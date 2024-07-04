2024'te Kullanılabilecek En İyi 8 Reklam Engelleyici

Reklamlar, web siteleri için önemli gelir kaynağıdır. Ne var ki bazı web siteleri, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyecek şekilde tüm sayfayı reklamla kaplayabiliyor. Öte yandan kullanıcıların ziyaret ettiği bazı web sitelerinde kötü amaçlı reklamlar da yer alabiliyor. Bu nedenlerle reklam engelleyici seçerken birçok özelliği göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Daha önce hiç reklam engelleme eklentisi ya da uygulaması kullanmadıysanız bu yazımız reklamlardan kurtulmanız ve çevrim içi ortamda güvenli gezinmeniz için bilmeniz gereken her şeyi öğrenmenize yardımcı olacaktır.

Bir Reklam Engelleyicide Olması Gereken Özellikler Neler?

Tüm reklam engelleme araçlarının sadece rahatsız edici reklamları kaldırmayı sağladığına yönelik yaygın bir görüş bulunuyor fakat bir reklam kaldırma hizmetinin sağladığı tek avantaj bu değildir.

Bu hizmetleri öne çıkan özellikleri ve sağladığı avantajlar şu şekildedir:

Kötü amaçlı reklamları kaldırma : Bazı reklamlar, cihazınıza kötü amaçlı yazılım yüklenmesine neden olabilir. Reklam kaldırma hizmetleri, bilgilerinizin ve cihazınızın kontrolünün başkalarının eline geçmesini engelleyebilir.

: Bazı reklamlar, cihazınıza kötü amaçlı yazılım yüklenmesine neden olabilir. Reklam kaldırma hizmetleri, bilgilerinizin ve cihazınızın kontrolünün başkalarının eline geçmesini engelleyebilir. İzleyicileri engelleme : Bir web sitesini ziyaret ettiğinizde size kişiselleştirilmiş reklam sunmak için çevrim içi ortamdaki faaliyetleriniz takip edilmeye başlanır. En iyi reklam engelleme hizmetleri ile web sitelerinin sizi izlemesini engelleyebilirsiniz.

: Bir web sitesini ziyaret ettiğinizde size kişiselleştirilmiş reklam sunmak için çevrim içi ortamdaki faaliyetleriniz takip edilmeye başlanır. En iyi reklam engelleme hizmetleri ile web sitelerinin sizi izlemesini engelleyebilirsiniz. İçeriğin üzerini kapatan reklamları kaldırma : Bazen bir konuda hızlıca bilgi edinmeniz gerekebilir fakat bazı web siteleri, içeriğin okunamayacak hâle gelmesine neden olacak kadar reklam ekleyebilir. İyi bir reklam kaldırma aracı ise bu sorunu ortadan kaldırır.

: Bazen bir konuda hızlıca bilgi edinmeniz gerekebilir fakat bazı web siteleri, içeriğin okunamayacak hâle gelmesine neden olacak kadar reklam ekleyebilir. İyi bir reklam kaldırma aracı ise bu sorunu ortadan kaldırır. Daha hızlı okuma : Yoğun reklam sorunu yüzünden içeriği okumaya başlamak da devam etmek de inanılmaz zor olabilir. Reklamlar kaldırıldığında ise içeriği daha kısa sürede okumak mümkün hâle gelir.

: Yoğun reklam sorunu yüzünden içeriği okumaya başlamak da devam etmek de inanılmaz zor olabilir. Reklamlar kaldırıldığında ise içeriği daha kısa sürede okumak mümkün hâle gelir. Daha hızlı yüklenen sayfalar : Reklamlar da web sayfasındaki diğer her unsur gibi veri tüketir. Reklam kaldırma hizmetleri, bunları kaldırarak web sayfasının daha hızlı yüklenmesini sağlar.

: Reklamlar da web sayfasındaki diğer her unsur gibi veri tüketir. Reklam kaldırma hizmetleri, bunları kaldırarak web sayfasının daha hızlı yüklenmesini sağlar. Daha az veri tüketimi: Reklamlar kaldırıldığı için tüketilen veri miktarında da önemli ölçüde düşüş meydana gelir.

