Unkrich ve Adrian Molina’nın yönettiği Coco isimli filmde Anthony Gonzalez (VII), Gael Garcia Bernal ve Benjamin Bratt başrolde oynuyor. Film; başarılı gitarist Ernesto de la Cruz ve onun 12 yaşındaki hayranı Miguel üzerinden ilerliyor.

Miguel, Cruz’un şarkılarıyla büyümüştür. Bir gün Cruz’un gitarını alarak kendini bambaşka dünyada bulur. Küçük çocuk ölüler diyarına giderek aile tarihi hakkında gerçeği öğrenir.

2. Kayıp Balık Nemo

Kayıp Balık Nemo, deniz altında yaşamını sürdüren konuşan balıkların hikayesini anlatıyor. Filmde hafıza problemi olan Dory isimli minik mavi balıkla beraber onun kayıp oğlu Nemo’nun aranması anlatılıyor. Kayıp Balık Nemo filminin seslendiricileri; Willem Dafoe, Albert Brooks, Alexander Gould ve Ellen DeGeneres’tir.

3. Cars

Pixar animasyon filmleri listesi içerisinde yer alan Cars, Kaliforniya’ya Piston Kupası’nda yarışmak için giden Şimşek McQueen maceraları ele alınıyor. Cars filmi, Joe Ranft ve John Lasseter tarafından yönetiliyor. Bonnie Hunt, Owen Wilson ve Paul Newman’da başrolde yer alıyor.

4. Brave

Kelly Macdonald, Emma Thompson ve Billy Connolly’nin başrolde yer aldığı Brave filminde kendi yolunu çizmeye çalışan Prenses Merida’nın maceraları konu ediliyor.

Merida karakteri, krallığı kaoslu ortama çeviren bir geleneğe savaş açmıştır. Brave; Steve Purcell, Mark Andrews ve Brenda Chapman tarafından yönetilmiştir.

5. Inside Out

Inside Out, küçük Riley’in yaşamını konu ediniyor. Riley’in babası San Francisco’da işe başlar. Bunun sonucunda hayatında önemli değişimler yaşanır. Riley, yaşamını değiştirmek zorunda kalır.

Inside Out filmini Ronnie Del Carmen ve Pete Docter yönetiyor. Filmin başrol oyuncularıysa; Bill Hader, Amy Poehler ve Bill Hader’dir.

6. Soul

Kemp Powers ve Pete Docter tarafından Soul yönetilmiştir. Tina Fey, Jamie Foxx ve Graham Norton’da başrolde oynamıştır. Ortaokulda müzik öğretmeni olarak çalışan Joe Gardner filmin ana kahramanıdır. Gardner’in hayali jast piyanisti olarak çalışmaktır. Filmde tam olarak Gardner’in hayalleri üzerinden ilerliyor.

7. Wall•E

Dünya aşırı derecede kirlenmiştir. Bu yüzden de insanlar dünyayı terk eder. Başka bir gezegende yaşamaya başlar. Dünyayı temizleme işiyse WALL·E’ye düşer. İlginç hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyen WALL·E, Andrew Stanton tarafından yönetilmiştir. Ben Burtt, Jeff Garlin ve Elissa Knight’te filmin başrol oyuncularıdır.

8. Ratatouille

En iyi 10 Pixar filmi listemizdeki Ratatouille, Brad Bird ve Jan Pinkava tarafından yönetilmiştir. Brad Garrett, Patton Oswalt ve Lou Romano’da başrolde yer aldı. Filmde şef Guasteu’ya hayran olan fare Remy, aşçı olmayı çok istiyordur. Filmde fare Remy’in gerçekleştirme noktasında ilerliyor.

9. Toy Story

Toy Story, John Lasseter tarafından yönetilmiştir. Tom Hanks, Don Rickles ve Tim Allen’in başrol oynadığı filmde Andy’e Buzz Lightyear adlı bir oyuncak hediye edilir. Filmin konusunu da Andy’nin Buzz Lighyear isimli oyuncağı oluşturuyor.

10. Monsters Universty

Mike ve Sully’nin üniversite yıllarına Monsters Universty isimli filmde değiniliyor. Aslında Mike ve Sully üniversite döneminde birbirlerini hiç sevmezler. Fakat ilerleyen süreçte ikili çok yakın arkadaş olur. Monsters Universty’i Dan Scanlon yönetmektedir. John Goodman, Billy Craystal ve Steve Buscemi’de filmde başrol oynamıştır.

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