En İyi Tuşlu Telefonlar Neler? - 2022

Bir dönem dünyanın vazgeçilmezi olan tuşlu telefonlar günümüzde halen kullanılmakta. Özellikle akıllı telefonların hızlı biten batarya problemi gibi sorunları olmasına karşın günlerce hatta haftalarca şarjı dayanabilen tuşlu telefonlar, günümüzde pek de kullanımasada halen kullanan büyük bir kitle bulunmakta. Peki ya en iyi tuşlu telefonlar neler? Gelin birlikte bakalım.

En İyi Tuşlu Telefonlar

Xiaomi Qin 1s

Nokia 8110 4G

Nokia 230

Nokia 112

Nokia C7-00

LG D370

Nokia C3

Blackview BW1000

Nokia 2220 Slide

Nokia N97 Mini

Xiaomi Qin 1s

Günümüz piyasasında artık kendi yerini belli eden Xioami, birçok ürün üretmekte tuşlu telefonlarıda unutmayan Xiaomi, Qin 1s modeli ile kullanıcıların karşısına gelmekte.

Xiaomi Qin 1s Özellikleri

2.8 inç Ekran boyutu

Çift hat desteği

3G Desteği

4.2 Bluetooth Desteği

512 MB Hafıza

256 MB RAM

Wi-Fi

168 Saat bekleme süresi

Nokia 8110 4G

Bir zamanların efsane telefon üreticilerinden olan Nokia, günümüzde nadir de olsa telefon üretmekte 4G destekli tuşlu telefonu kavisli tasarımı ile birlikte şık bir görünüm veriyor.

Nokia 8110 4G Özellikleri

2.4 inç Ekran boyutu

4 GB Hafıza 32 GB MicroSD kart yuvası

7 Saate kadar konuşma süresi

2 MP Arka kamera led flaşlı

1500 mAh Batarya

Bluetooth 4.1

Nokia 230

Listemizde bulunan en iyi tuşlu telefonlarda bir Nokia modelimiz daha bulunmakta. En çok tercih edilen tuşlu telefonlar arasında yer alan Nokia, şık tasarımlı tuşlu telefonlar üretmekte.

Nokia 230 Özellikleri

2.8 inç Ekran boyutu

Opera Mini tarayıcı

tarayıcı 2.0 MP Arka kamera flaşlı

2.0 MP Ön kamera

1200 mAh Batarya

16 MB RAM

Nokia 112

Efsane telefon üreticilerinden olan Nokia'nın bir diğer modeli Nokia 112, Hafıza bakımından diğer telefonlara kıyasla daha fazla olan bu model çok talep görmekte.

Nokia 112 Özellikleri

1.8 inç Ekran boyutu

Bluetooth 2.1

8 GB Dahili hafıza

Dahili hafıza Çift hat desteği

14 Saat konuşma süresi

840 Saat bekleme süresi

Nokia C7-00

Nokia'nın belkide en çok kullanılan C serisinin tuşlu telefonu olan C7-00, tuşlu telefon sevenler için bir alternatif.

Nokia C7-00 Özellikleri

2.4 inç Ekran boyutu

1200 mAh Batarya

3G Desteği

6 Saat konuşma süresi

Saat konuşma süresi Çift hat desteği

LG D370

LG'nin tuşlu telefonlarından biri olan D370 modeli birçok telefonda olmayan WhatsApp destekli telefonu ile kullanıcıların karşısına geliyor.

LG D370 Özellikleri

Wi-Fi Özelliği

İnternet özelliği

Flaşlı kamera

3G Desteği

Nokia C3

C serisinin bir başka modeli olan Nokia C3, 800 saate kadar bekleme süresi bulunuyor.

Nokia C3 Özellikleri

2.4 inç Ekran boyutu

7 Saat kadar konuşma süresi

2G Desteği

55 MB Hafıza

2.0 MP Arka kamera

Micro SD kart desteği

Blackview BW1000

En iyi tuşlu telefon serimizde dayanıklılık ile önümüze çıkan Blackview BW1000 modeli, 1.8 metreye kadar yüksekten düşmelere karşı dayanaklı bir telefon.

Blackview BW1000 Özellikleri

2.4 inç Ekran boyutu

3000 mAh Batarya

mAh Batarya Bluetooth 2.1

Çift hat desteği

0.3 MP Arka kamera

Nokia 2220 Slide

Tuşlu telefonların en sevilen özelliklerinden biri olan kaydırma özelliği bu telefonumuzda mevcut. Maksimum 480 saate kadar bekleme süresi olan Nokia modelimiz 2220 Slide.

Nokia 2220 Slide Özellikleri

1.8 inç Ekran boyutu

5 Saate kadar konuşma süresi

2G Desteği

32 MB Dahili hafıza

860 mAh Batarya

Bluetooth desteği

Nokia N97 Mini

Listemizin sonuncu telefonu ve ayrıca sonuncu Nokia tuşlu telefonu Nokia N97 Mini, dokunmatik ve tuşlu olan bu telefon klavye özelliği ile birlikte gelmekte. hem tuşlu bir telefon hem dokunmatik bir telefon istiyorsanız Nokia N97 Mini telefonuna bir göz atmalısınız.

Nokia N97 Mini Özellikleri

3.2 inç Ekran boyutu

8 GB Dahili hafıza

Dahili hafıza 128 MB RAM

7 Saate kadar konuşma süresi

Gece çekimi

3G Desteği

Bluetooth 2.0 desteği

5 Mp Arka kamera

0.3 MP Ön kamera

480p 30 FPS video kaydı

video kaydı 1200 mAh Batarya

320 Saate kadar bekleme süresi

Bu içeriğimizde en iyi tuşlu telefonları derledik. Sizler bu listede hangi telefon marka ve modellerinin olmasını isterdiniz, daha önce hangi tuşlu telefonları kullandınız? Yorumlarda bizler ile paylaşmayı unutmayın.