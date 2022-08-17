Surfshark VPN ile internette güvenle dolaşabileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2022 yılının en iyi küresel VPN uygulamalarından bir tanesi olan Surfshark VPN, hem mobil hem de bilgisayar platformunda kullanılmaya devam ediliyor. Oldukça basit bir kullanıma ev sahipliği yapan uygulama dünya çapında milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılara hem sınırsız bir deneyim sunan, hem de gizlilik konusunda kullanıcılara güven veren uygulama kullanıcılarını koruma altında tutuyor. Kullanıcılarına 7 günlük bir ücretsiz deneyim sunan Surfshark VPN, 7 gün sonra abonelik sistemi ile ücretli bir şekilde kullanılabiliyor. Android, iOS ve Windows platformlarında yer alan güvenli VPN programı ile internetin derinliklerinde iz bırakmadan dolaşabilecek, güvenli bir deneyim yaşayabileceksiniz.

Surfshark VPN Özellikleri

Sınırsız cihaz,

7 gün 24 saat destek,

Ücretsiz 7 gün deneme imkanı,

65'ten fazla ülke de kullanılabiliyor,

Ultra hızlı çevrimiçi deneyim,

30 gün boyunca para iade garantisi,

Acil durum güvenliği,

Uçtan uca şifreli kullanım,

3200'den fazla sunucu,

Reklamsız kullanım,

Karanlık mod desteği,

Kullanıcılarına güvenli bir internet gezinme deneyimi sunan Surfshark VPN, 30 gün para iadesi ile kullanıcılarına güven veriyor. Uçtan uca şifreleme yöntemi ile üçüncü tarafların internet verilerine ulaşmasını da engelliyor. Basitleştirilmiş yapısı ile her kesimden kullanıcıya hitap eden yapım, Türkçe dil desteğine de sahip. 65'ten fazla ülke de 3200'den fazla sunucuya bağlanma fırsatı veren uygulama, farklı cihazlarda da sınırsız kullanıma sahip. Karanlık mod desteği ile kullanıcılarının gözlerini de yormayan uygulama, ultra hızlı yapısı ile kitlesini artırmaya devam ediyor.

Surfshark VPN İndir

Google Play üzerinde Android platformu için, App Store üzerinde de iOS platformu için yayınlanan Surfshark VPN, Windows platformu için ise resmi web sitesi üzerinde lansmana çıktı. Kullanıcılarına 7 günlük bir deneme süresi veren uygulama, basit ve hızlı yapısı ile rakiplerinden ayrılıyor.