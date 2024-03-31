En İyi Torrent Siteleri 2024

Öyle ya da böyle pek çok kişi torrent kullanıyor. Kullanıcılar artık indirmek istediği şeye göre farklı torrent sitelerine yöneliyor. Pek çok farklı dosyanın bulunabildiği bu sitelerde aradığınızı bulup indirebilmek son derece önemli. Hal böyle olduğundan kullanıcılar en iyi torrent siteleri nedir merak ediyor. Biz de sizler için 2024 yılında kullanabileceğiniz en iyi torrent sitelerini listeledik.

2024 Yılında Kullanabileceğiniz En İyi Torrent Siteleri

The Pirate Bay

RARBG

YTS

Nyaa

EZTV

Torrentz2

IGG Games

FitGirl Repacks

The Pirate Bay

En popüler ve köklü torrent sitelerinden biri olan The Pirate Bay’de aradığınızı bulamamanız pek mümkün değildir. Çok spesifik bir şey değilse aradığınız dosyaların pek çoğunu The Pirate Bay’de bulabilirsiniz.

RARBG

Kullanımı kısmen daha güvenli ve kullanması epey kolaydır. Kaliteli, kötü amaçlı yazılım içermeyen torrentler sunar. Popüler filmler ve video oyunları için iyi bir kaynaktır ancak içerik çeşitliliği diğer sitelere göre daha küçük olabilir.

YTS

Yüksek kaliteli, 4K hatta 3D filmleri indirebileceğiniz bir harika bir torrent sitesi olan YTS, düşük dosya boyutlarıyla yüksek çözünürlüklü filmler sunar. Özellikle de 4K filmler arıyorsanız YTS’ye muhakkak bir göz atmalısınız. Sitenin genel tasarımı ve kullanımı çok iyi. Özellikle de filmleri listelemek, sıralamak ve kategorize etmek için çok iyi. Zaman zaman yasal sorunlarla karşılaşmış olmasına rağmen 2024 yılı içerisinde kullanılabiliyor

Nyaa

Animeler için harika bir torrent sitesi olan Nyaa niş içerikleri sevenler için eşsiz bir sitedir. Çok fazla anime izleyen biriyseniz ve animelerle ilgili diğer şeylere meraklıysanız bu site tam size göre. Çok düz ve basit bir arayüze sahip olan Nyaa her animecinin kullanmaktan keyif alacağı bir torrent sitesi.

EZTV

Diziler ve filmler için özel olarak oluşturulmuş bir torrent sitesi olan EZTV maalesef çok fazla pop-up ve reklam içeriği ile biraz kullanışsız bir site ancak diziler için EZTV’den daha iyisini bulmanız da epey zor. Sıkı bir dizi izleyicisiyseniz EZTV’yi kullanmanız gerekecek.

Torrentz2

Torrentz, torrentz.eu'ya ücretsiz bir alternatiftir. Google arama motoru ile geliştirilmiş hızlı ve güçlü meta arama motoru sayesinde tek bir tık ile birçok farklı torrent sitesini sizlere sunar. Tek tek torrent sitelerini gezmek istemiyorsanız Torrentz2’yi kullanabilirsiniz.

IGG Games

Özellikle yeni çıkan, son dönemin en popüler oyunlarını indirmek için ideal bir torrent sitesi olan IGG Games’in oyun arşivi epey geniş. Aradığınız bir oyunu bulmak için bu siteye göz atabilirsiniz.

FitGirl Repacks

Boyutu küçültülmüş PC oyunlarına erişmek için harika bir site olan FitGirl Repacks onlarca GB büyüklüğündeki oyunları birkaç GB’a indirmeyi başarabiliyor. Özellikle interneti sınırlı ve yavaş olan oyun severler için adeta bir nimet gibi olan FitGirl Repacks küçük dosya boyutları ile büyük işler yapmak isteyen PC oyuncuları için bulunmaz bir site.

Bu sitelerin çoğu farklı türde içerik sunar ve kullanımı kolaydır ancak telif hakkı ile korunan materyalleri indirmek yasal olmayabilir. İndirme yapmadan önce bu durumu dikkate almanız önemlidir. Güvenli bir torrent deneyimi için güvenilir bir VPN kullanmanız ve indirme işlemlerinizde daima dikkatli olmanız önerilir. Telif hakkı ile korunan materyalleri indirmenizi kesinlikle önermiyoruz.

En iyi torrent siteleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori torrent siteniz hangisi? torrent’ten genellikle ne indiriyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.