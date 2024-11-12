En Uygun Fiyatlı 3D Yazıcı Modelleri (2024)

3D yazıcılar endüstriyel, profesyonel ve amatör kullanıma uygun çok sayıda farklı ürün seçeneği içerir. Ürünlerin sahip olduğu özellikler ve kullanım alanı fiyatının belirlenmesinde etkili olur.

Bu içerikte başlangıç aşamasında ve amatör kullanımda tercih edebileceğiniz en uygun fiyatlı ve en sevilen 3D yazıcı modellerini sıraladık. İşte, ekonomik bir 3D yazıcı arayanların tercih edebileceği başlıca cihazların listesi!

En Uygun 3D Yazıcı Modelleri

Uygun fiyatlı ve yüksek performanslı 3D yazıcı modellerinden bazılarının özelliklerini ve fiyatlarını içeriğin devamında bulabilirsiniz.

1. Creality Ender-3 V3 Ke

Creality Cloud App adlı mobil uygulama ile uzaktan kontrol imkanı sunar.

4.3 inç geniş görüş açılı bir adet dokunmatik ekrana sahiptir.

12000 rpm’lik soğutma fanı bulunur.Çift fanlı soğutma sistemine sahiptir.

Baskı alanı: 220 x 220 x 240 mm, ürün boyutları 433 x 366 x 490 mm’dir.

Maksimum baskı hızı 500 mm/saniyedir.

Otomatik kalibrasyon ve akıllı algoritmalar sayesinde yüksek kalitede baskı imkânı sunar.

60W’lık seramik ısıtıcı eritme işlemlerinde etkilidir.

STL, 3MF, AMF, OBJ dosyalarını destekler.

PLA, PETG, ABS, TPU(95A) ve ASA filamentleri için uygundur.

2. Creality Ender-3 V3 Se

FDM teknolojisi ile çalışan cihazın baskı alanı 220 x 220 x 250 mm’dir.

Ürün boyutları ise 349 x 364 x 490 mm’dir.

Net ağırlığı 7.12 kg olan 3D yazıcının maksimum yazma hızı 250 mm/s, ortalama değeri ise 180 mm/s’dir.

Nozzle çapı 0.4’tür.

SD kart ile dosya transferi için uygundur.

PLA, PETG, TPU(95) filamentlerini destekler.

3. Kingroon KP5L

Kompakt ve kullanışlı bir 3D yazıcı modeli olan bu cihazın en önemli özelliklerinden birisi ‘elektrik kesildiğinde baskıya devam et’ özelliğidir.

Elektrik kesintisi durumunda elektrikler tekrar geldiğinde işlem kaldığı yerden devam eder.

MGN12 lineer raylar endüstriyel seviyede yüksek kalitededir.

Baskı boyutu 300 x 300 x 330 mmdir.

PLA, ASA, ABS, TPU, PETG ve ahşap filamentlerle baskı imkânı sunar.

Cihazın öne çıkan bir diğer özelliği ise sessiz çalışma kabiliyetidir.

Maksimum baskı hızı 150 mm/s olup önerilen seviye ise 60 mm/s’dir.

0.4 mm nozzle çapı olan cihazın filament çapı 1.75 mmdir.

300 W güç ile çalışır.

Makine boyutları: 37,5 x 39,5 x 43 cmdir.

Cihazın ağırlığı ise 14 kg’dır.

4. Two Trees Sapphire Plus – Sp5 V1.1

Filament çapı 1.77 mm olan cihaz FDM teknolojisi ile çalışıyor.

Nozul çapı 0.4 mm

USB ve SD kart ile JPG, PNG, G-Code, OBJ ve STL uzantılı dosyaların transferimi ve baskısı yapılabiliyor.

3.5 inç büyüklüğünde bir adet dokunmatik renkli ekranı mevcut.

Mac, Linus, Windows işletim sistemleri ile uyumlu.

CoreXY kinematik hareket sistemini kullanıyor.

FDM teknolojisi sayesinde katmanlı nesne üretimi yapabiliyor.

Baskı alanı 300 x 300 x 350 mm olan cihazın boyutları 550 x 550 x 620 mm olarak belirtiliyor.

Cihazın ağırlığı ise 15.5 kg

5. Artillery Hornet

0. 32 mm katman çözünürlüğü sunan alüminyum gövdeli cihazın filament çapı 1.75 mm

PLA, PETG ve TPU filament baskı işlemine uygun.

Maksimum yazdırma hızı 150 km/saat olan cihazın maksimum hareket hızı ise 250 mm/saniye

Güç gereksinimi max 350 Watt

Baskı alanı: 220 x 220 x 250 mm

Cihaz boyutu: 470 x 450 x 510 mm

Makine ağırlığı ise 7.8 kg

6. Artillery Genius Pro

FFF baskı teknolojisi ile çalışan cihazın yazma hızı 150 mm/sdir.

1 adet Filament girişi ve 1 adet Nozzle bulunur.

Hareketli ve ısıtmalı tabla mevcut.

Otomatik kalibrasyon özelliği bulunuyor.

Max. Nozzle sıcaklığı 240 derece olan cihazda bir adet dokunmatik ekran mevcut.

Baskı ebatları 220 x 220 x 250 mm olan cihazın boyutları ise 430 x 390 x 590 mm

Ağırlığı 9.6 kg.

7. FlashForge THOR300T

Başlangıç aşamasındaki kullanıcılar için geliştirilmiş bir cihaz olan FlashForge THOR300T FFF baskı teknolojisi ile çalışıyor.

Baskı hacmi 300 x 300 x 400 mm olan 3D yazıcının konumlandırma hassasiyeti XY: 11 Mikron, Z: 2.5 mikron olarak belirtiliyor.

Baskı hızı 30 – 100 mm/s olup PLA 1.75 mm filamente sahip.

1 adet ekstrüder bulunuyor.

Win xp/ Vista 7-8-10/ Mac OS ve Linux işletim sistemi desteği mevcut.

Yazıcının ağırlığı 13.6 kg.

Yazıcı boyutu: 605 x 538 x 662 mm

Katman kalınlığı ise 0.05 * 0.4 mm olarak belirtiliyor.

Siz bu ürünleri nasıl buldunuz? Uygun fiyatlı 3D yazıcı arayanlara önerebileceğiniz başka modeller var mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.