Bu avantajlar göz önünde bulundurulduğunda reklam engelleme aracı kullanmanın ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

En İyi Reklam Engelleyiciler

Surfshark CleanWeb

Total Adblock

UBlock Origin

Proton VPN NetShield

Malwarebytes Browser Guard

Ghostery

Privacy Badger

Adblock Plus

Bu liste hazırlanırken yukarıda sıralanan avantajlar öncelik alınıp kullanıcı deneyimi ve güvenliği ön planda tutuldu. Kullanım kolaylığı, özellikler ve diğer tüm önemli unsurlar açısından en iyilerinin bir arada toplandığı söz konusu hizmetlerin size sunacağı tüm avantajları aşağıdan ayrıntılı şekilde öğrenebilirsiniz.

Surfshark CleanWeb

Surfshark'ın CleanWeb'i ismi gibi işleve sahip bir reklam engelleyicidir. Kullanıcılara reklamsız, kesintisiz, güvenli bir gezinme deneyimi sunmayı amaçlar.

Bu hizmet, kullanıcılara reklamları ve açılır pencereleri engelleme gibi avantajlar sunmanın yanı sıra onları kötü amaçlı yazılım ve veri ihlallerine karşı uyarır.

Kullanıcı deneyimini iyileştiren bir dizi özellik sunan bu aracın sunduğu özellikler şu şekilde sıralanabilir:

Daha hızlı sayfa yüklemeleri : Reklam olmadığı için veri tüketimi azalır. Bu da sayfanın reklamlı versiyonundan daha hızlı yüklenmesini sağlar.

: Reklam olmadığı için veri tüketimi azalır. Bu da sayfanın reklamlı versiyonundan daha hızlı yüklenmesini sağlar. Dikkat dağınıklığını giderme : Reklamlar sinir bozucu olduğu kadar dikkat dağıtıcı da olabilir. Bu hizmet ise odak noktanıza birden reklamların yerleşmesini engeller. Ne açılır pencere ne banner reklam ne de başka bir şey konsantrasyonunuzu bozamaz.

: Reklamlar sinir bozucu olduğu kadar dikkat dağıtıcı da olabilir. Bu hizmet ise odak noktanıza birden reklamların yerleşmesini engeller. Ne açılır pencere ne banner reklam ne de başka bir şey konsantrasyonunuzu bozamaz. Güvenlik : Kötü amaçlı yazılım içerebilecek ya da kimlik avı sitelerine yönlendirebilecek reklamlardan korur.

: Kötü amaçlı yazılım içerebilecek ya da kimlik avı sitelerine yönlendirebilecek reklamlardan korur. Gizlilik : Kişiselleştirilmiş reklamlar başta olmak üzere çeşitli nedenlerle çevrim içi ortamdaki faaliyetlerinizin takip edilmesini engeller.

: Kişiselleştirilmiş reklamlar başta olmak üzere çeşitli nedenlerle çevrim içi ortamdaki faaliyetlerinizin takip edilmesini engeller. İçerik tüketimine odaklanma : Kullanıcıların abartılı ya da alakasız reklamların dikkatini dağıtmasını engelleyerek tamamen içeriğe odaklanmasını sağlar.

: Kullanıcıların abartılı ya da alakasız reklamların dikkatini dağıtmasını engelleyerek tamamen içeriğe odaklanmasını sağlar. Veri kullanımını azaltma : Reklamlar engellendiğinden daha az veri tüketilir. Bu özellikle düşük internet hızına sahip ya da sınırsız internete sahip olmayan için önemlidir.

: Reklamlar engellendiğinden daha az veri tüketilir. Bu özellikle düşük internet hızına sahip ya da sınırsız internete sahip olmayan için önemlidir. Kesintisiz seyir deneyimi : YouTube, Twitch ve benzeri video izleme platformlarında reklamları atlayarak ya da kaldırarak kesintisiz bir video izleme deneyimi sunar.

