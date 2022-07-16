Kendine has tarzı ve sıradışı tekniğiyle farkını ortaya koyan başarılı yönetmen Tim Burton, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği hemen her filminde adından söz ettirmeyi başarmıştır. Özellikle stop-motion animasyon tekniğini kullanarak çektiği filmlerde aynı zamanda fantastik karakterleriyle de dikkat çeken Amerikalı yönetmen, filmlerinde genellikle gotik betimlemelere yer verir. Bu içerikte en çok sevilen Tim Burton filmleri hakkında detaylı bilgilere yer veriyoruz.

En İyi Tim Burton Filmleri (IMDb Puanına Göre)

Büyük Balık

Noel Gecesi Kabusu

Makas Eller

Ed Wood

Batman

Beterböcek

Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan Berberi

Hayalet Süvari

Ölü Gelin

Büyük Gözler

Büyük Balık (2003)

Babası kanser nedeniyle ölüm döşeğinde olduğu için uzun yıllar sonra evine geri dönen William, babasını daha iyi tanımak için çocukluğunun geçtiği bu kasabada babasının gençliğinde yaşadıklarıyla ilgili parçalar toplamaya başlar. Parçalar birleştikçe, renkli bir kişiliğe sahip olan babasının hikayesi ve hakkında bilmediği pek çok şey su yüzüne çıkacaktır.

Tür: Macera, Dram, Fantastik

Oyuncular: Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup

IMDb Puanı: 8.0

Noel Gecesi Kabusu (1993)

Halloweentown adındaki korkunç bir kasabada Balkabağı Kral Jack Skellington hüküm sürmektedir. Bir gün Christmastown'ı ziyaret eden ve gördükleri karşısında oldukça etkilenen Jack, kendi şehrini buraya benzetmek için Santa Claus'u kaçırıp onun yerine geçerek çocuklara Noel'de sıradışı hediyeler dağıtmaya başlar. Henry Selick'in yönetmenliğini yaptığı filmin senaryo ve hikayesi Tim Burton'a ait.

Tür: Animasyon, Aile, Fantastik

Seslendirme: Danny Elfman, Chris Sarandon, Catherine O'Hara

IMDb Puanı: 7.9

Makas Eller (1990)

Kendisini yaratan mucit işini tam bitirmeden ölünce makas elleriyle kalan Edward, bu görünüşünden dolayı toplumdan epey dışlanır ve hiç arkadaş edinemez. Bir süre karanlıkta yalnız ve zorlu bir yaşam sürdükten sonra Peg Boggs adında zengin bir kadın onu evine kabul eder. Edward bundan sonra topluma karışmaya başlayacak ve kendisini bekleyen yeni maceralara yelken açacaktır.

Tür: Dram, Fantastik, Romantik

Oyuncular: Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest

IMDb Puanı: 7.9

Ed Wood (1994)

Bazılarına göre tüm zamanların en kötü yönetmeni sayılan Ed Wood'un sıradışı öyküsü ve kariyer basamaklarını ele alan filmin başrolünde Johnny Depp yer alıyor. Filmde ünlü yönetmenin yaşam hikayesinin yanı sıra, yaşadığı dönemdeki film sektörünün durumu ve Ed Wood'un film yapma konusundaki hırsı da ele alınıyor.

Tür: Biyografi, Komedi, Dram

Oyuncular: Johnny Depp, Martin Landau, Sarah Jessica Parker

IMDb Puanı: 7.8

Batman (1989)

Gotham şehrinde suç oranı gitgide artmakta ve güvensiz bir ortam oluşmaya başlamaktadır. Savcı Harvey Dent ile birlikte şehrin tüm güvenlik güçleri problemi ortadan kaldırmaya çalışsa da başarılı olamazlar. Artık bu görev Batman'e düşmüştür. Zengin bir kadın avcısı olan Bruce Wayne, özel yaşamıyla bu özel görevi arasında kalır. Öte yandan şehirdeki suçların sırrını çözmeye çalışan Vicky Vale'a da aşıktır.

Tür: Aksiyon, Macera

Oyuncular: Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger

IMDb Puanı: 7.5

Beterböcek (1988)

Yeni evli ve birbirlerine aşık Barbara ve Adam, bir araba kazasında hayatlarını kaybetikten sonra bir anda kendilerini New England'daki evlerinde hayalet olara bulurlar. Onların ölümünden sonra ev satılmış ve evin yeni sakinleri sinir bozucu bir ailedir. Barbara ve Adam'ın bu aileyi evlerinden korkutarak kaçırmaya çalışsalar da pek başarılı olamazlar. Bu konuda onlara Beetlejuice yardım edecektir.

Tür: Komedi, Fantastik

Oyuncular: Alec Baldwin, Geena Davis, Michael Keaton

IMDb Puanı: 7.5

Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan Berberi (2007)

İngiltere'de berberlik yapan ve mutlu bir yaşam süren Sweedy Todd, evli olmasına rağmen kasabanın zenginlerinden birinin eşinden hoşlanmaktadır. Haksız bir suçlamayla hapse atılır ve burada geçirdiği zor günler boyunca intikam yemini eder. Yıllar sonra şehre geri döndüğünde Şeytan Berber Lovett'ın da yardımıyla asıl suçluyu bulmaya çalışacaktır.

Tür: Dram, Korku, Müzikal

Oyuncular: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman

IMDb Puanı: 7.3

Hayalet Süvari (1999)

Kendisini bulunduğu bölgenin düzenini sağlamaya adayan Ichabod Crane, yaşanan seri cinayetlerin sırrını çözmek için Sleepy Hollow adındaki kasabaya gönderilir. Kurbanların kafaları gövdelerinden ayrılarak öldürüldüğü bu cinayetlerin hayaletler tarafından işlendiği düşünülür. Ichabod Crane bu esrarengiz olayları çözmeye kararlıdır.

Tür: Fantastik, Korku, Gizem

Oyuncular: Johnny Depp, Christina Ricci, Miranda Richardson

IMDb Puanı: 7.3

Ölü Gelin (2005)

Kısa bir süre sonra Victoria ile evlenecek olan genç adam Victor Van Dort, korulukta bulduğu bir iskeletle yüzük provası yaparken kendisini hayaletler diyarında bulur. Yüzük taktığı iskelet Ölü Gelin Emily'dir. Diğer tarafta Victoria da kendisini beklemektedir. Artık ortada bir damat ve iki gelin vardır. Victor bir seçim yapmak durumundadır.

Tür: Animasyon, Dram, Aile

Seslendirme: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Emily Watson

IMDb Puanı: 7.3

Büyük Gözler (2014)

İri gözlü çocuk tablolarıyla tanınan ressam Margaret Keane ve eşi Walter Keane arasında süregelen güç mücadelesini konu alan film, Tim Burton tarafından çiftler arasındaki iktidar mücadelesini gözler önüne seren biyografik bir uyarlama. Karısının yeteneğini ve şöhretini sahiplenen Walter, bunda başarılı olup karısını gölgede bırakmaya başlar.

Tür: Biyografi, Suç, Dram

Oyuncular: Amy Adams, Christoph Waltz, Danny Huston

IMDb Puanı: 7.0