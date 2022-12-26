IMDb Puanı En Yüksek Animasyon Filmleri
Her yaş grubunun ilgisini çeken animasyon filmlerinde IMDb puanı en yüksek olanları sizler için sıraladık. İşte IMDb puanı en yüksek animasyon filmleri!
Teknolojik gelişmelerle birlikte animasyon filmleri bambaşka boyuta geçti. Bu film türünün sayısının artmasının yanı sıra farklı anlatım tarzlarının olması öne çıkmalarını sağlıyor.
Disney, Ghibli Studios, Pixar gibi pek çok yapım şirketinin de dikkatini çekmeye başladı. Hayal gücünün sınırsızlığını en net gösteren film türüdür. Felsefi açıdan da dikkat çeken animasyon filmlerinin aynı zamanda kendine has anlatım şekli var.
IMDb Puanı En Yüksek 10 Animasyon Filmi
- Ateşböceklerinin Mezarı
- Prenses Mononoke
- Toy Story 3
- Coco
- Wall•E
- Ailem Robotlara Karşı
- Hayata Uyanmak
- Spirited Away
- Your Name
- Spider-Man: Into the Spider-Verse
1. Ateşböceklerinin Mezarı
En çok izlenen animasyon filmleri arasında yer alan Ateşböceklerinin Mezarı aynı zamanda dram ve savaş filmidir. Film, 2. Dünya Savaşı’nı konu almıştır. Savaşa giden babalarının ardından hayatlarına devam etmeye çalışan anne ve çocuklarının hayatlarını izleyeceksiniz. Bir hava saldırısı sonucu annelerini kaybeden çocukların teyzelerinin yanında yaşamlarını sürdürürken yaşadıkları acılara şahit olacaksınız.
- Yönetmen: Isao Takahaka
- Oyuncular; Ayano Shinohara, Akemi Yamaguchi, Tsutomu Tatsumi, Yoshiko Shinohara
- IMDb Puanı: 8.5
2. Prenses Mononoke
Film, Ashitaka isimli karakter üzerinden ilerliyor. Prenses Mononoke filminde animasyonun yanı sıra dramda öne çıkıyor. Ashitaka ormanda yaşamını güzel bir şekilde sürdürürken bir gün acımasız orman tanrısı tarafından lanetlenir.
- Yönetmen: Hayao Miyazaki
- Oyuncular: Yuko Tanako, Yoji Matsuda, Yuriko Ishida
- IMDb Puanı: 8.4
3. Toy Story 3
Toy Story 3 filmi; Andy karakterinin üniversite gideceği için evden ayrılmak zorunda oluşunu anlatıyor. Andy uzun süredir oyuncaklarıyla oynamaz. Bu nedenle oyuncakları endişelenmeye başlar.
- Yönetmen: Lee Unkrick
- Seslendirmeler: Tim Allen, Tom Hanks, Joan Cusack
- IMDb Puanı: 8.3
4. Coco
12 yaşındaki Miguel, başarılı gitarist olan Ernest de la Cruz’un büyük hayranıdır. Ernest de Cruz daha önce yaşamını yitirdiğinden dolayı Miguel’i hiç tanımamıştır. Miguel, birden bire Ernes de la Cruz’un gitarını bulur. Gitarın bulunmasıyla birlikte Miguel farklı dünyaya geçiş yapar. Coco, dikkat çekici hikayesiyle beyaz perdede yer almıştır.
- Yönetmen: Adrian Molina, Lee Unkrick
- Seslendirmeler: Benjamin Bratt, Anthony Gonzalez, Gael Garcia Bernal
- IMDb Puanı: 8.4
5. Wall•E
Dünyayı kirleterek yaşam koşullarını zorlaştıran insanlar başka gezegene doğru göç ederler. Wall•E adlı robota dünyayı temizlemesine dair görev verilir. Wall•E; yalnız dünyada yaşamını sürdürerek çöplerden ev yapar. Ona verilen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışır.
- Yönetmen: Andrew Stanton
- Oyuncular: Jeff Garlin, Ben Burtt, Elissa Knight
- IMDb Puanı: 8.1
6. Ailem Robotlara Karşı
Ailem Robotlara Karşı filminde; animasyonla aile bağlarının önemine değiniliyor. 4 kişilik ailenin yaşamını istila etmeye kalkan robotlara dair mücadele filmde anlatılıyor. Aile bağlarının öne çıktığı filmi izlerken çok keyif alacaksınız.
- Yönetmen: Danny McBride, Abbi Jacobson, Maya Rudolph
- Oyuncular: Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph
- IMDb Puanı: 7.6
7. Hayata Uyanmak
IMDb’si yüksek animasyon filmleri listemize Hayata Uyanmak isimli filmi ekleyebiliriz. Kurgu - belgesel şeklinde bir animasyon filmidir. Filmde farklı yaşam deneyleri, rüya, varoluşçuluk, bilinç ve felsefe gibi konular ele alınıyor.
- Yönetmen: Richard Linklater
- Oyuncular: Glover Gill, Lorelei Linklater, Wiley Wiggins
- IMDb Puanı: 7.7
8. Spirited Away
Spirited Away filmi; Chihiro’nun ailesiyle beraber yeni bir kasabaya taşınması ve yolculuk esnasında ailenin başına gelen fantastik olaylar anlatılıyor.
- Yönetmen: Hayao Miyazaki
- Oyuncular: Miyu Irino, Rumi Hiiragi, Mari Natsuki
- IMDb Puanı: 8.6
9. Your Name
IMDb puanı en yüksek animasyon filmleri içerisinde yer alan Your Name; yaşadıkları yerler farklı olduğu halde birbirine bağlı olan iki kişinin hikayesine değiniyor. Aslında buradaki karakterler birbirlerine yabancılar.
- Yönetmen: Makoto Shinkai
- Seslendirmeler: Mone Kamishiraishi, Ryunosuke Kamiki, Ryo Narita
- IMDb Puanı: 8.4
10. Spider-Man: Into the Spider-Verse
Spider-Man: Into the Spide-Verse; 2018 yılında yayınlandığında çok ses getirmişti. Filmde dünyayı kurtarmak için uğraşan Brooklyn Miles Morales’in yaşamına dair çok önemli detayları izleyeceksiniz.
- Yönetmen: Bob Persichetti
- Seslendirmeler: Hailee Steinfeld, Shameik Moore, Jake Johnson
- IMDb Puanı: 8.4
Sizlere IMDb puanı en yüksek animasyon filmlerinin olduğu bir liste oluşturduk. Bu listenin ardından dilerseniz Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi 14 Anime Dizi ve Film Önerisi başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.
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