: YouTube, Twitch ve benzeri video izleme platformlarında reklamları atlayarak ya da kaldırarak kesintisiz bir video izleme deneyimi sunar. Rahatsızlık veren reklamları engelleme : Açılır pencereler ya da otomatik oynatılan videoların yarattığı rahatsızlığı giderir.

: Açılır pencereler ya da otomatik oynatılan videoların yarattığı rahatsızlığı giderir. Güvenilir web sitelerini beyaz listeye ekleme : Belirli web sitelerini beyaz listeye alarak reklamların sadece o web sitelerinde görüntülenmesine izin verme imkânı sunar. Zararsız ve ölçülü reklam gösteren web sitelerine kullanıcı bu şekilde katkıda bulunabilir.

: Belirli web sitelerini beyaz listeye alarak reklamların sadece o web sitelerinde görüntülenmesine izin verme imkânı sunar. Zararsız ve ölçülü reklam gösteren web sitelerine kullanıcı bu şekilde katkıda bulunabilir. İçerik filtreleme: Belirli içerik türlerini filtreleme olanağı tanır.

CleanWeb, SurfShark VPN uygulaması ile birlikte çalışır. iOS, macOS, Android, Windows, Linux ve FireTV ile uyumlu ve VPN destekli bir reklam engelleyicidir. Surfshark'ın yeni özelliği olan CleanWeb 2.0 ise Chrome, Firefox, Edge web tarayıcıları üzerinde eklenti olarak kullanılabilir.

Bu tarayıcı eklentisi, açılır pencereleri engelleyebilir. YouTube için iyi bir reklam engelleyici olma potansiyeline sahiptir. Öyle ki YouTube gibi video izleme platformlarındaki videoların yarıda kesilmesine neden olan reklamların çıkmasını önler.

Daha önce sızdırılmış ya da kötü amaçlı olarak işaretlenmiş web sitelerini kontrol ederek kullanıcının güvende kalmasına yardımcı olur. Bütün bunlar tarayıcı özelinde geçerlidir. Tarayıcının dışındaki reklamlara bir etkisi yoktur.

CleanWeb'i ya da tarayıcı eklentisi sürümü olan CleanWeb 2.0'ı Surfshark'ın CleanWeb bölümünden edinebilirsiniz.

Surfshark CleanWeb'i Neden Seçmelisiniz?

Teknoloji ile yakından ilgileniyorsanız, çevrim içi reklamcılıkla ilişkili izleme ve veri toplamayı engelleyerek gizliliğinizi korumak istiyorsanız, web sayfalarında dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirmeyi amaçlıyorsanız bu hizmetten yararlanabilirsiniz.

Bu aracı mobil kullanıcılar da tercih edebilir. Web sayfalarını genellikle mobil cihazınızdan ziyaret ediyorsanız veri tüketimini en aza indirmek başta olmak üzere tüm bu avantajlardan yararlanmak isteyebilirsiniz. Bu doğrultuda Android ve iOS için en iyi reklam engelleyici olan CleanWeb'e yönelebilirsiniz.

Çocuğunuzun güvenli bir şekilde internet kullanmasını isteyen bir ebeveynseniz bu araç küçük yaştaki çocuklar için uygun olmayan reklam riskini ortadan kaldırır.

Söz konusu reklam engelleme hizmeti sayesinde gizlilik ve hız odaklı sorunsuz bir web deneyimi elde edebilirsiniz. Sık sık herkese açık Wi-Fi kullanıyorsanız veya seyahat ediyorsanız da bu araç güvende kalmanıza yardımcı olurken daha hızlı internete sahip olmanızı mümkün kılacaktır.

Artıları:

Belirli içerik türlerini filtrelemek mümkün.

Güvenilir web siteleri beyaz listeye eklenebiliyor.

Odaklanmayı zorlaştıran reklamlardan kurtulmayı kolaylaştırıyor.

Üçüncü taraf izleyicilerin çevrim içi faaliyetlerinizi takip etmesine izin vermiyor.

Sayfa yükleme hızını arttırıyor.

Kimlik avı sitelerinden korur.

Kötü amaçlı yazılım risklerini en aza indirir.

CleanWeb'in VPN ile kullanılan sürümü, VPN sayesinde internette anonim ve güvende kalmayı sağlar.

Veriden tasarruf ettirir.

Eksileri:

CleanWeb 2.0 sadece bir tarayıcısı eklentisi olarak kullanılabiliyor.

Fiyat:

Surfshark Starter : 15.45 Euro / Ay

: 15.45 Euro / Ay Surfshark One : 15.95 Euro / Ay

: 15.95 Euro / Ay Surfshark One+: 17.95 Euro / Ay

Reklam engelleme özelliği, yukarıdaki tüm planlarda mevcuttur.

Total Adblock

Total Adblock, internette gezinirken denk gelebileceğiniz tüm rahatsız edici reklamlardan, açılır pencerelerden ve çevrim içi reklamcılık dolayısıyla kullanılan izleyicilerden sizi koruyabilecek bir eklentidir.

Açılır pencereleri, banner reklamları ve videoların en istenmeyen yerlerinde çıkan reklamları bir sorun olmaktan çıkarır. Böylece kullanıcılar web sitelerini ziyaret ettiğinde onların sayfada daha hızlı bir şekilde gezinmesine, içeriğe daha iyi odaklanmasına ve çevrim içi ortamda gerçekleştirdiği eylemlerin kaydedilmesini engellemesine yardımcı olur.

Aracın sunduğu tüm önemli avantajlar şu şekildedir:

Açılır pencereleri engelleme : Genellikle zararlı reklam içeren web siteleri açılır açılmaz ya da rastgele bir yere bastığınızda size açılır pencere gösterebilir. Total Adblock, bu tür pencerelerin açılmasını engelleyerek hem güvende kalmanızı sağlar hem dikkatinizin dağılmasını önler.

: Genellikle zararlı reklam içeren web siteleri açılır açılmaz ya da rastgele bir yere bastığınızda size açılır pencere gösterebilir. Total Adblock, bu tür pencerelerin açılmasını engelleyerek hem güvende kalmanızı sağlar hem dikkatinizin dağılmasını önler. Banner reklamları kaldırma : Web sayfasının neredeyse tamamını kaplayan banner reklamları temizler.

: Web sayfasının neredeyse tamamını kaplayan banner reklamları temizler. Web sayfalarını daha hızlı yükleme : Reklam türüne bağlı olarak web sayfasında eğer çok hareketli reklam varsa bunların yüklenmesi oldukça uzun zaman alır. Bu araç ise söz konusu reklamların yüklenmesini engelleyerek web sayfasının açılış hızını büyük ölçüde arttırır.

: Reklam türüne bağlı olarak web sayfasında eğer çok hareketli reklam varsa bunların yüklenmesi oldukça uzun zaman alır. Bu araç ise söz konusu reklamların yüklenmesini engelleyerek web sayfasının açılış hızını büyük ölçüde arttırır. Gizlilik: Kişiselleştirilmiş reklamlar sunulması amacıyla yapılan kullanıcı faaliyeti izlemeleri, gizliliğinizin önünde büyük engellerden biridir. Bu araç üçüncü taraf izleyicileri engelleyerek davranışlarınızın takip edilip reklamlar için kullanılmasının önüne geçer.

Total Adblock, Google Chrome için eklenti olarak bulunuyor. Bununla birlikte reklam engelleyicinin Android ve iOS sürümlerinden birini de tercih edebilirsiniz. iPhone ya da iPad kullanıyorsanız uygulamaya App Store'dan, Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefon veya tablet kullanıyorsanız Google Play Store üzerinden erişebilirsiniz.

Total Adblock'u Neden Seçmelisiniz?

Total Adblock özellikle Google Chrome kullanıcıları için rahatsız edici reklamlardan kurtulmak için kolay bir yol sunuyor. Android ve iOS sürümlerinin olması da mobil kullanıcılar için bir önemlidir. iPhone, iPad ya da Android işletim sistemli akıllı telefon veya tablet kullananlar, Total Adblock'un mobil sürümünü kullanarak tüm özelliklerinden yararlanabilir.

