Kablosuz İnternette Menzil Sorununa Son! En İyi Wi-Fi Güçlendiriciler

Kablosuz internet kullanışlı olmasına rağmen bazen sinyal zayıflıklarından dolayı kullanıcıları zor durumda bırakabiliyor. Böyle durumlarda en iyi çözüm Wi-Fi güçlendiriciler. Wi-Fi güçlendiriciler sayesinde ofis ve evlerin her tarafında internete girmek mümkün. Peki, en iyi Wi-Fi güçlendiriciler neler?

En İyi 5 Wi-Fİ Güçlendirici

TP-Link RE505X

Tenda AC5 AC 1200

Mercusys ME30

TP-Link TL WA854RE

Keenetic Buddy 4

1. TP-Link RE505X

En iyi Wi-Fi güçlendiriciler listemizin ilk sırasında yer alan TP-Link RE505X, çok bağlantı ve hızlı ağ yükleri sayesinde yüksek performans sergiliyor. Ölü noktalar, yavaş sinyal ve yükleme problemlerini kısa sürede çözüyor. TP-Link RE505X, yönlendiricilere kablosuz şekilde bağlanarak ev ya da ofisin her tarafından Wi-Fi 6 sinyalini güçlendiriyor.

Yüksek Hızlı Mod özelliği hem HD yayınlar hem de oyunlar için çok ideal. Uyarlanabilir Yol Seçimi özelliğiyle de yönlendiriciye gidecek hızlı bağlantılar otomatik seçilerek ağın yüksek performansta çalışması sağlanabilir. Bu Wi-Fi güçlendirici, ev ve ofislerde kesintisiz internet için OneMesh yönlendiriciye bağlanıp akabinde Mesh ağının oluşmasını sağlıyor.

2. Tenda AC5 AC 1200

En iyi Tenda Wi-Fi güçlendirici AC5 AC 1200, dört adet dahili 5Db antenden oluşuyor. Güçlendirici, 5 GHz bandında çalışıyor. Özellikle yüksek hızlı internete ihtiyacı olanlar için Tenda AC5 AC 1200 mükemmel bir seçim. Çok kısa sürede kurulup kullanıma hazır oluyor. Aynı zamanda Tenda AC5 AC 1200, IPv6 protokol desteği sunuyor. Böylelikle veri iletim süresi önemli ölçüde kısalmış oluyor.

3. Mercusys ME30

En iyi Wi-Fi güçlendiriciler listemizdeki Mercusys ME30 hem uygun fiyat hem de bol özellikli avantajlarıyla kullanıcılarının karşısına çıkıyor. 1,2 Gbps’ye kadar birleşik hızda olacak şekilde güçlü Wi-Fi’i genişletiyor. Böylelikle internet alanın her tarafına yayılıyor.

4. TP-Link TL WA854RE

En iyi Wi-Fi sinyal güçlendirici tavsiye isteyenler için TP-Link TL WA854RE önerilebilir. Bu güçlendiricide Range Extender modu bulunuyor. Range Extender modu, kablosuz sinyalin daha önce bağlanılmadığı ve kablo bağlantısının imkansız olduğu yerlerde işe yarıyor. Akıllı sinyal göstergesiyle de uygun konum hemen bulunabilir.

5. Keenetic Buddy 4

En iyi Wi-Fi güçlendiriciler listemizin son sırasındaki Keenetic Buddy 4, tak ve çalıştır özelliği sayesinde kolayca kurulabiliyor. Ethernet portu üzerinden istemci modu ya da Access Point şeklinde de kullanımı söz konusu. Ayrıca Keenetic Mesh Wi-Fi sistemlerine da kolay uyum sağlıyor.