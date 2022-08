Surfshark VPN sayesinde internette iz bırakmadan dolaşabileceksiniz.

Dünyanın dört bir yanında internet kullanımı her geçen gün artarken, hayatımızın da vazgeçilmezi oluyor. Akıllı telefonlarda, tabletlerde ve bilgisayarlarda sık sık ihtiyaç duyduğumuz internet çeşitli tehlikeleride beraberinde getiriyor. Kuşkusuz bu tehlikelerin başında da veri güvenliği geliyor. Kullanıcılara 2022 yılında sunulan ve 2022'nin en iyi küresel VPN uygulaması olarak adından söz ettiren Surfshark VPN dünyanın farklı noktalarında milyonlarca kullanıcıya sahip. Kullanıcılarına özel bağlantı ve yüksek hız deneyim sunan uygulama, rakiplerini geride bırakmaya devam ediyor. Pek çok işlevsel özelliğe sahip olan VPN uygulaması, 5 milyondan fazla kullanıcıya sahip.

Surfshark VPN Özellikleri

3200+ sunucu,

Uçtan uca şifreli,

Reklam içermez,

Ultra hızlı bağlantı,

Sınırsız cihaz desteği,

Türkçe dahil farklı dil seçenekleri,

Özel bağlantı,

Google Play üzerinde en iyi Android VPN uygulaması olarak gösterilen Surfshark VPN, yüksek hızlı bağlantısı ile 5 milyondan fazla Android kullanıcısına sahip. Güvenli yapısı ile günümüzde Android ve iOS platformlarına ek olarak Windows platformlarında da kullanılan başarılı VPN uygulaması, dark mod desteği ile kullanıcılarına geceleri göz yormayan bir deneyim sunmaya devam ediyor. Acil durum güvenliği ile kullanıcıların verilerini koruyan uygulama, 65'ten fazla ülkede kullanılabiliyor. Kullanıcılarına 3200'den fazla sunucu sağlayan Surfshark VPN, sınırsız cihaz desteği ile kullanıcılara eşsiz bir deneyim vadediyor. Kullanıcılar, Surfshark VPN'i 7 gün boyunca ücretsiz olarak kullanabilecekler. 7 gün sonra uygulamayı kullanmak isteyen kullanıcılar satın almak zorunda olacaklar.

7/24 destek ile kullanıcılara her an erişilebilir bir yapı sunan VPN uygulaması, ülkemizde de kullanılmaktadır. Kurulumu ve kullanımı kolay yapısı ile her yaştan kitle tarafından rahatlıkla kullanılabilen uygulama, başarılı gidişatına devam ediyor.

Surfshark VPN İndir

Sadece Google Play üzerinde 5 milyondan fazla kez indirilen Surfshark VPN, hem iOS hem de Windows platformlarında da milyonlarca kullanıcıya sahip.