Artıları:

İçeriğin okunmasını neredeyse imkânsız hâle getiren reklamları temizler.

Web sayfalarının açılış hızı artar.

Üçüncü taraf izleyicilerin yarattığı gizlilik sorununu giderir.

Eksiler:

Ücretlidir.

Fiyat:

29 Euro (Geçici) / Yıllık

uBlock Origin

Ücretsiz, hafif ve açık kaynaklı bir reklam engelleme eklentisi arıyorsanız uBlock Origin'i tercih edebilirsiniz. Bilgisayarınıza herhangi bir yazılım indirmenize gerek yoktur. YouTube ve benzeri video izleme platformlarındaki reklamları engellemede oldukça başarılıdır.

Tipik reklam engelleme eklentisinde olduğu gibi öncelikli olarak rahatsız edici reklamları temizlemeye ve istenmeyen içerikleri kaldırmaya odaklanır. En iyi yanı ise reklam engellemenin yanı sıra CPU ve belleğin daha verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde geliştirilmiş olmasıdır.

Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ve Opera'nın eklenti mağazasında mevcut olan uBlock Origin'i tamamen ücretsiz bir şekilde tarayıcınıza yükleyebilirsiniz.

uBlock Origin'i Neden Seçmelisiniz?

Bu reklam engelleme hizmeti, ücretsiz ve açık kaynaklıdır. Size birçok reklam engelleme aracından farklı olarak filtreleme konusunda daha çok özgürlük tanır. Bütün bunların yanı sıra CPU ve belleğin daha verimli kullanılmasını sağlayarak tasarruf yapmanızı kolaylaştırır.

Artıları:

Açık kaynaklıdır.

Filtreleme bakımından özgürlük sağlar.

Birçok web tarayıcısını destekler.

Eksileri:

Yeni kullanıcılar için karmaşık olabilir.

Fiyat:

Ücretsiz.

Proton VPN NetShield

Proton VPN, önceliği internette güvenli gezinmek olan her kullanıcı tarafından tercih edilebilecek bir sanal özel ağ hizmetidir. IP adresi gizleme, coğrafi konumu değiştirme gibi temel VPN özelliklerinin yanı sıra bir reklam engelleme özelliği de mevcuttur.

NetShield olarak adlandırılan bu özellik, ücretli Proton VPN hizmetinin bir parçası olarak sunuluyor.

Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPadOS, Linux platformlarını destekleyen bu özellik, herhangi bir cihazda etkinleştirilip kullanılabilir.

Reklamları, izleyicileri ve kötü amaçlı yazılımları engelleyerek cihazın güvende tutar. Kullanıcılar, NetShield kullanarak web siteleri arasında daha hızlı gezinebilir.

Araç iki düzeyde koruma sağlar. Birinci düzeyde tarayıcı kötü amaçlı yazılımlarla ilişkili kaynakların yüklenmesinin önüne geçer. İkinci düzeyde ise zararlı yazılımların yanı sıra reklamlarla birlikte şirketlerin reklamları kişiselleştirmek amacıyla kullanıcı davranışlarını izlemesini sağlayan çevrim içi izleyicileri engeller.

Proton VPN NetShield'i Neden Seçmelisiniz?

İnternet kullanıcılarının NetShield'i seçmesinin en önemli nedenlerinden biri, VPN ile birlikte kullanılmasıdır. Kullanıcılara IP adresi değiştirme, anonim olma ve başka bir yerde görünme gibi avantajlar elde ettirirken reklamlardan ve üçüncü taraf izleyicilerden de kurtulmasını sağlar.

Artıları:

VPN ile çalışır.

Üçüncü taraf izleyicileri engeller.

Kötü amaçlı yazılım tehditlerini ortadan kaldırır.

Eksiler:

Bazı reklamları kaldırmakta başarısız olabiliyor.

Fiyat:

9.99 Euro / Aylık

Malwarebytes Browser Guard

Malwarebytes Browser Guard, istenmeyen ve güvenli olmayan reklamları sayfadan kaldırır. Güvenli, hızlı bir gezinme deneyimi elde etmeye olanak tanır.

