Türkiye'de Satılan En Ucuz 75 İnç Televizyonlar
En ucuz 75 inç televizyonlar hangileri sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir liste hazırladık. İşte listede yer alan bütçe dostu akıllı TV modelleri!
⚡ Önemli Bilgiler
- En ucuz 75 inç televizyonlar arasında yer alan Awox B227500, LED ekran ile birlikte geliyor. Bu TV modeli, 4K çözünürlük ve 350 nit parlaklık sunuyor. Portlar arasında ise üç adet HDMI, iki adet USB ve bir adet ethernet mevcut.
- 75 inç ekran büyüklüğüne sahip Onvo 75VQ90F3UA, QLED ekran üzerinde 4K çözünürlük sunuyor. 2 GB RAM ve 8 GB depolama alanına sahip TV'de üç adet HDMI portu ve iki adet USB portu yer alıyor.
- Listede Grundig 75 GKU 750A, Strong MT75EG8000F, Axen AX75LEDM-W02M ve Profilo 75PA725EQG de bulunuyor.
Dev ekrana sahip akıllı televizyonlar, maç ve film izlemek, oyun oynamak gibi aktiviteleri çok daha keyifli hâle getiriyor. Kendinizi bir sinema salonundaymış gibi hissettiren bu televizyonların bir kısmı bütçe dostu fiyat etiketiyle satılıyor. Dolayısıyla sınırlı bütçeyle bile dev ekranlı televizyon almak mümkün. Peki, en ucuz 75 inç televizyonlar hangileri?
En Ucuz 75 İnç Televizyonlar Hangileri?
- Awox B227500: 32.640 TL
- Onvo 75VQ90F3UA: 35.999 TL
- Grundig 75 GKU 750A: 37.395 TL
- Strong MT75EG8000F: 37.920 TL
- Axen AX75LEDM-W02M: 39.559 TL
- Profilo 75PA725EQG: 40.320 TL
Awox B227500'ün Özellikleri Neler?
- Ekran Teknolojisi: LED
- Ekran Çözünürlüğü: 4K
- Ekran Parlaklığı: 350 nit
- HDMI Portu: 3 adet
- USB Portu: 2 adet (biri USB 3.0)
- RJ45 Ethernet Portu: Var.
- Hoparlör: 2 x 15W
75 inç ekran büyüklüğüne sahip akıllı televizyon, LED ekran üzerinde 4K çözünürlük ve 350 nit parlaklık sunuyor. Nit değeri ne kadar yüksekse güneşli bir günde dışarıdayken ekranı o kadar rahat görebilirsiniz. Düşük nit değerine sahip ekranlar, güneş ışığı altında çok zor görülür. 350 nit parlaklığın kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli olduğunu belirtelim. Örneğin evde ışıklar açıkken bile ekran sorunsuz şekilde görebilir.
Onvo 75VQ90F3UA'nın Özellikleri Neler?
- Ekran Teknolojisi: QLED
- Ekran Çözünürlüğü: 4K
- HDMI Portu: 3 adet
- USB Portu: 2 adet
- Hoparlör: 2 x 8W
- Dahili Uydu Alıcı: Var
- RAM: 2 GB
- Depolama: 8 GB
- İşletim Sistemi: Google TV
Onvo 75VQ90F3UA, QLED ekran üzerinde 4K çözünürlük sunuyor. QLED, standart LED ekranlara kıyasla Quantum Dot isimli bir katman ile birlikte çalışıyor. Bu katman, arka aydınlatmadan gelen ışığı kırarak daha canlı renkler üretilmesini sağlıyor. Üç adet HDMI ve iki adet USB portuna sahip olan televizyonda 2 GB RAM ve 8 GB depolama alanı bulunuyor.
Grundig 75 GKU 750A'nın Özellikleri Neler?
- Ekran Teknolojisi: LED
- Ekran Çözünürlüğü: 4K
- Ekran Parlaklığı: 250 nit
- Ekran Yenileme Hızı: 60Hz
- HDMI Portu: 3 adet
- USB Portu: 2 adet
- Dahili Uydu Alıcı: Var
- İşletim Sistemi: Google TV
75 inç ekran büyüklüğüne sahip Grundig 75 GKU 750A, LED ekran üzerinde 4K çözünürlük, 250 nit parlaklık ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 60Hz yenileme hızına sahip bir televizyon, görüntüyü saniyede 60 kez güncelliyor. Google TV işletim sistemi ile birlikte gelen akıllı televizyonda üç adet HDMI ve iki adet USB portu bulunuyor. TV'de ayrıca dahili uydu alıcı da yer alıyor.
Strong MT75EG8000F'nin Özellikleri Neler?
- Ekran Teknolojisi: DLED
- Ekran Çözünürlüğü: 4K
- Ekran Parlaklığı: 250 nit
- HDMI Portu: 4 adet
- USB Portu: 2 adet
- Ethernet Portu: Var.
- Dahili Uydu Alıcı: Var
- İşletim Sistemi: Google TV
Google TV işletim sistemi ile birlikte gelen akıllı televizyon, DLED ekran üzerinde 4K çözünürlük ve 250 nit parlaklık sunuyor. DLED, ekran paneline ışık sağlayan LED'lerin ekranın arkasına doğrudan ve eşit aralıklarla yerleştirildiği bir aydınla teknolojisidir. Işık kaynakları doğrudan ekranın arkasında bulunduğundan dolayı panelin her yerine daha dengeli şekilde ışık dağılır.
Axen AX75LEDM-W02M'nin Özellikleri Neler?
- Ekran Teknolojisi: QLED
- Ekran Çözünürlüğü: 4K
- Ekran Yenileme Hızı: 60Hz
- HDMI Portu: 3 adet
- USB Portu: 2 adet
- Ethernet Portu: Var.
- Dahili Uydu Alıcı: Var
- İşletim Sistemi: WebOS
- Hoparlör: 2 x 10W
75 inç ekran büyüklüğüne sahip Axen AX75LEDM-W02M, QLED ekran üzerinde 4K çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Akıllı televizyonda üç adet HDMI portu ve iki adet USB portu bulunuyor. WebOS işletim sistemi ile birlikte gelen TV'de 10W gücünde iki adet hoparlör yer alıyor. Televizyonda ayrıca dahili uydu alıcı da mevcut.
Profilo 75PA725EQG'nin Özellikleri Neler?
- Ekran Teknolojisi: QLED
- Ekran Çözünürlüğü: 4K
- HDMI Portu: 3 adet
- USB Portu: 2 adet
- Ethernet Portu: Var.
- Dahili Uydu Alıcı: Var
- İşletim Sistemi: WebOS
75 inç ekrana sahip ucuz akıllı TV modelleri arasında Profilo 75PA725EQG de bulunuyor. Profilo'nun akıllı televizyon modeli QLED ekran teknolojisini destekliyor. 4K çözünürlük sunan bu akıllı televizyonda üç adet HDMI portu ve iki adet USB portu bulunuyor. Akıllı TV ayrıca WebOS işletim sistemi ile birlikte geliyor.
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Editörün Yorumu
50 inç ekrana sahip akıllı televizyondan 65 inç ekrana sahip akıllı televizyona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Büyük ekranlı televizyonlar, film izlemeyi ve oyun oynamayı çok daha keyifli hâle getiriyor. Eğer televizyonu kullanacağınız oda 75 inç ekran boyutuna sahip televizyon için uygunsa bu büyüklükteki televizyon izleme deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyacaktır.