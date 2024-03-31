En İyi Torrent Siteleri 2024
Bu sitemize göz atın ve 2024 yılında kullanabileceğiniz en iyi torrent sitelerini keşfedin.
Öyle ya da böyle pek çok kişi torrent kullanıyor. Kullanıcılar artık indirmek istediği şeye göre farklı torrent sitelerine yöneliyor. Pek çok farklı dosyanın bulunabildiği bu sitelerde aradığınızı bulup indirebilmek son derece önemli. Hal böyle olduğundan kullanıcılar en iyi torrent siteleri nedir merak ediyor. Biz de sizler için 2024 yılında kullanabileceğiniz en iyi torrent sitelerini listeledik.
2024 Yılında Kullanabileceğiniz En İyi Torrent Siteleri
- The Pirate Bay
- RARBG
- YTS
- Nyaa
- EZTV
- Torrentz2
- IGG Games
- FitGirl Repacks
Torrent Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
Torrent nedir, nasıl çalışır, yasal mı? En iyi torrent programları neler? Bu ve buna benzer soruların yanıtını merak eden kişiler için oldukça ayrıntılı bir rehber hazırladık.
The Pirate Bay
En popüler ve köklü torrent sitelerinden biri olan The Pirate Bay’de aradığınızı bulamamanız pek mümkün değildir. Çok spesifik bir şey değilse aradığınız dosyaların pek çoğunu The Pirate Bay’de bulabilirsiniz.
Torrent Oluşturma Rehberi
Torrent oluşturma işlemi nasıl yapılır sorusunun yanıtını merak eden kişiler için çok ayrıntılı bir rehber hazırladık.
RARBG
Kullanımı kısmen daha güvenli ve kullanması epey kolaydır. Kaliteli, kötü amaçlı yazılım içermeyen torrentler sunar. Popüler filmler ve video oyunları için iyi bir kaynaktır ancak içerik çeşitliliği diğer sitelere göre daha küçük olabilir.
En İyi ve Hızlı Torrent Programları
Günümüzde dosya indirebilmenize olanak tanıyan çok sayıda torrent programı yer alıyor. Peki, en iyi ve hızlı torrent programları neler? Hazırladığımız liste ile çoğu bilgisayar kullanıcısının merak ettiği soruyu yanıtladık.
YTS
Yüksek kaliteli, 4K hatta 3D filmleri indirebileceğiniz bir harika bir torrent sitesi olan YTS, düşük dosya boyutlarıyla yüksek çözünürlüklü filmler sunar. Özellikle de 4K filmler arıyorsanız YTS’ye muhakkak bir göz atmalısınız. Sitenin genel tasarımı ve kullanımı çok iyi. Özellikle de filmleri listelemek, sıralamak ve kategorize etmek için çok iyi. Zaman zaman yasal sorunlarla karşılaşmış olmasına rağmen 2024 yılı içerisinde kullanılabiliyor
En İyi Ücretsiz Film ve Dizi İndirme Siteleri
Teknolojinin geliştiği son dönemde internet, insanoğlunun tabiri caizse eli ya da ayağı gibi diyebiliriz. Ancak bazı durumlarda internet bağlantısında problemler olabiliyor.
Nyaa
Animeler için harika bir torrent sitesi olan Nyaa niş içerikleri sevenler için eşsiz bir sitedir. Çok fazla anime izleyen biriyseniz ve animelerle ilgili diğer şeylere meraklıysanız bu site tam size göre. Çok düz ve basit bir arayüze sahip olan Nyaa her animecinin kullanmaktan keyif alacağı bir torrent sitesi.
Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi 14 Anime Dizi ve Film Önerisi
En iyi anime diziler ve filmler neler? Keyifli vakit geçirmenize olanak tanıyan çok sayıda anime bulunuyor. Bu yazıda dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından oldukça beğenilen yapımları bir arada topladık.
EZTV
Diziler ve filmler için özel olarak oluşturulmuş bir torrent sitesi olan EZTV maalesef çok fazla pop-up ve reklam içeriği ile biraz kullanışsız bir site ancak diziler için EZTV’den daha iyisini bulmanız da epey zor. Sıkı bir dizi izleyicisiyseniz EZTV’yi kullanmanız gerekecek.
Mutlaka İzlemeniz Gereken Yabancı Dizi Önerileri - 2024
Yabancı dizi önerileri isteyen kişiler için 2024 yılında izlenebilecek birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık.
Torrentz2
Torrentz, torrentz.eu'ya ücretsiz bir alternatiftir. Google arama motoru ile geliştirilmiş hızlı ve güçlü meta arama motoru sayesinde tek bir tık ile birçok farklı torrent sitesini sizlere sunar. Tek tek torrent sitelerini gezmek istemiyorsanız Torrentz2’yi kullanabilirsiniz.
IGG Games
Özellikle yeni çıkan, son dönemin en popüler oyunlarını indirmek için ideal bir torrent sitesi olan IGG Games’in oyun arşivi epey geniş. Aradığınız bir oyunu bulmak için bu siteye göz atabilirsiniz.
Oyun Severlere Farklı Türlerden Eşsiz PC Oyun Önerisi
Malum yaz aylarına giriş yapıyoruz ve okullar kapanmak üzere. Yaz tatiline giriş yaptığımız şu günlerde ne oynayabilirim diye düşünüyorsanız bu kapsamlı içeriğimizde siz de kendinize uygun oyunu bulabileceksiniz.
FitGirl Repacks
Boyutu küçültülmüş PC oyunlarına erişmek için harika bir site olan FitGirl Repacks onlarca GB büyüklüğündeki oyunları birkaç GB’a indirmeyi başarabiliyor. Özellikle interneti sınırlı ve yavaş olan oyun severler için adeta bir nimet gibi olan FitGirl Repacks küçük dosya boyutları ile büyük işler yapmak isteyen PC oyuncuları için bulunmaz bir site.
En İyi Oyun İndirme Platformları Hangileri?
Oyun indirme platformları, bilgisayarına ya da mobil cihazına oyun indirmek isteyen oyuncular tarafından oldukça merak ediliyor. Günümüzde birçok oyun indirme sitesi bulunuyor.
Bu sitelerin çoğu farklı türde içerik sunar ve kullanımı kolaydır ancak telif hakkı ile korunan materyalleri indirmek yasal olmayabilir. İndirme yapmadan önce bu durumu dikkate almanız önemlidir. Güvenli bir torrent deneyimi için güvenilir bir VPN kullanmanız ve indirme işlemlerinizde daima dikkatli olmanız önerilir. Telif hakkı ile korunan materyalleri indirmenizi kesinlikle önermiyoruz.
En iyi torrent siteleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori torrent siteniz hangisi? torrent’ten genellikle ne indiriyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
YORUMLAR