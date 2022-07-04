En İyi Tuşlu Telefonlar Neler? - 2022
Eski günleri hatırlatmayan nostaljik en iyi tuşlu telefonlar neler? Sizler için yazdık. Gelin birlikte bakalım
Bir dönem dünyanın vazgeçilmezi olan tuşlu telefonlar günümüzde halen kullanılmakta. Özellikle akıllı telefonların hızlı biten batarya problemi gibi sorunları olmasına karşın günlerce hatta haftalarca şarjı dayanabilen tuşlu telefonlar, günümüzde pek de kullanımasada halen kullanan büyük bir kitle bulunmakta. Peki ya en iyi tuşlu telefonlar neler? Gelin birlikte bakalım.
En İyi Tuşlu Telefonlar
- Xiaomi Qin 1s
- Nokia 8110 4G
- Nokia 230
- Nokia 112
- Nokia C7-00
- LG D370
- Nokia C3
- Blackview BW1000
- Nokia 2220 Slide
- Nokia N97 Mini
Xiaomi Qin 1s
Günümüz piyasasında artık kendi yerini belli eden Xioami, birçok ürün üretmekte tuşlu telefonlarıda unutmayan Xiaomi, Qin 1s modeli ile kullanıcıların karşısına gelmekte.
Xiaomi Qin 1s Özellikleri
- 2.8 inç Ekran boyutu
- Çift hat desteği
- 3G Desteği
- 4.2 Bluetooth Desteği
- 512 MB Hafıza
- 256 MB RAM
- Wi-Fi
- 168 Saat bekleme süresi
Nokia 8110 4G
Bir zamanların efsane telefon üreticilerinden olan Nokia, günümüzde nadir de olsa telefon üretmekte 4G destekli tuşlu telefonu kavisli tasarımı ile birlikte şık bir görünüm veriyor.
Nokia 8110 4G Özellikleri
- 2.4 inç Ekran boyutu
- 4 GB Hafıza 32 GB MicroSD kart yuvası
- 7 Saate kadar konuşma süresi
- 2 MP Arka kamera led flaşlı
- 1500 mAh Batarya
- Bluetooth 4.1
Nokia 230
Listemizde bulunan en iyi tuşlu telefonlarda bir Nokia modelimiz daha bulunmakta. En çok tercih edilen tuşlu telefonlar arasında yer alan Nokia, şık tasarımlı tuşlu telefonlar üretmekte.
Nokia 230 Özellikleri
- 2.8 inç Ekran boyutu
- Opera Mini tarayıcı
- 2.0 MP Arka kamera flaşlı
- 2.0 MP Ön kamera
- 1200 mAh Batarya
- 16 MB RAM
Nokia 112
Efsane telefon üreticilerinden olan Nokia'nın bir diğer modeli Nokia 112, Hafıza bakımından diğer telefonlara kıyasla daha fazla olan bu model çok talep görmekte.
Nokia 112 Özellikleri
- 1.8 inç Ekran boyutu
- Bluetooth 2.1
- 8 GB Dahili hafıza
- Çift hat desteği
- 14 Saat konuşma süresi
- 840 Saat bekleme süresi
Nokia C7-00
Nokia'nın belkide en çok kullanılan C serisinin tuşlu telefonu olan C7-00, tuşlu telefon sevenler için bir alternatif.
- 2.4 inç Ekran boyutu
- 1200 mAh Batarya
- 3G Desteği
- 6 Saat konuşma süresi
- Çift hat desteği
LG D370
- Wi-Fi Özelliği
- İnternet özelliği
- Flaşlı kamera
- 3G Desteği
Nokia C3
C serisinin bir başka modeli olan Nokia C3, 800 saate kadar bekleme süresi bulunuyor.
Nokia C3 Özellikleri
- 2.4 inç Ekran boyutu
- 7 Saat kadar konuşma süresi
- 2G Desteği
- 55 MB Hafıza
- 2.0 MP Arka kamera
- Micro SD kart desteği
Blackview BW1000
En iyi tuşlu telefon serimizde dayanıklılık ile önümüze çıkan Blackview BW1000 modeli, 1.8 metreye kadar yüksekten düşmelere karşı dayanaklı bir telefon.
Blackview BW1000 Özellikleri
- 2.4 inç Ekran boyutu
- 3000 mAh Batarya
- Bluetooth 2.1
- Çift hat desteği
- 0.3 MP Arka kamera
Nokia 2220 Slide
Tuşlu telefonların en sevilen özelliklerinden biri olan kaydırma özelliği bu telefonumuzda mevcut. Maksimum 480 saate kadar bekleme süresi olan Nokia modelimiz 2220 Slide.
Nokia 2220 Slide Özellikleri
- 1.8 inç Ekran boyutu
- 5 Saate kadar konuşma süresi
- 2G Desteği
- 32 MB Dahili hafıza
- 860 mAh Batarya
- Bluetooth desteği
Nokia N97 Mini
Listemizin sonuncu telefonu ve ayrıca sonuncu Nokia tuşlu telefonu Nokia N97 Mini, dokunmatik ve tuşlu olan bu telefon klavye özelliği ile birlikte gelmekte. hem tuşlu bir telefon hem dokunmatik bir telefon istiyorsanız Nokia N97 Mini telefonuna bir göz atmalısınız.
Nokia N97 Mini Özellikleri
- 3.2 inç Ekran boyutu
- 8 GB Dahili hafıza
- 128 MB RAM
- 7 Saate kadar konuşma süresi
- Gece çekimi
- 3G Desteği
- Bluetooth 2.0 desteği
- 5 Mp Arka kamera
- 0.3 MP Ön kamera
- 480p 30 FPS video kaydı
- 1200 mAh Batarya
- 320 Saate kadar bekleme süresi
Çocuklar İçin En İyi Tablet Tavsiyeleri
Dünyada çocuklar için artık bir vazgeçilmez olan tabletler, her geçen gün daha da popülerleşmekte akıllı telefon yerine tercih edilen tabletler.
Bu içeriğimizde en iyi tuşlu telefonları derledik. Sizler bu listede hangi telefon marka ve modellerinin olmasını isterdiniz, daha önce hangi tuşlu telefonları kullandınız? Yorumlarda bizler ile paylaşmayı unutmayın.
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