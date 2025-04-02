En İyi 10 USB Bellekten Veri Kurtarma Programı (2025)

USB bellekteki önemli dosyaları yanlışlıkla silmiş olabilirsiniz. Böyle bir durumda USB veri kurtarma programı kullanabilir ve kaybettiğiniz dosyalara tekrar erişebilirsiniz. Yüksek başarı oranına sahip bir programı tercih etmenin büyük bir öneme sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Bu rehberde özelliklerine, performanslarına ve kişisel deneyimlere göre en iyi USB dosya kurtarma programları listesi hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve ihtiyaçlarınıza en uygun olan programı kullanmaya başlayabilirsiniz. Böylece USB silinen dosyaları geri getirme ve veri kaybının önüne geçme imkânı elde edebilirsiniz.

En İyi USB Veri Kurtarma Programları

EaseUS Data Recovery Wizard

Recuva

R-Studio

SysTools Pen Drive Recovery

Aiseesoft Data Recovery

Data Rescue 6

DMDE

TestDisk

PhotoRec

Stellar Data Recovery

İşletim sistemi uyumluluğu, performans, desteklenen dosya formatları ve diğer faktörler açısından 10 USB dosya kurtarma aracını değerlendirdik.

Test Edilen Araç Sayısı 10 Lisans Ücretsiz ve Ücretli İşletim Sistemi Uyumluluğu Windows, Mac ve Linux Dosya Formatları Dokümanlar: DOC/DOCX, PPT/PPTX, XLS/XLSX, PDF vb. Resimler: JPEG, JPG, PNG, BMP, GIF vb. Videolar: MP4, MOV, WMV, AVI, MKV, vb.

EaseUS Data Recovery Wizard

EaseUS Data Recovery, piyasadaki yüzlerce veri kurtarma yazılımı arasında öne çıkıyor. USB bellekte veri kaybı sorununu çözmenize yardımcı olacak güçlü ve sezgisel bir kurtarma aracıdır. Yüksek başarı oranına sahip program çok pratik şekilde kullanılabiliyor.

Artıları:

Gelişmiş bölüm kurtarma

Bozuk sürücüden veri kurtarma

Tüm taşınabilir cihazlardan dosya kurtarma

USB, SSD ve HDD'den veri kurtarma

Veri krutarma, yedekleme ve kapsamlı disk yönetimi

Kurtarılan dosyaları kolayca ön izleme

Hasarlı sabit disklere erişim sağlama

Eksileri:

Ücretsiz sürümde 2 GB dosya boyutu sınırı

EaseUS ile USB Bellekten Veri Kurtarma Nasıl Yapılır?

EaseUS yazılımını kullanarak bir USB bellekten veri kurtarmak için öncelikle EaseUS Data Recovery Wizard programını yükleyin ve ardından USB sürücüyü bağlayın. Bir sonraki adımda kayıp dosyaları tarayın ve ön izleme yapın. İstediğiniz dosyaları seçip kurtarma sürecini başlatın.

Recuva

Recuva şüphesiz en iyi ücretsiz USB dosya kurtarma yazılımlarından biridir. Diğer tüm ücretsiz ve ücretli porgramlarla karşılaştırıldığıda son derece güçlü bir yazılımdır. Geri Dönüşüm Kutusu'ndan bile dosya kurtarabilirsiniz.

Artıları:

Yeniden yazılabilir ortamlardan ücretsiz ve sınırsız şekilde veri kurtarma

Nasıl kullanılacağını öğrenmeniz için çevrim içi kılavuz

Derin tarama

Eksileri:

Karışık arayüz

R-Studio

R-Studio Windows, MacOS ve Linuıx bilgisayarlarda kullanılabilir. USB belleklerden, yerel sürücülerden, çıkarılabilir disklerden, ağır hasarlı disklerden, başlatılamayan disklerden ve yerel alan ağına ve internete bağlı istemcilerden veri kurtarabilir.

Artıları:

Dosyaları kurtarma, derin tarama ve disk sağlığı

Demo sürümü mevcut.

