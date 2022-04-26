Günümüzde dosya indirebilmenize olanak tanıyan çok sayıda torrent programı yer alıyor. Peki, en iyi ve hızlı torrent programları neler? Hazırladığımız liste ile çoğu bilgisayar kullanıcısının merak ettiği soruyu yanıtladık. Torrent pek çok diğer alternatif dosya paylaşım mekanizmasının varlığına rağmen hala en güvenilir ve hızlı sistemlerden bir tanesi, özellikle de büyük boyutlu dosyalar söz konusu olduğunda bu avantajı direkt olarak kendini göstermekte. Her ne kadar onlarca Torrent istemcisi program bulunsa da bunların birkaç tanesi hem kullanım kolaylıkları hem de hızları nedeniyle diğerlerinin önüne geçiyor. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan sizin için seçtiğimiz en iyi 5 torrent programından bahsedeyim.

En İyi ve Hızlı Torrent Programları Neler?

Tixati

Deluge

Vuze

uTorrent

BitTorrent

Tixati

Tixati diğer torrent programlarına göre biraz yeni sayılsa da hem başlangıç seviyesindeki hem de deneyimli kullanıcılara hitap ediyor. Arayüzü kullanması kolay ve torrentlere aşina olmasanız bile istediğiniz işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Magnet linkleri, DHT ve RSS gibi diğer işlevleri de destekleyen programın özelleştirilebilir pek çok seçeneği ve deneyimsiz kullanıcılar için ipuçları da var.

Uygulama size basit ve kolay kullanım sunar. Ayrıca ultra hızlı indirme algoritmaları da sizinledir. DHT, PEX ve Magnet Link desteği, süper verimli eş seçme, ek güvenlik için RC4 bağlantı şifreleme, ayrıntılı bant genişliği yönetimi ve çizelgeleme, UDP bağlantılar ve Nat yönlendirme, IP filtreleme, olay zamanlayıcısı ve reklamsız ve güvenilir olması ek özellikleri arasında yer almaktadır. Uygulamayı hemen aşağıda yer alan bağlantı üzerinden ücretsiz olarak indiriebilirsiniz.

Deluge

Deluge, platform bağımsız olarak çalışabilen, arayüz olarak Gtk2 kütüphanesini kullanan, basit ve tek görevi torrent dosyası indirmek olan bir torrent istemcisi. Güvenli dosya paylaşımı, eklenti desteği, tüm masaüstü ortamları ile uyumlu tasarlanmış olması nedeniyle tercih edebileceğiniz alternatif bittorent istemcisidir. Deluge biraz minimalist bir torrent programı ve Tixati’ye göre çok daha az seçenek barındırıyor. Torrentleri uğraşmadan indirmek isteyenler ve kısıtlı istatistikleri görmek isteyenler için ideal denilebilecek programlardan birisi.

Her ne kadar kullanması çok basit olsa da yeni başlayanlar için herhangi bir ipucu ve öneri yer almadığından dolayı biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Ayrıca kurulum sırasında GTK+ Runtime Environment kurulumunu da sizden isteyen program bu konuda biraz uğraştırabiliyor. Eğer tek isteğiniz torrent dosyalarını indirmek ise Deluge’u kullanabilirsiniz.

Vuze

Eski adıyla Azureus olarak bilinen ve BitTorrent protokolüne destek sağlayan bir dosya paylaşım ve yüksek kalitede vide izleme programı olan Vuze birçok gelişmiş özelliğe sahip ve her türlü kullanıcıya hitap edebilen ücretsiz bir araç. Java tabanlı olarak geliştirilmiş olan ve önemli eklentiler içeren Vuze başarılı bir torrent istemcisi olarak ön plana çıkıyor.

Çoklu torrent indirme, dosya indirme işlemlerine kaldığı yerden devam edebilme, bağlantılar için çoklu proxy desteği, kişiselleştirilebilir arayüz ve daha birçok özelliğin bulunduğu Vuze ile gelen ve giden verilere dilediğiniz miktarda limit koyabilir ve internet bağlantınızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Paylaşım mantığını web sitesi ile birleştirmeyi başarmış olan Vuze, torrent tutkunlarının yeni adresi olmaya aday. Artık indirmek istediğiniz bir çoklu ortam dosyasına ön izleme yapabilme lüksüne eriştiğiniz Vuze ile HD görüntü kalitesinde videolar izleyebilir, indirebilir ve paylaşabilirsiniz.

uTorrent

Kolay kullanılabilir basit arayüzü, küçük dosya boyutu, kolay kurulumu ve sahip olduğu diğer gelişmiş özellikleri sayesinde piyasada yer alan birçok torrent programı arasından sıyrılan yazılım, şüphesiz ki dünya üzerinde en çok kullanılan torrent indirme programıdır. Eş zamanlı olarak birden çok torrent dosyasını indirmenize olanak sağlayan uTorrent ile internet bağlantınızı istediğiniz şekilde yapılandırarak, indirme işlemleriniz için ne kadar bant genişliği kullanmak istediğinizi kolayca ayarlayabilirsiniz. Bu sayede bir yandan torrent indirirken bir yandan da internet üzerinde sörf yapmaya devam edebilirsiniz.

Otomatik kapatma, zamanlanmış indirme, torrent arama, indirme esnasında izleme, bant genişliği ayarlama ve gelişmiş güvenliklerine sahip olan torrent indirme programı, bilgisayar kaynaklarınızı da oldukça minimum seviyede kullanmaktadır. Böylece dosya indirme işlemleri sırasında bilgisayarınız herhangi bir şekilde takılmaya veya kasmaya neden olmaz. uTorrent olmadan listemiz biraz eksik kalırdı diyebilirim. Torrent istemcileri içerisinden en çok bilinenlerden ve kullanılanlardan bir tanesi uTorrent ve hala görevini çok iyi bir biçimde yerine getiriyor.

Eskiden çok hafif olmasıyla bilinen uTorrent son yıllarda gitgide gelişerek tam bir torrent çözümü haline gelen bir program oldu. Ayrıca ağ ayarlarınızı ve bağlantınızı kontrol edip en iyi performansı sizin için ayarlayan bir kalibrasyon seçeneğini de içerisinde barındıran programı kesinlikle denemeniz gerekiyor.

BitTorrent

Video, müzik, oyun gibi her türlü dosyanın paylaşıldığı torrent dünyasında ücretsiz bir istemci olan BitTorrent hızlı bir şekilde yüksek kalitede dosya paylaşımları yapabilmeniz için gerekli ortamı sizlere hazırlıyor. Oldukça yararlı bir program olarak karşımıza çıkan BitTorrent tüm dosyaları indirmeye fırsat verdiği gibi internet ya da elektrik kesintisize karşıda indirdiği dosyaları güvenle saklamaya devam ediyor.

Başarılı indirmelere imza atan yardımcı araç, bilgisayar platformunda olduğu kadar mobil platform üzerinde de geniş bir kitle tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Tamamen ücretsiz olan uygulama aldığı geri bildirimler ile de kitlesini artırmaya devam ediyor. Uygulamayı hemen aşağıda ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz.

Torrent kullanmak için kullanım tercihlerinize göre sıralayabileceğim en iyi ve hızlı torrent uygulamalarını böylece sonlandırmış olduk. Hazırladığımız liste ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Eğer sizin de aklınıza gelen ve incelememizi istediğiniz torrent programları varsa elbette yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz.