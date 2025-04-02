En İyi 10 USB Bellekten Veri Kurtarma Programı (2025)
USB veri kurtarma programı sayesinde yanlışlıkla silinen ve kaybolan dosyalara tekrar erişebilirsiniz. İşte silinen dosyaları geri getirme programları!
USB bellekteki önemli dosyaları yanlışlıkla silmiş olabilirsiniz. Böyle bir durumda USB veri kurtarma programı kullanabilir ve kaybettiğiniz dosyalara tekrar erişebilirsiniz. Yüksek başarı oranına sahip bir programı tercih etmenin büyük bir öneme sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.
Bu rehberde özelliklerine, performanslarına ve kişisel deneyimlere göre en iyi USB dosya kurtarma programları listesi hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve ihtiyaçlarınıza en uygun olan programı kullanmaya başlayabilirsiniz. Böylece USB silinen dosyaları geri getirme ve veri kaybının önüne geçme imkânı elde edebilirsiniz.
En İyi USB Veri Kurtarma Programları
- EaseUS Data Recovery Wizard
- Recuva
- R-Studio
- SysTools Pen Drive Recovery
- Aiseesoft Data Recovery
- Data Rescue 6
- DMDE
- TestDisk
- PhotoRec
- Stellar Data Recovery
İşletim sistemi uyumluluğu, performans, desteklenen dosya formatları ve diğer faktörler açısından 10 USB dosya kurtarma aracını değerlendirdik.
|Test Edilen Araç Sayısı
|10
|Lisans
|Ücretsiz ve Ücretli
|İşletim Sistemi Uyumluluğu
|Windows, Mac ve Linux
|Dosya Formatları
|
Dokümanlar: DOC/DOCX, PPT/PPTX, XLS/XLSX, PDF vb.
Resimler: JPEG, JPG, PNG, BMP, GIF vb.
Videolar: MP4, MOV, WMV, AVI, MKV, vb.
EaseUS Data Recovery Wizard
EaseUS Data Recovery, piyasadaki yüzlerce veri kurtarma yazılımı arasında öne çıkıyor. USB bellekte veri kaybı sorununu çözmenize yardımcı olacak güçlü ve sezgisel bir kurtarma aracıdır. Yüksek başarı oranına sahip program çok pratik şekilde kullanılabiliyor.
Artıları:
- Gelişmiş bölüm kurtarma
- Bozuk sürücüden veri kurtarma
- Tüm taşınabilir cihazlardan dosya kurtarma
- USB, SSD ve HDD'den veri kurtarma
- Veri krutarma, yedekleme ve kapsamlı disk yönetimi
- Kurtarılan dosyaları kolayca ön izleme
- Hasarlı sabit disklere erişim sağlama
Eksileri:
- Ücretsiz sürümde 2 GB dosya boyutu sınırı
EaseUS ile USB Bellekten Veri Kurtarma Nasıl Yapılır?
EaseUS yazılımını kullanarak bir USB bellekten veri kurtarmak için öncelikle EaseUS Data Recovery Wizard programını yükleyin ve ardından USB sürücüyü bağlayın. Bir sonraki adımda kayıp dosyaları tarayın ve ön izleme yapın. İstediğiniz dosyaları seçip kurtarma sürecini başlatın.
Recuva
Recuva şüphesiz en iyi ücretsiz USB dosya kurtarma yazılımlarından biridir. Diğer tüm ücretsiz ve ücretli porgramlarla karşılaştırıldığıda son derece güçlü bir yazılımdır. Geri Dönüşüm Kutusu'ndan bile dosya kurtarabilirsiniz.
Artıları:
- Yeniden yazılabilir ortamlardan ücretsiz ve sınırsız şekilde veri kurtarma
- Nasıl kullanılacağını öğrenmeniz için çevrim içi kılavuz
- Derin tarama
Eksileri:
- Karışık arayüz
R-Studio
R-Studio Windows, MacOS ve Linuıx bilgisayarlarda kullanılabilir. USB belleklerden, yerel sürücülerden, çıkarılabilir disklerden, ağır hasarlı disklerden, başlatılamayan disklerden ve yerel alan ağına ve internete bağlı istemcilerden veri kurtarabilir.
Artıları:
- Dosyaları kurtarma, derin tarama ve disk sağlığı
- Demo sürümü mevcut.
- Dosyaları ağ üzerinden kurtarma
- Çapraz platform desteği
Eksileri:
- Zayıf bellek yönetimi
- Karmaşık arayüz
- Kullanımı zor
SysTools Pen Drive Recovery
SysTools Pen Drive Recovery, USB bellekteki dosyaları kurtarmak için tercih edilebilecek başka bir araçtır. Bu araç ile kayıp dosyalarınızı basit adımlarla kolayca geri alabilirsiniz. Ayrıca sabit sürücü dosyalarını da kurtarabilirsiniz.
Artıları:
- USB bellekteki kayıp dosyaları kurtarma
- Tüm kritik verileri yedekleme
- Verileri güvenli platformda çalıştırma
Eksileri:
- Veri tarama işlemi uzun sürüyor.
- MacOS desteği yok.
Aiseesoft Data Recovery
Aiseesoft Data Recovery bil bilgisayardan, USB'den, sabit sürücüden, hafıza kartından veya başka bir depolama cihazından silinen verileir kurtarabilen bir programdır. Fotoğrafları, müzikleri, videoları, belgeleri, e-postaları ve diğer veri türlerini kurtarabilirsiniz.
Artıları:
- Silinen verileri veya kaybolan Android dosyalarını, mesajları vb kurtarma
- Çoklu dosya formatlarını destekler.
- Çevrim içi kılavuz mevcut.
Eksileri:
- Desteklenen belge türleri sınırlı
- Karışık arayüz
Data Rescue 6
Uzun yıllardır faaliyet gösteren Data Rescue 6, silinen veya kaybolan verileri kurtarmak için tercih edebileceğiniz güvenilir ve etkili bir yazılımdır. Sadece birkaç basit adımla kaybolan dosyaları zahmetsiz şekilde kurtarabilirsiniz.
Artıları:
- Sabit sürücüyü klonlama
- Ön izleme modu
- Önyüklenebilir bir aygıtı klonlama
- Birden fazla işletim sistemini destekler.
Eksileri:
- Derin tarama uzun sürüyor.
- Başarı oranı değişiklik gösterebiliyor.
DMDE
DMDE sezgisel bir arayüzle birlikte gelen bir başka USB veri kurtarma aracıdır. Bu programı kullanarak kaybolan veya yanlışlıkla silinen verilerinizi kolayca kurtarabilirsiniz. Taşınabilir cihazınızda kötü amaçlı yazılım olup olmadığını öğrenmek için derinlemesine tarama da yapabilirsiniz.
Artıları:
- NTFS dosyasının şifresini çözmeden kurtarma
- Çoklu dosya format desteği
- Bir disk düzenleyici ile birlikte geliyor.
- Sabit sürücü bölümlerini yönetme
Eksileri:
- Desteklenen belge türleri sınırlı
- Başarı oranı değişiklik gösterebiliyor.
TestDisk
TestDisk, açık kaynaklı bir programdır. USB bellekte yanlışlıkla silinen veya kaybolan dosyaları kurtarmanızı sağlar. Windows, MacOS ve Linux bilgisayarlarda kullanılabilen program birden fazla dosya türünü destekliyor.
Artıları:
- Ücretsiz ve açık kaynak kodlu yazılım
- Önyüklenemeyen diskleri düzeltme
- Çeşitli dosya türlerini destekliyor.
Eksileri:
- Sezgisel bir grafik arayüzünden yoksun. Sadece komut satırı bulunuyor.
- Karmaşık arayüz ve kullanımı zor.
PhotoRec
PhotoRec USB bellekler, sabit sürücüler ve dijital kameralar dahil çoğu cihazdan kaybolan veya silinen verileri kurtarabilmenizi sağlar. USB biçimlendirme, bölüm kaybı veya yanlışlıkla silme nedeniyle kaybolan dosyaları geri yükleyebilirsiniz. Windows, Linux, MacOS ve Unix benzeri sistemlerde kullanılabilir.
Artıları:
- FAT, NTFS, ext2/3/4, ve HFS+ depolama ortamlarından veri kurtarma
- Kullanımı ücretsizdir.