Üçüncü taraf izleyicileri engelleyerek çevrim içi faaliyetlerin izlenmesine son verir, kötü amaçlı yazılım içeren web sayfalarına erişim engeli uygular, kripto para dolandırıcılıklarının önüne geçer.

İstenmeyen içerikler ve reklamlar engellendiği için web sayfalarının açılış hızı da önemli ölçüde artar. Böylece bir web sitesinin açılmasını dakikalarca beklemek zorunda kalmaz, veri tasarrufu yaparsınız.

Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox ve Safari için reklam engelleyici eklenti arayanlar tarafından kullanılabilecek bu hizmette yaptığınız tüm ayarlamaları farklı bir web tarayıcısına da doğrudan aktarabilirsiniz.

Reklam engellemenin yanı sıra anonim gezinme gibi olanaklar elde etmenizi sağlayacak VPN çözümü de arıyorsanız Malwarebytes'ın ücretli planlarına göz atabilirsiniz.

Hizmetin kişisel kullanım amacı olanlara sunduğu üç plan bulunuyor. İlki temel güvenlik, ikincisi güvenlik ve VPN, üçüncüsü ise tam güvenlik sunuyor.

Temel güvenliğe zararlı yazılım, virüs, fidye yazılımı, kimlik avı, rootkit koruması ve reklam engelleme dahildir. Güvenlik ve VPN planı ise size VPN hizmetinden yararlanma imkânı, anonim gezinme ve coğrafi konumu değiştirme olanakları tanır. Tam koruma ise cihazın ve bilgilerinizin güvenliğinden asla ödün vermemeniz için gerekli olan tüm araçlara sahiptir.

Malwarebytes Browser Guard'ı Neden Seçmelisiniz?

Malwarebytes Browser Guard, bir reklam engelleyici eklentide güvenlik tarafına ağırlık verilmesine büyük önem verenlerin göz atması gereken bir seçenektir. Dolandırıcılıklara karşı önemli bir çözüm olarak geliştirilmesi, kötü amaçlı yazılım tehditlerinin üzerinde durması, aracı reklam engelleme hizmeti olmanın çok ötesine taşıyor.

Artıları:

Kullanımı kolaydır.

Kimlik avı sitelerinin büyük bir kısmını engeller.

Kötü amaçlı yazılım tehditlerini ortadan kaldırır.

Üçüncü taraf izleyicilerin çalışmasına izin vermez.

VPN hizmeti ile kullanıldığında anonim gezinme olanakları elde edilebilir.

Eksileri:

Tüm reklamları engellemede başarılı değildir.

Fiyat:

Temel güvenlik : 3.75 dolardan başlayarak / Aylık

: 3.75 dolardan başlayarak / Aylık Güvenlik ve VPN : 5 dolardan başlayarak / Aylık

: 5 dolardan başlayarak / Aylık Tam koruma: 7.92 dolardan başlayarak / Aylık

Ghostery

Ghostery, kullanıcılara daha güvenli internet kullanımı, daha hızlı gezinme ve daha az reklam gibi avantajlar sunarak web sayfaları arasında dolaşma sürecini can sıkıcı hâle getiren tüm faktörleri unutturur.

Reklam engelleyicinin tarayıcı uzantısını herhangi bir web tarayıcısına yükleyebilir ve gizli izleyicileri engelleme, rahatsız edici reklamları kaldırma, açılır pencereleri önleme gibi avantajlar elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra gizlilik üzerinde durularak geliştirilmiş özel tarayıcıyı yükleyerek reklamları engelleyebilir, özel aramalar yapabilirsiniz.

Özel tarayıcıyı yüklemek istemeyenler yine de Ghostery'nin gizlilik odaklı arama motorunu kullanabilir. Bu arama motoru, her arama sonucunun yanında izleyici bilgisini de verir.

İzleyicileri etkisiz kılarak kişisel verilerinizin toplanmasını önlemek isterseniz Ghostery'nin sunduğu gizlilik özellikleri ve yazılımını tercih edebilirsiniz. Örneğin Ghostery'nin Firefox tabanlı gizlilik odaklı web tarayıcısı, size yüksek hız, gizlilik ve güvenlik sağlayabilir. İzleyici ve reklam engelleme özellikleri tarayıcıda yerleşik olarak bulunur.

Ghostery'nin Whotracks.Me hizmeti, internette sizi kimlerin takip ettiğini ortaya çıkarabilir. Bu hizmet, büyük ve açık kaynaklı izleyici veri tabanından hareketle oluşturulan istatiksel raporlar elde etmenizi sağlar.

Bütün bunlara ek olarak hizmet, internet kullanıcılarının güvende kalmasına yardımcı olmak için bir bülten yayınlar. Böylece kullanıcılara gizliliğini korurken güvende kalma imkânı da sunar.

Ghostery'yi Neden Seçmelisiniz?

Ghostery, hepsi bir arada güvenlik ve gizlilik çözümüdür. Reklam engellemeden web sayfasındaki izleyiciler hakkında bilgi veren özel arama motoruna, arama motorundan Firefox tabanlı gizlilik odaklı web tarayıcısına kadar birçok hizmet sunar.

Artılar:

Üçüncü taraf takipçileri engeller.

Gizlilik odaklı web tarayıcısı sağlar.

İzleyiciler hakkında bilgi veren özel arama motoru sunar.

İzleyiciler hakkında istatistiksel raporlar hazırlar.

Eksiler:

Analizler biraz karmaşık görünebilir.

Fiyat:

Ücretsizdir.

Privacy Badger

Privacy Badger, gizli izleyicileri otomatik olarak engelleyen bir tarayıcı eklentisidir. Chrome, Firefox, Edge, Opera ile uyumlu olan bu hizmet, gizliliğinize zarar verebilecek olan tüm reklamlardan kurtulmanızı sağlayabilir.

Geliştirilme amacı aslına bakılacak olursa reklam engellemek de değildir. Öyle ki reklamları engellemeye yönelik bir kod dahi yazılmadığı belirtiliyor. Bu gizlilik eklentisi sadece "Do Not Track" (Takip Etme) talimatı gönderilse bile izlemeye devam eden tüm izleyicileri görünüp görünmemesi fark etmeksizin ortadan kaldırır.

Reklamları engellemesinin nedeni, reklamlarla kullanıcıların izlenmesidir. Birçok web sitesinde yer alan reklamlar, kişiselleştirme gibi amaçlarla sizi gözetler ve tüm çevrim içi faaliyetlerinizi kayıt altına alır. Privacy Badger, bunu durdurmak üzere geliştirildi.

Privacy Badger, ziyaret edilen sayfalara görsel ve reklam yerleştiren üçüncü taraf alan adlarını not eder. Benzersiz tanımlayıcı çerezler ve süper çerezler gibi izleme tekniklerini arar. Tek bir üçüncü taraf sunucunun sizi üç ayrı sitede izlediğini tespit ederse Privacy Badger bu üçüncü taraf izleyiciden gelen içeriği otomatik olarak engeller.

Bunun reklamlar için yapılıp yapılmamasının bir önemi bulunmuyor. Aracın tek bir amacı var: Kullanıcılar için gizlilik sorunu yaratan tüm faktörleri ortadan kaldırmak.

Bu bilgilerden de anlaşılabileceği üzere eğer tüm reklamları engellemek istiyorsanız Privacy Badger sizin için iyi bir çözüm olmayacaktır. Amacınız hiç reklam gösterilmemesini sağlamak değil de sadece zararlı ve gizliliğiniz için tehdit oluşturan reklamları engellemek ise elbette bu hizmeti kullanabilirsiniz.

Privacy Badger'ı Neden Seçmelisiniz?

Privacy Badger sadece internette gizli gezinmek isteyenlere yöneliktir. Asıl amacı reklam engellemek değil, üçüncü taraf izleyicileri engellemektir. Bu nedenle tüm reklamları kaldırmayı değil, sadece zararlı reklamları temizlemek istiyorsanız kullanmalısınız.

