Vlog Çekmek İçin En İyi 5 Kamera Önerisi

Youtube’un son yıllarda giderek popüler olmasıyla platform, özellikle yeni neslin epey dikkatini çekti. Youtube videoları çekerek tanınmak, içerikleri ile gündeme gelmek isteyen birçok kişi Vlog çekimlerine ağırlık vermeye başladı. Teknolojinin ve internetin giderek gelişmesiyle zamanımızın birçoğunu da sanal ortamlara ayırmaya başladık. İçerik üreticilerinin çok daha rahat ve kaliteli şekilde videolar çekebilmesi için en iyi Vlog kamerası önerilerini yazımızda inceledik.

Vlog Kamerası Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

İlk olarak Vlog kameralarının oldukça kolay taşınabilmesi çok önemlidir. Bunun için hafif ve küçük cihazlar satın almak avantaj sağlayacaktır. Diğer yandan Vlog kamerasının hareketli bir ekrana sahip olması işinizi kolaylaştıracaktır. Kendinizi görerek çekim yapmak hem kamerayı doğru bir şekilde ayarlamanızı hem de daha kontrollü çekimler yapmanıza olanak tanıyacaktır.

Bunların dışında Vlog kamerasının çekim kalitesinin de oldukça iyi olması gerekmektedir. Cihazın hangi çözünürlükte görüntü kaydı yaptığınıza dikkat etmeniz gerekir.

Alacağınız Vlog kamerasının bağlantı teknolojilerini de çok iyi öğrenmeniz gerekir. Wi-Fi veya Bluetooth teknolojisine sahip kameralar, çektiğiniz videoları paylaşmanız için pratik olacaktır. Diğer yandan uzun videolarla bir içerik üretimi yapacaksanız kameranın pilinin de güçlü olması önemli noktalar arasında yer alır.

En İyi Vlog Kameraları

Sony ZV-1

Canon EOS M50

GoPro Hero9 Black

DJI Osmo Pocket

Canon EOS 250D

Sony ZV-1

4K HDR kayıt yapabilen Sony ZV1, yanında birçok özellik ile birlikte geliyor. Nötr Yoğunluk (ND) filtresi sayesinde alan derinliğini iyileştirebiliyor ve çeşitli görüntülerin daha doğal ve gerçekçi yakalanmasına olanak sağlıyor. Ayrıca en iyi Vlog kameraları listemizdeki cihaz, hareketli ekranıyla, çekim yaparken kendinizi görme imkanı veriyor.

1,0 tipi (13,2 mm x 8,8 mm) Exmor RS CMOS sensör sayesinde diğer kameraların bir tık önüne geçtiğini belirtebiliriz. 20.1 megapiksel çözünürlük sunan BIONZ X görüntü işleme motoru sayesinde hem video hem de fotoğraf konusunda başarılı işler çıkarabiliyor.

Canon EOS M50

Cihaz, 2018 yılında çıkış yapmasına rağmen, özellikle YouTube’a içerik üretmeye yeni başlayacak kişiler için cazip görünüyor. 4K çözünürlükte 30 FPS video çekme yeteneğine sahip cihaz, FHD çözünürlükte 60 FPS çekim yapıyor. En iyi Vlog kameraları listemizdeki modelin fotoğraf çekimi için sunduğu çözünürlük ise 24.1 Megapiksel.

Kamera, dokunmatik OLED optik vizör ile karşımıza çıkıyor. Dual-Pixel aşama tespitli otomatik odaklanma (AF) özelliği de sunulurken dönebilen ekran özellikle vloggerlar için işlevsel. 720p çözünürlükte saniyede 120 kareyle ağır çekim video, sessiz çekim modu, Wi-Fi, Bluetooth ve NFC bağlantısı diğer detaylar arasında.

GoPro Hero9 Black

Vlogger olmak isteyen maceracı kişiler için GoPro Hero9 Black iyi seçimlerden biri olacaktır. 5K çözünürlükte 30 FPS video kaydı gerçekleştirebilen Hero 9, 20 Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebiliyor. Ayrıca cihaz 4K’da 60 FPS kayıt yapabiliyor.

Model suya ve toza dayanıklılık noktasında da öne çıkıyor. Ürün, IP68 sertifikasına sahip. Marka, kameranın 10 metreye kadar su geçirmediğini de belirtiyor. Ayrıca en iyi Vlog kameraları listemizdeki cihaz, 1.720 mAh pile ev sahipliği yapıyor.

DJI Osmo Pocket

En iyi Vlog kameraları listemizin en dikkat çeken ürünlerinden biri ise DJI markasından oldu. Osmo Pocket, hem küçük boyutu ve hafifliği hem de görüntü kalitesi ile öne çıkıyor. Modelde, 1/2.3 inç‘lik sensör bulunuyor ve 60 FPS‘de 4K video kaydı alabiliyor. Cihaz üzerinde yer alan ekran ise çekim yaparken size kendinizi görme imkanı tanıyor.

Cihazdaki kamera ile 12 MP çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilirsiniz. Ayrıca Osmo Pocket farklı çekim modlarına sahip. Hızlı çekim ve panorama modlarının aynı sıra nesne takibi ile yüz izleme de bulunuyor. Diğer yandan bütçe noktasında rahat hareket edebiliyorsanız, DJI Osmo Pocket 2 sizin için daha iyi bir seçim olabilir.

Canon EOS 250D

Vlog çekimleri için iddialı ürünlerden biri de Canon EOS 250D. Makine 4K videoları; 24, 25, 30, 50 ve 60 FPS ile kaydedebiliyor. Aynı zamanda cihaz, 24.1 Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çekebiliyor. Ayrıca modeldeki Wi-Fi ve Bluetooth bağlantı teknolojileri, dosya transferini son derece kolaylaştırıyor.

Marka cihazı tanıtırken, EOS 250D’nin dünyanın hareket edebilen ekrana sahip en hafif DSLR’ı olduğunu açıklamıştı. Bununla birlikte makinenin ekranı, dokunmatik desteğiyle öne çıkıyor.

Yukarıda bahsettiğimiz ürünlerin yanı sıra derlememizde alternatif modeller yer alıyor. Dilerseniz tüm ürünlere ve fiyat bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.