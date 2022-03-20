En ucuz oyuncu koltukları neler? Fiyat performans konusunda başarılı ürün arayan kullanıcılar için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atarak uygun fiyat ve sunduğu konfor ile ön plana çıkan ürünleri görebilirsiniz.

Günümüzde çok sayıda kişi zamanının büyük bir kısmını bilgisayarda geçiriyor. Bu sebepten ötürü kullanıcılar bel ağrısı gibi bazı sağlık sorunları yaşayabiliyor. Bu noktada oyuncu koltukları ön plana çıkıyor.

Bilgisayar kullanıcılarının konforu göz önünde bulundurularak geliştirilen oyuncu koltuklarının popülerliği özellikle son yıllarda arttı. Şu anda çok sayıda oyuncu koltuğu bulunuyor. Fiyat performans konusunda en başarılı ürünlere aşağıdan bakabilirsiniz. Ürünlerin fiyat etiketi zaman içerisinde farklılık gösterebilir.

En Ucuz Oyuncu Koltukları Neler?

Rampage KL-R53 Plus: 1850 TL

Seduna Gamer Series Blade Mood: 1500 TL

Xrancer Cross: 1870 TL

Xdrive Toryum: 2244 TL

Rampage KL-R56 Hydra: 2482 TL

Xrancer Boss: 1890 TL

Xprime King: 2300 TL

1. Rampage KL-R53 Plus Alınır mı?

Fiyat: 1850 TL

Ergonomik tasarımı ile dikkat çeken oyuncu koltuğunda iki adet ayarlanabilir yastık yer alıyor. Böylelikle yastıkları kendinize göre ayarlayabilmeniz mümkün. Bu yastıkların bir tanesi sırtınızı diğeri ise boynunuzu destekliyor.

3 boyutlu hareketli kol ile dikkat çeken üründe 180 derece tam yatar mekanizma mevcut. Suni deriden üretilen koltukta çeşitli yükseklik ayarları bulunuyor. Üründe maksimum ağırlık sınırı 120 kg.

2. Seduna Gamer Series Blade Mood Alınır mı?

Fiyat: 2000 TL

Çok şık bir görünüme sahip olan Seduna Gamer Series Blade Mood, ergonomik tasarım sayesinde kullanıcılara konfor sunuyor. Ürünün bel ve boyun yastıkları hareketli bir yapıya sahip. Yastıkların yanı sıra açısı koltuğun sırt kısmı ayarlanabiliyor ve kollar hareket ettirilebiliyor. Bu sayede oyuncular ürünü istediği gibi özelleştirebilir.

Boyun desteğinin yer aldığı oyuncu koltuğunda yüksekliği istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Maksimum ağırlık sınırı 100 kg olan üründe üç farklı renk seçeneği mevcut. Böylece odanıza en uygun rengi tercih edebilirsiniz.

3. Xrancer Cross Alınır mı?

Fiyat: 1870 TL

Fiyat performans yapısı ile dikkat çeken Xrancer Cross’ta siyah, beyaz ve kırmızı renkler bulunuyor. Ürünün ayrıca mavi, beyaz ve siyah renklerinin hâkim olduğu versiyon da mevcut. Eğer birden fazla renkten hoşlanmıyorsanız yalnızca siyah rengin yer aldığı sürümü de tercih edebilirsiniz.

Çok kullanışlı bir ürün olan Xrancer Cross’ta kafa ve sırt kısımları için yastık yer alıyor. Terletmeyen kumaştan üretilen yastıklar, kullanıcının rahat ve konforlu bir şekilde bilgisayarda zaman geçirmesini sağlar ve ayrıca kullanıcının dik bir şekilde oturmasına olanak tanır. 26 kilogram ağırlığındaki ürünün taşıyabileceği maksimum ağırlık 130 kg.

