IMDb Puanı En Yüksek Animasyon Filmleri

Teknolojik gelişmelerle birlikte animasyon filmleri bambaşka boyuta geçti. Bu film türünün sayısının artmasının yanı sıra farklı anlatım tarzlarının olması öne çıkmalarını sağlıyor.

Disney, Ghibli Studios, Pixar gibi pek çok yapım şirketinin de dikkatini çekmeye başladı. Hayal gücünün sınırsızlığını en net gösteren film türüdür. Felsefi açıdan da dikkat çeken animasyon filmlerinin aynı zamanda kendine has anlatım şekli var.

IMDb Puanı En Yüksek 10 Animasyon Filmi

Ateşböceklerinin Mezarı

Prenses Mononoke

Toy Story 3

Coco

Wall•E

Ailem Robotlara Karşı

Hayata Uyanmak

Spirited Away

Your Name

Spider-Man: Into the Spider-Verse

1. Ateşböceklerinin Mezarı

En çok izlenen animasyon filmleri arasında yer alan Ateşböceklerinin Mezarı aynı zamanda dram ve savaş filmidir. Film, 2. Dünya Savaşı’nı konu almıştır. Savaşa giden babalarının ardından hayatlarına devam etmeye çalışan anne ve çocuklarının hayatlarını izleyeceksiniz. Bir hava saldırısı sonucu annelerini kaybeden çocukların teyzelerinin yanında yaşamlarını sürdürürken yaşadıkları acılara şahit olacaksınız.

Yönetmen: Isao Takahaka

Oyuncular; Ayano Shinohara, Akemi Yamaguchi, Tsutomu Tatsumi, Yoshiko Shinohara

IMDb Puanı: 8.5

2. Prenses Mononoke

Film, Ashitaka isimli karakter üzerinden ilerliyor. Prenses Mononoke filminde animasyonun yanı sıra dramda öne çıkıyor. Ashitaka ormanda yaşamını güzel bir şekilde sürdürürken bir gün acımasız orman tanrısı tarafından lanetlenir.

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Oyuncular: Yuko Tanako, Yoji Matsuda, Yuriko Ishida

IMDb Puanı: 8.4

3. Toy Story 3

Toy Story 3 filmi; Andy karakterinin üniversite gideceği için evden ayrılmak zorunda oluşunu anlatıyor. Andy uzun süredir oyuncaklarıyla oynamaz. Bu nedenle oyuncakları endişelenmeye başlar.

Yönetmen: Lee Unkrick

Seslendirmeler: Tim Allen, Tom Hanks, Joan Cusack

IMDb Puanı: 8.3

4. Coco

12 yaşındaki Miguel, başarılı gitarist olan Ernest de la Cruz’un büyük hayranıdır. Ernest de Cruz daha önce yaşamını yitirdiğinden dolayı Miguel’i hiç tanımamıştır. Miguel, birden bire Ernes de la Cruz’un gitarını bulur. Gitarın bulunmasıyla birlikte Miguel farklı dünyaya geçiş yapar. Coco, dikkat çekici hikayesiyle beyaz perdede yer almıştır.

Yönetmen: Adrian Molina, Lee Unkrick

Seslendirmeler: Benjamin Bratt, Anthony Gonzalez, Gael Garcia Bernal

IMDb Puanı: 8.4

5. Wall•E

Dünyayı kirleterek yaşam koşullarını zorlaştıran insanlar başka gezegene doğru göç ederler. Wall•E adlı robota dünyayı temizlemesine dair görev verilir. Wall•E; yalnız dünyada yaşamını sürdürerek çöplerden ev yapar. Ona verilen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışır.

Yönetmen: Andrew Stanton

Oyuncular: Jeff Garlin, Ben Burtt, Elissa Knight

IMDb Puanı: 8.1

6. Ailem Robotlara Karşı

Ailem Robotlara Karşı filminde; animasyonla aile bağlarının önemine değiniliyor. 4 kişilik ailenin yaşamını istila etmeye kalkan robotlara dair mücadele filmde anlatılıyor. Aile bağlarının öne çıktığı filmi izlerken çok keyif alacaksınız.

Yönetmen: Danny McBride, Abbi Jacobson, Maya Rudolph

Oyuncular: Abbi Jacobson, Danny McBride, Maya Rudolph

IMDb Puanı: 7.6

7. Hayata Uyanmak

IMDb’si yüksek animasyon filmleri listemize Hayata Uyanmak isimli filmi ekleyebiliriz. Kurgu - belgesel şeklinde bir animasyon filmidir. Filmde farklı yaşam deneyleri, rüya, varoluşçuluk, bilinç ve felsefe gibi konular ele alınıyor.

Yönetmen: Richard Linklater

Oyuncular: Glover Gill, Lorelei Linklater, Wiley Wiggins

IMDb Puanı: 7.7

8. Spirited Away

Spirited Away filmi; Chihiro’nun ailesiyle beraber yeni bir kasabaya taşınması ve yolculuk esnasında ailenin başına gelen fantastik olaylar anlatılıyor.

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Oyuncular: Miyu Irino, Rumi Hiiragi, Mari Natsuki

IMDb Puanı: 8.6

9. Your Name

IMDb puanı en yüksek animasyon filmleri içerisinde yer alan Your Name; yaşadıkları yerler farklı olduğu halde birbirine bağlı olan iki kişinin hikayesine değiniyor. Aslında buradaki karakterler birbirlerine yabancılar.

Yönetmen: Makoto Shinkai

Seslendirmeler: Mone Kamishiraishi, Ryunosuke Kamiki, Ryo Narita

IMDb Puanı: 8.4

10. Spider-Man: Into the Spider-Verse

Spider-Man: Into the Spide-Verse; 2018 yılında yayınlandığında çok ses getirmişti. Filmde dünyayı kurtarmak için uğraşan Brooklyn Miles Morales’in yaşamına dair çok önemli detayları izleyeceksiniz.

Yönetmen: Bob Persichetti

Seslendirmeler: Hailee Steinfeld, Shameik Moore, Jake Johnson

IMDb Puanı: 8.4

Sizlere IMDb puanı en yüksek animasyon filmlerinin olduğu bir liste oluşturduk. Bu listenin ardından dilerseniz Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi 14 Anime Dizi ve Film Önerisi başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.