Dosyaları ağ üzerinden kurtarma

Çapraz platform desteği

Eksileri:

Zayıf bellek yönetimi

Karmaşık arayüz

Kullanımı zor

SysTools Pen Drive Recovery

SysTools Pen Drive Recovery, USB bellekteki dosyaları kurtarmak için tercih edilebilecek başka bir araçtır. Bu araç ile kayıp dosyalarınızı basit adımlarla kolayca geri alabilirsiniz. Ayrıca sabit sürücü dosyalarını da kurtarabilirsiniz.

Artıları:

USB bellekteki kayıp dosyaları kurtarma

Tüm kritik verileri yedekleme

Verileri güvenli platformda çalıştırma

Eksileri:

Veri tarama işlemi uzun sürüyor.

MacOS desteği yok.

Aiseesoft Data Recovery

Aiseesoft Data Recovery bil bilgisayardan, USB'den, sabit sürücüden, hafıza kartından veya başka bir depolama cihazından silinen verileir kurtarabilen bir programdır. Fotoğrafları, müzikleri, videoları, belgeleri, e-postaları ve diğer veri türlerini kurtarabilirsiniz.

Artıları:

Silinen verileri veya kaybolan Android dosyalarını, mesajları vb kurtarma

Çoklu dosya formatlarını destekler.

Çevrim içi kılavuz mevcut.

Eksileri:

Desteklenen belge türleri sınırlı

Karışık arayüz

Data Rescue 6

Uzun yıllardır faaliyet gösteren Data Rescue 6, silinen veya kaybolan verileri kurtarmak için tercih edebileceğiniz güvenilir ve etkili bir yazılımdır. Sadece birkaç basit adımla kaybolan dosyaları zahmetsiz şekilde kurtarabilirsiniz.

Artıları:

Sabit sürücüyü klonlama

Ön izleme modu

Önyüklenebilir bir aygıtı klonlama

Birden fazla işletim sistemini destekler.

Eksileri:

Derin tarama uzun sürüyor.

Başarı oranı değişiklik gösterebiliyor.

DMDE

DMDE sezgisel bir arayüzle birlikte gelen bir başka USB veri kurtarma aracıdır. Bu programı kullanarak kaybolan veya yanlışlıkla silinen verilerinizi kolayca kurtarabilirsiniz. Taşınabilir cihazınızda kötü amaçlı yazılım olup olmadığını öğrenmek için derinlemesine tarama da yapabilirsiniz.

Artıları:

NTFS dosyasının şifresini çözmeden kurtarma

Çoklu dosya format desteği

Bir disk düzenleyici ile birlikte geliyor.

Sabit sürücü bölümlerini yönetme

Eksileri:

Desteklenen belge türleri sınırlı

Başarı oranı değişiklik gösterebiliyor.

TestDisk

TestDisk, açık kaynaklı bir programdır. USB bellekte yanlışlıkla silinen veya kaybolan dosyaları kurtarmanızı sağlar. Windows, MacOS ve Linux bilgisayarlarda kullanılabilen program birden fazla dosya türünü destekliyor.

Artıları:

Ücretsiz ve açık kaynak kodlu yazılım

Önyüklenemeyen diskleri düzeltme

Çeşitli dosya türlerini destekliyor.

Eksileri:

Sezgisel bir grafik arayüzünden yoksun. Sadece komut satırı bulunuyor.

Karmaşık arayüz ve kullanımı zor.

PhotoRec

PhotoRec USB bellekler, sabit sürücüler ve dijital kameralar dahil çoğu cihazdan kaybolan veya silinen verileri kurtarabilmenizi sağlar. USB biçimlendirme, bölüm kaybı veya yanlışlıkla silme nedeniyle kaybolan dosyaları geri yükleyebilirsiniz. Windows, Linux, MacOS ve Unix benzeri sistemlerde kullanılabilir.

Artıları:

FAT, NTFS, ext2/3/4, ve HFS+ depolama ortamlarından veri kurtarma

Kullanımı ücretsizdir.

Kurulum gerektiremden doğrudan bir USB sürücüden çalıştırılabilir.

Eksileri:

Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için karışıktır.

Komtu satırı ve metin tabanlı arayüze sahip.

Stellar Data Recovery

Stellar Data Recovery kaybolan veya silinen verileri kurtarabilen başka bir araçtır. Hem kişisel hem de iş amaçlı kullanım için idealdir. Windows ve Mac bilgisayarlar üzerinden kullanılabilir.

