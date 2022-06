En iyi Johnny Depp filmleri neler? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için 58 yaşındaki oyuncunun yer aldığı birbirinden başarılı yapımları sıraladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve yeni yapımlar keşfedebilirsiniz.

En İyi Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülleri’ne üç kez aday gösterilen Johnny Depp bu zamana kadar pek çok yapımda yer aldı. Peki, özellikle Karayip Korsanları serisi ile dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Deep’in yer aldığı en başarılı yapımlar neler?

En İyi Johnny Depp Filmleri Listesi

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

Charlie and the Chocolate Factory

Alice in Wonderland

Donnie Brasco

Finding Neverland

Public Enemies

Black Mass

What's Eating Gilbert Grape

Edward Scissorhands

Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

Transcendence

Blow

Yukarıda Depp’in yer aldığı en başarılı 12 film bulunuyor. Listede yer alan filmlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom ve dahası

2003 yılında vizyona giren Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (Karayıp Korsanları: Siyah inci'nin Laneti) isimli yapımda Will Turner, kız arkadaşı Elizabeth Swann'in Hector Barbossa isimli korsan tarafından kaçırılmasının ardından Jack Sparrow ile iş birliği yapar. Filmi beğenirseniz serinin diğer filmlerini de izleyebilirsiniz.

2. Charlie and the Chocolate Factory

IMDb Puanı: 6,7

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Johnny Depp, Freddie Highmore, David Kelly ve dahası

Roald Dahl'ın aynı adlı kitabından uyarlanan Charlie and the Chocolate Factory (Charlie’nin Çikolata Fabrikası) 2005 yılında vizyona girdi. Macera, komedi ve aile ögelerini içeren yapımın yönetmenliğini Tim Burton üstlendi.

150 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 470 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. 1 saat 54 dakika uzunluğundaki yapımı Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

3. Alice in Wonderland

IMDb Puanı: 6,4

Yaş Sınırı: 7A

Oyuncular: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter ve dahası

Yönetmenliğini Tim Burton'ın üstlendiği Alice in Wonderland (Alice Harikalar Diyarında), 19 yaşındaki Alice'in maceralarını konu alıyor. 2010 yılında vizyona giren film, 1 milyar dolardan fazla hasılat ederek büyük bir başarının altına imza attı.

4. Donnie Brasco

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Al Pacino, Johnny Depp, Michael Madsen ve dahası

Biyografi, suç ve dram ögelerini içeren Donnie Brasco (Köstebek) isimli filmde bir FBI ajanı, gizli bir görev nedeni ile New York mafyasına sızar. 1997 yılında vizyona giren yapımın yönetmenliğini Mike Newell üstlendi. 2 saat 6 dakika uzunluğundaki filmi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

5. Finding Neverland

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: 7A

Oyuncular: Johnny Depp, Kate Winslet, Julie Christie ve dahası

Biyografi, aile ve dram ögelerini içeren Finding Neverland (Düşler Ülkesi), Peter Pan'in yaratıcısı James Matthew Barrie isimli yazarın hikâyesini konu alıyor. 2004 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Marc Forster üstlendi.

6. Public Enemies

IMDb Puanı: 7,0

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard ve dahası

2009 yılında vizyona giren Public Enemies (Halk Düşmanları) isimli filmde J. Edgar Hoover ve FBI, Büyük Buhran döneminde güçlenen suçluları yakalamaya çalışır. Biyografi, suç ve aksiyon ögelerine sahip olan yapım 210 milyon dolardan fazla gelir elde etti. 2 saat 19 dakika uzunluğundaki filmi Netflix'te izleyebilirsiniz.

7. Black Mass

IMDb Puanı: 6,9

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Johnny Depp, Benedict Cumberbatch, Dakota Johnson ve dahası

Biyografi, suç ve dram ögelerini içeren Black Mass (Kara Düzen), Whitey Bulger isimli gangster'ın hikâyesini konu alıyor. 2015 yılında vizyona giren yapım 53 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 99 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.

8. What's Eating Gilbert Grape

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: PG-13

Oyuncular: Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Juliette Lewis ve dahası

Peter Hedges'in aynı adlı romanından uyarlanan What's Eating Gilbert Grape isimli yapımda küçük bir kasabada yaşayan Gilbert, Arnie adlı kardeşi ve mormid obez olan annesine bakar. 1993 yılında vizyona giren dram filmin yönetmenliğini Lasse Hallström üstlendi.

9. Edward Scissorhands

IMDb Puanı: 7,9

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest ve dahası

Yönetmenliğini Tim Burton'ın üstlendiği Edward Scissorhands (Makas Eller) isimli yapımda makas ellere sahip olan ve bu sebepten ötürü yalnız yaşayan Edward Scissorhands, bir kadın ile tanışır. 1990 yılında vizyona giren film dram, fantastik ve romantik ögelerini içeriyor.

10. Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

IMDb Puanı: 7,3

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman ve dahası

2007 yılında vizyona giren Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street'te (Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan Berberi) Sweeney Todd, karısının intikamını almaya karar verir. Dram, korku ve müzikal ögelerine sahip olan yapımın yönetmenliğini Tim Burton üstlendi.

11. Transcendence

IMDb Puanı: 6,2

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan Freeman ve dahası

Hayatını kaybeden Will Caster isimli bilim insanının bilinci bir programa aktarılır. Bu, tehlikeli sonuçlara yol açar. Aksiyon, dram ve bilim kurgu ögelerine sahip olan Transcendence (Evrim) 2014 yılında vizyona girdi. Yönetmenliğini Wally Pfister'in üstlendiği yapımın senaristliğini Jack Paglen üstlendi.

12. Blow

IMDb Puanı: 7,5

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Johnny Depp, Penélope Cruz, Franka Potente ve dahası

Biyografi, suç ve dram ögelerine sahip olan Blow (Beyaz Şeytan), George Jung'un hikâyesini konu alıyor. 2001 yılında vizyona giren film 2 saat 4 dakika uzunluğunda. Yönetmenliğini Ted Demme'nin üstlendiği yapım, 83 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.

Yukarıda Depp'in yer aldığı birbirinden başarılı yapımlar yer alıyor. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.