- Kurulum gerektiremden doğrudan bir USB sürücüden çalıştırılabilir.
Eksileri:
- Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için karışıktır.
- Komtu satırı ve metin tabanlı arayüze sahip.
Stellar Data Recovery
Stellar Data Recovery kaybolan veya silinen verileri kurtarabilen başka bir araçtır. Hem kişisel hem de iş amaçlı kullanım için idealdir. Windows ve Mac bilgisayarlar üzerinden kullanılabilir.
Artıları:
- Gelişmiş bölüm kurtarma
- Bozuk fotoğrafları kurtarma
- Herhangi bir taşınabilir cihazdan dosya kurtarma
Eksileri:
- Tam işlevsellik için en az 8 GB RAM gerekiyor.
USB Bellekte Veri Kaybının Yaygın Nedenleri
USB bellekte veri kaybına yol açabilecek çeşitli faktörler bulunuyor. Bu faktörleri bilmek, gelecekte veri kaybı olasılığnıı en aza indirmenize yardımcı olabilir.
- Kötü Amaçlı Yazılımlar: Zararlı yazılımlar USB bellekte bulunan dosyaları gizleyebilir ve silebilir. Bu da dosyalara erişememenize yol açar.
- Ani Güç Kesintisi: Bu, USB bellekteki veri aktarım işleminin düzgün şekilde tamamlanmamasına yol açar. Bunun sonucunda ise veri kaybı yaşanır.
- USB Belleği Düzgün Şekilde Çıkarmamak: Bu, USB bellekteki verilerin hasar görmesine ve hatta kaybolmasına neden olabilir. USB belleğin simgesine sağ tıklayıp "Güvenle kaldır" veya benzeri seçeneği seçin. Bilgisayar cihazı güvenli şekilde kaldırdığında USB belleği fiziksel olarak çıkarabilirsiniz.
- USB Bellekten Yanlışlıkla Dosya Silme: Bu, USB belelkteki dosya kaybının en yaygın nedenidir.
- USB Belleği Yanlışlıkla Biçimlendirme: Bir USB belleği biçimlendirmek, depolamam tüm verilerin silinmesine yol açar.
Sıkça Sorulan Sorular
USB bellekte silinen verileri kurtarma ile ilgili merak edilen sorulara ve yanıtlara aşağıdan göz atabilirsiniz.
USB Bellekten Dosyalar Nasıl Kurtarılır?
SanDisk recovery, Kingston, Toshiba, PNY ve Sony dahil olmak üzere tüm markalar tarafından üretilen USB belleklerdeki dosyaları kurtarmak için EaseUS veri kurtarma programını kullanabilirsiniz. Bu program USB belleklerdeki yanlışlıkla silinen, hasar alan veya kaybolan fotoğrafları, videları, belgeleri ve diğer dosyaları kurtarır.
USB Sürücüsü Nasıl Onarılır?
USB sorunlarını kontrol edin ve düzeltin.
USB bellek fiziksel olarak bozulmadıysa bilgisayarınız onu tanıyabilir ve ona bir sürücü harfi atar. Hatayı belirlemek için Windows kontrol araçlarını kullanabilir ve silinen dosyaları yazılım olmadan USB'den kurtarmayı deneyebilirsiniz.
- USB'yi bilgisayarınıza bağlayın.
- Bilgisayarım>USB Sürücüsü'nü açın.
- USB sürücüsüne sağ tıklayıp "Özellikler" seçeneğine basın.
- Araçlar sekmesinden "Kontrol Et" butonuna tıklayın.
Tarama işleminin tamamlanmasını bekleyin ve ardından pencereyi kapatın. Masaüstündeki USB bellek sürücüsünün simgesine sağ tıklayıp "Çıkar" butonuna basın. Ardından sürücüyü USB portundan çıkarın.
Bozuk USB Sürücüsünden Dosya Kurtarılabilir mi?
BAzı USB bellek sürücüleri yalnzıca dosya sistemleri bozulduğu ve RAW'a dönüştüğü için bozulur. Bu durumda EaseUS Data Recovery yazılımını indirin ve silinen dosyaları kurtarmak için üç adımlı bozuk USB sürücü veri kurtarma işlemini gerçekleştirin.