Artıları:

Gelişmiş bölüm kurtarma

Bozuk fotoğrafları kurtarma

Herhangi bir taşınabilir cihazdan dosya kurtarma

Eksileri:

Tam işlevsellik için en az 8 GB RAM gerekiyor.

USB Bellekte Veri Kaybının Yaygın Nedenleri

USB bellekte veri kaybına yol açabilecek çeşitli faktörler bulunuyor. Bu faktörleri bilmek, gelecekte veri kaybı olasılığnıı en aza indirmenize yardımcı olabilir.

Kötü Amaçlı Yazılımlar: Zararlı yazılımlar USB bellekte bulunan dosyaları gizleyebilir ve silebilir. Bu da dosyalara erişememenize yol açar.

Zararlı yazılımlar USB bellekte bulunan dosyaları gizleyebilir ve silebilir. Bu da dosyalara erişememenize yol açar. Ani Güç Kesintisi: Bu, USB bellekteki veri aktarım işleminin düzgün şekilde tamamlanmamasına yol açar. Bunun sonucunda ise veri kaybı yaşanır.

Bu, USB bellekteki veri aktarım işleminin düzgün şekilde tamamlanmamasına yol açar. Bunun sonucunda ise veri kaybı yaşanır. USB Belleği Düzgün Şekilde Çıkarmamak: Bu, USB bellekteki verilerin hasar görmesine ve hatta kaybolmasına neden olabilir. USB belleğin simgesine sağ tıklayıp "Güvenle kaldır" veya benzeri seçeneği seçin. Bilgisayar cihazı güvenli şekilde kaldırdığında USB belleği fiziksel olarak çıkarabilirsiniz.

Bu, USB bellekteki verilerin hasar görmesine ve hatta kaybolmasına neden olabilir. USB belleğin simgesine sağ tıklayıp "Güvenle kaldır" veya benzeri seçeneği seçin. Bilgisayar cihazı güvenli şekilde kaldırdığında USB belleği fiziksel olarak çıkarabilirsiniz. USB Bellekten Yanlışlıkla Dosya Silme: Bu, USB belelkteki dosya kaybının en yaygın nedenidir.

Bu, USB belelkteki dosya kaybının en yaygın nedenidir. USB Belleği Yanlışlıkla Biçimlendirme: Bir USB belleği biçimlendirmek, depolamam tüm verilerin silinmesine yol açar.

Sıkça Sorulan Sorular

USB bellekte silinen verileri kurtarma ile ilgili merak edilen sorulara ve yanıtlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

USB Bellekten Dosyalar Nasıl Kurtarılır?

SanDisk recovery, Kingston, Toshiba, PNY ve Sony dahil olmak üzere tüm markalar tarafından üretilen USB belleklerdeki dosyaları kurtarmak için EaseUS veri kurtarma programını kullanabilirsiniz. Bu program USB belleklerdeki yanlışlıkla silinen, hasar alan veya kaybolan fotoğrafları, videları, belgeleri ve diğer dosyaları kurtarır.

USB Sürücüsü Nasıl Onarılır?

USB sorunlarını kontrol edin ve düzeltin.

USB bellek fiziksel olarak bozulmadıysa bilgisayarınız onu tanıyabilir ve ona bir sürücü harfi atar. Hatayı belirlemek için Windows kontrol araçlarını kullanabilir ve silinen dosyaları yazılım olmadan USB'den kurtarmayı deneyebilirsiniz.

USB'yi bilgisayarınıza bağlayın.

Bilgisayarım>USB Sürücüsü'nü açın.

USB sürücüsüne sağ tıklayıp "Özellikler" seçeneğine basın.

Araçlar sekmesinden "Kontrol Et" butonuna tıklayın.

Tarama işleminin tamamlanmasını bekleyin ve ardından pencereyi kapatın. Masaüstündeki USB bellek sürücüsünün simgesine sağ tıklayıp "Çıkar" butonuna basın. Ardından sürücüyü USB portundan çıkarın.

Bozuk USB Sürücüsünden Dosya Kurtarılabilir mi?

BAzı USB bellek sürücüleri yalnzıca dosya sistemleri bozulduğu ve RAW'a dönüştüğü için bozulur. Bu durumda EaseUS Data Recovery yazılımını indirin ve silinen dosyaları kurtarmak için üç adımlı bozuk USB sürücü veri kurtarma işlemini gerçekleştirin.