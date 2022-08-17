Surfshark VPN
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Surfshark B.V.
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Surfshark VPN ile internette güvenle dolaşabileceksiniz.
2022 yılının en iyi küresel VPN uygulamalarından bir tanesi olan Surfshark VPN, hem mobil hem de bilgisayar platformunda kullanılmaya devam ediliyor. Oldukça basit bir kullanıma ev sahipliği yapan uygulama dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılara hem sınırsız bir deneyim sunan, hem de gizlilik konusunda kullanıcılara güven veren uygulama kullanıcılarını koruma altında tutuyor. Kullanıcılarına 7 günlük bir ücretsiz deneyim sunan Surfshark VPN, 7 gün sonra abonelik sistemi ile ücretli bir şekilde kullanılabiliyor. Android, iOS ve Windows platformlarında yer alan güvenli VPN programı ile internetin derinliklerinde iz bırakmadan dolaşabilecek, güvenli bir deneyim yaşayabileceksiniz.
Surfshark VPN Özellikleri
- Sınırsız cihaz,
- 7 gün 24 saat destek,
- Ücretsiz 7 gün deneme imkanı,
- 65'ten fazla ülke de kullanılabiliyor,
- Ultra hızlı çevrimiçi deneyim,
- 30 gün boyunca para iade garantisi,
- Acil durum güvenliği,
- Uçtan uca şifreli kullanım,
- 3200'den fazla sunucu,
- Reklamsız kullanım,
- Karanlık mod desteği,
Kullanıcılarına güvenli bir internet gezinme deneyimi sunan Surfshark VPN, 30 gün para iadesi ile kullanıcılarına güven veriyor. Uçtan uca şifreleme yöntemi ile üçüncü tarafların internet verilerine ulaşmasını da engelliyor. Basitleştirilmiş yapısı ile her kesimden kullanıcıya hitap eden yapım, Türkçe dil desteğine de sahip. 65'ten fazla ülke de 3200'den fazla sunucuya bağlanma fırsatı veren uygulama, farklı cihazlarda da sınırsız kullanıma sahip. Karanlık mod desteği ile kullanıcılarının gözlerini de yormayan uygulama, ultra hızlı yapısı ile kitlesini artırmaya devam ediyor.
Surfshark VPN İndir
Google Play üzerinde Android platformu için, App Store üzerinde de iOS platformu için yayınlanan Surfshark VPN, Windows platformu için ise resmi web sitesi üzerinde lansmana çıktı. Kullanıcılarına 7 günlük bir deneme süresi veren uygulama, basit ve hızlı yapısı ile rakiplerinden ayrılıyor.
Surfshark VPN
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Surfshark B.V.
-
Surfshark VPN sayesinde internette iz bırakmadan dolaşabileceksiniz.
Dünyanın dört bir yanında internet kullanımı her geçen gün artarken, hayatımızın da vazgeçilmezi oluyor. Akıllı telefonlarda, tabletlerde ve bilgisayarlarda sık sık ihtiyaç duyduğumuz internet çeşitli tehlikeleride beraberinde getiriyor. Kuşkusuz bu tehlikelerin başında da veri güvenliği geliyor. Kullanıcılara 2022 yılında sunulan ve 2022'nin en iyi küresel VPN uygulaması olarak adından söz ettiren Surfshark VPN dünyanın farklı noktalarında milyonlarca kullanıcıya sahip. Kullanıcılarına özel bağlantı ve yüksek hız deneyim sunan uygulama, rakiplerini geride bırakmaya devam ediyor. Pek çok işlevsel özelliğe sahip olan VPN uygulaması, 5 milyondan fazla kullanıcıya sahip.
Surfshark VPN Özellikleri
- 3200+ sunucu,
- Uçtan uca şifreli,
- Reklam içermez,
- Ultra hızlı bağlantı,
- Sınırsız cihaz desteği,
- Türkçe dahil farklı dil seçenekleri,
- Özel bağlantı,
Google Play üzerinde en iyi Android VPN uygulaması olarak gösterilen Surfshark VPN, yüksek hızlı bağlantısı ile 5 milyondan fazla Android kullanıcısına sahip. Güvenli yapısı ile günümüzde Android ve iOS platformlarına ek olarak Windows platformlarında da kullanılan başarılı VPN uygulaması, dark mod desteği ile kullanıcılarına geceleri göz yormayan bir deneyim sunmaya devam ediyor. Acil durum güvenliği ile kullanıcıların verilerini koruyan uygulama, 65'ten fazla ülkede kullanılabiliyor. Kullanıcılarına 3200'den fazla sunucu sağlayan Surfshark VPN, sınırsız cihaz desteği ile kullanıcılara eşsiz bir deneyim vadediyor. Kullanıcılar, Surfshark VPN'i 7 gün boyunca ücretsiz olarak kullanabilecekler. 7 gün sonra uygulamayı kullanmak isteyen kullanıcılar satın almak zorunda olacaklar.
7/24 destek ile kullanıcılara her an erişilebilir bir yapı sunan VPN uygulaması, ülkemizde de kullanılmaktadır. Kurulumu ve kullanımı kolay yapısı ile her yaştan kitle tarafından rahatlıkla kullanılabilen uygulama, başarılı gidişatına devam ediyor.
Surfshark VPN İndir
Sadece Google Play üzerinde 5 milyondan fazla kez indirilen Surfshark VPN, hem iOS hem de Windows platformlarında da milyonlarca kullanıcıya sahip.