Artıları:

Üçüncü taraf izleyicileri büyük ölçüde engeller.

Zararlı reklamları temizler.

Eksileri:

Tüm reklamları engellemez. Bir reklam engelleyiciyle birlikte kullanılması gerekebilir.

Fiyat:

Ücretsizdir.

Adblock Plus

Adblock Plus, daha temiz, daha hızlı wen deneyimi için can sıkıcı reklamları engellemenize olanak tanır. Kullanıcıları gezinme deneyiminizin yarıda kesilmesine neden olan tüm reklamlardan kurtarır. Videoların beklenmedik anında çıkan reklamlara, açılır pencerelere, özellikle geceleri çok rahatsız edici olabilecek yanıp sönen banner reklamlara geçit vermez.

Adblock Plus ile üçüncü taraf izleyiciler ve kötü amaçlı yazılımlardan korunmak da mümkündür. Çevrim içi takipçileri engelleyerek şirketlerin çevrim içi faaliyetlerinizi kayıt altına almasına son verir.

Tabii ki her reklam içeren web sitesi zararlı değildir. Yazının başında da belirtildiği üzere reklamlar, web sitelerinin önemli gelir kaynaklarından biridir. Bu nedenle Adblock Plus da kabul edilebilir reklamlara izin verme seçeneğini varsayılan olarak etkinleştirir.

Web sitelerinin ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edebilmesi için kabul edilebilir reklamlara izin verip zararlı olanların engellenmesini sağlayabilirsiniz.

Android için reklam engelleyici arıyorsanız Adblock Plus, buna çözüm olarak Adblock Browser isimli web tarayıcısı sunuyor.

Bu uygulamayı Google Play Store üzerinden Android cihazınıza yükleyerek açılır pencerelerden, video ya da banner reklamlardan kurtulabilirsiniz.

Adblock Plus'ın mobil tarayıcısının bir diğer önemli avantajı da veriden tasarruf ettirmesi ve batarya ömrünü uzatmasıdır. Rahatsız edici reklamların yüklenmesi için harcanan veri azaldığı için daha iyi veri tasarrufu yapabilir ve batarya ömrünü de büyük ölçüde arttırabilirsiniz.

Adblock Plus'ı Neden Seçmelisiniz?

Adblock Plus, web sayfalarındaki reklamları kaldırmak, açılır pencerelerin sizi rahatsız etmesini engellemek amacıyla kullanabileceğiniz bir tarayıcı eklentisidir. Amacınız sadece reklamların görünmesini engellemek ise Adblock Plus'ı kullanabilirsiniz.

Artıları:

Kullanımı kolaydır.

Web sayfalarındaki reklamların önemli bir kısmını engeller.

Eksileri:

Özellikle video izleme platformlarındaki reklamları engellemede çok başarılı değildir.

Fiyat:

Ücretsizdir.

En İyi Reklam Engelleyiciler Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Reklam engelleyici (Adblocker) kullanmak yasa dışı mı?

Hayır, reklam engelleyici kullanmak yasa dışı değildir.

YouTube reklamlarını VPN ile engelleyebilir miyim?

YouTube reklamlarını sıradan bir VPN ile engelleyemezsiniz ancak Surfshark gibi reklam engelleme özelliği olan bir VPN hizmeti kullanırsanız reklamları engellemeniz mümkün hâle gelir.

Reklam engelleyici bir VPN beni nasıl güvende tutar?

Reklam engelleme özelliği bulunan bir VPN hizmeti, sizi hem üçüncü taraf izleyicilerden hem kötü amaçlı yazılımlardan korur. Bununla birlikte internette daha güvende gezinmeniz için IP adresi ve konum değiştirme gibi özelliklerden yararlanmanıza olanak tanır.

Bir reklam engelleyiciye ve VPN'e ihtiyacım var mı?

Reklamlardan rahatsız oluyorsanız ve güvenlik ya da gizlilikle ilgili endişeleriniz varsa reklam engelleme özelliği olan bir VPN'e ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu hizmetler sayesinde internette daha güvenli bir şekilde gezinebilirsiniz.