4. Xdrive Toryum Alınır mı?

Fiyat: 2244 TL

Fizyoterapi ve ortopedi uzmanlarına ve e-sporculara danışılarak geliştirilen Xdrive Toryum, kullanıcılara rahat ve konforlu bir deneyim sunuyor. Yukarı ve aşağı ayarlanabilir destek sistemi ile dikkat çeken koltukta iki boyutlu kolçak teknolojisi mevcut. Kolçaklar iki farklı yönde ayarlanabilir durumda. Bu sayede kolçakları size en uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kullanıcıların sağlığına ve verimliliğine önem veren oyuncu koltuğu ergonomik bir tasarıma sahip. Xdrive Toryum’da ürünü kullanan kişilerin uzanabilmesi için 160 derece yaslanma özelliği bulunuyor. Bu özellik, kullanıcıların koltukta uyulabilmesine imkân tanıyor.

Doğru oturuş olanağı sunan üründe hybrid deri-kumaş sistemi mevcut. Bu, uzun süre oturmaya bağlı olarak meydana gelen terleme gibi problemleri en aza indiriyor. Uzun süreli kullanıma uygun olarak tasarlanan koltukta dayanıklı plastik ayarlar yer alıyor.

5. Rampage KL-R56 Hydra Alınır mı?

Fiyat: 2482 TL

Ergonomi ve konforun ön planda olduğu Rampage KL-R56 Hydra’da üç boyutlu hareketli kol yer alıyor. Suni deriden üretilen koltukta boyun ve bel kısımları için iki adet ayarlanabilir yumuşak yastık bulunuyor. Bu, kullanıcıların uzun süre boyunca problem yaşamadan bilgisayar kullanabilmesine olanak tanıyor.

Siyah ve kırmızı renklerinin hâkim olduğu ürünün orta kısmında beyaz renkli bir çizgi mevcut. Bel ve boyun desteği sağlayan yastıkların üzerinde Rampage yazısı bulunuyor. Genel olarak çok şık bir görünüme sahip olan ürünün maksimum taşıma kapasitesi 120 kilogram.

6. Xrancer Boss Alınır mı?

Fiyat: 1890 TL

Bel ve boyun yastıkları ile konforu üst düzeye çıkaran Xrancer Boss, üç boyutlu kolçaklara sahip. Özel yumuşak dokuya sahip olan kolçaklar yukarı ve aşağı, ileri ve geri, sağa ve sola hareket ettirilebiliyor. Böylelikle kullanıcılar en uygun pozisyonu ayarlayabilir.

26 kilogram ağırlığındaki ürünün sırt açısı 90 derece ve 180 derece şeklinde ayarlanabiliyor. Kullanıcıların dik oturmasını mümkün hale getiren destek yastıkları özel kumaştan üretildi. Yükseklik ayarı yapılabilmesine imkân tanıyan ürün, çok şık bir görünüme sahip.

Maksimum 120 kilogram taşıma kapasitesine sahip olan üründe siyah, mavi, gri, turuncu ve kırmızı renk seçenekleri mevcut. Dolayısıyla Xrancer Boss fiyat etiketi, rahatlık ve konforun yanı sıra renk seçenekleri ile de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

7. Xprime King

Fiyat: 2300 TL

Fiyat performans yapısı ile dikkat çeken Xprime King, üç boyutlu kolçak özelliğine sahip. Kullanıcıları kolçakları kendisine en uygun şekilde ayarlayabilir. Boyun ve bel desteği için iki adet yastığın yer aldığı üründe class4 yüksek kalite amortisör mevcut.

Maksimum 160 kilogram taşıma kapasitesine sahip olan koltuğun yastık kısımlarında Xprime logosu bulunuyor. Yastıkların yanı sıra koltuğun en üst bölümünde de firmanın logosu yer alıyor. 180 derece geriye yatma yeteneğine sahip olan ürün ergonomik bir tasarıma sahip.

Bu yazıda fiyat performans konusunda en başarılı ürünleri listeledik. Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.