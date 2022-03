2022 Yılında İkinci El PlayStation 3 Alınır mı?

PlayStation 3 ne zaman çıktı, oyunları neler? İkinci el PlayStation 3 alınır mı? İkinci el PlayStation 3 fiyatları ne kadar? Bu soruların yanıtını merak ediyorsanız hazırladığımız rehberi inceleyebilirsiniz.

Sony tarafından piyasaya sürülen PlayStation 3, bir dönemin en popüler oyun konsolu oldu. Uzun yıllar önce piyasaya sürülen oyun konsolunu 2022 yılında satın almak mantıklı mı? PS3 satın almak istiyor fakat kararsız kaldıysanız bu yazı karar vermeniz noktasında yardımcı olabilir.

PlayStation 3 Ne Zaman Çıktı?

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, 11 Kasım 2006 tarihinde PlayStation 3 isimli oyun konsolunu satışa sundu. Piyasaya sürülen sürümlerin depolama alanı 20 GB ve 60 GB’tı. Birkaç ay sonra oyun konsolunun 40 GB, 80 GB ve 160 GB alana sahip sürümleri üretildi.

2009 yılının eylül ayından itibaren PlayStation 3 Slim modeli çıkışını gerçekleştirdi. PS3 Slim modelleri ilk etapta 120 GB alana sahipken Ekim 2009 itibarıyla 250 GB’lık sürümler satışa sunuldu. Sony, 2012 senesinde PlayStation 3 Super Slim modelini çıkardı. Bu model 500 GB depolama alanına sahip.

PS3 Super Slim modeli bazı yeni özellikleri içerisinde barındırırken bazı özellikleri de desteklemiyor. Örneğin söz konusu model, PlayStation 2 oyunları ile uyumlu değil ve ayrıca üçüncü parti işletim sistemi kurulum desteğinden yoksun.

Sony tarafından geliştirilen oyun konsolu, PlayStation serisinin en çok sevilen oyun konsolu oldu. Oldukça büyük bir başarı elde eden PS3’ün satış miktarı 2013 yılı itibarıyla dünya genelinde 80 milyona ulaştı. Bu satış, yalnızca yedi yıllık süre zarfında gerçekleşti.

PlayStation 3 Oyunları Neler?

GTA 5

The Last of Us

Batman: Arkham City

BioShock Infinite

God of War 3

Uncharted 3: Drake's Deception

Far Cry 3

Infamous 2

Red Dead Redemption

Fallout: New Vegas

1. GTA 5

Açık dünya temasına sahip olan Grand Theft Auto V (GTA 5), 17 Eylül 2013 tarihinde PlayStation 3 ve Xbox 360 platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. 3 farklı oynanabilir karaktere sahip olan video oyunu, 18 Kasım 2014 tarihinde Xbox One ve PlayStation 4 konsolları için çıkarken 2015 yılının nisan ayında ise PC için satışa sunuldu.

2. The Last of Us

Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us, hayatta kalma ve korku temasına sahip başarılı bir oyun. Yayımcılığını Sony Computer Entertainment’ın üstlendiği yapım, ilk olarak 2013 yılının haziran ayında çıktı.

3. Batman: Arkham City

DC Comics evreninin en sevilen süper kahramanlarından bir tanesi olan Batman’in yer aldığı Batman: Arkham City, özellikle oynanış sistemi ile ön plana çıkıyor. İlk etapta PlayStation 3 ve Xbox 360 konsollarına çıkan video oyunu, daha sonra PC platformu için geliştirildi.

4. BioShock Infinite

Birçok ödüle layık görülen BioShock Infinite, atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtıyor. Irrational Games tarafından geliştirilen video oyunu 1912 yılında geçiyor. 2013 yılının mart ayında piyasaya sürülen yapımda keyifli vakit geçirebilirsiniz.

5. God of War 3

Santa Monica Studio tarafından geliştirilen God of War 3, pek çok ödüle layık görüldü. Kaliteli grafikleri, başarılı oynanış sistemi ve hikayesi ile ön plana çıkan video oyunu, 16 Mart 2010 tarihinde piyasaya sürüldü.

6. Uncharted 3: Drake's Deception

Yayımcılığını Sony Computer Entertainment’ın üstlendiği Uncharted 3: Drake's Deception, PlayStation 3 konsolunun en başarılı yapımları arasında yer alıyor. Naughty Dog tarafından geliştirilen video oyunu 2011 yılının kasım ayında satışa sunuldu.

7. Far Cry 3

Açık dünya temasına sahip olan video oyunu, Far Cry serisinin en iyi oyunlarından bir tanesi. Ubisoft tarafından yayımlanan yapım, açık dünya temasına sahip. Oyunda tecrübe puanı ve yetenek ağacı gibi RPG ögeleri bulunuyor.

8. Infamous 2

Açık dünya aksiyon macera oyunu Infamous 2, Sucker Punch Productions tarafından PS3 konsoluna özel olarak geliştirildi. Sony Interactive Entertainment tarafından yayımlanan yapım, 7 Haziran 2011 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi.

9. Red Dead Redemption

Sony’nin başarılı konsolunun başarılı yapımları arasında Red Dead Redemption da yer alıyor. Birçok ödüle layık görülen yapım, Vahşi Batı’da geçiyor. Açık dünya temasına sahip olan video oyunu, hikayesi ve atmosferi ile ön plana çıkıyor.

10. Fallout: New Vegas

Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen Fallout: New Vegas, Fallout 3’ten 11 yıl sonrasında geçiyor. 2010 yılının ekim ayında piyasaya sürülen video oyunu PC, PS3 ve Xbox 360 platformları için geliştirildi.

İkinci El PlayStation 3 Fiyatları Ne Kadar?

Sony tarafından piyasaya sürülen PlayStation 3 konsolu günümüzde ikinci el olarak satılıyor. Dolayısıyla ürünün fiyatı satıcıdan satıcıya değişiklik gösteriyor. Fiyatların değişiklik göstermesinde konsolun modeli, depolama alanı ve oyunlar etkin rol oynuyor.

Şu anda 2. el PlayStation 3 konsolu yaklaşık olarak 2500 TL’den başlıyor ve 4000 TL’ye kadar çıkıyor.

İkinci El PlayStation 3 Alınır mı?

Günümüzde yeni nesil oyun konsollarının fiyat etiketleri önemli ölçüde arttı. Şu anda PlayStation 5’in fiyatı 15 bin TL’yi aştı. PlayStation 4’ün fiyatı ise 5 bin TL ile 8 bin TL arasında değişiyor. Bütçeniz 5.000 TL’ye kadar çıkmıyorsa PlayStation 3 satın alabilirsiniz. PS3’e özel oyunlar ile uzun zaman keyifli vakit geçirebilirsiniz.

İkinci El PlayStation 3 Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

Güvenilir satıcıdan alın.

Konsolda hasar olup olmadığını kontrol edin.

Oyun konsolunu test edin.

Oyun konsolunun sürümünü kontrol edin

Ekstra kontrolcünün olup olmadığına dikkat edin.

1. Güvenilir Satıcıdan Alın

2006 yılında piyasaya sürülen oyun konsolunu satın almaya karar verdiyseniz satıcının güvenilir olduğundan emin olmalısınız. Aksi takdirde dolandırılabilirsiniz. Dolayısıyla ikinci el PS3 için ilk dikkat edilmesi gereken güvenilir bir satıcı.

2. Konsolda Hasar Olup Olmadığını Kontrol Edin

Satıcının güvenilir olduğundan emin olduktan sonra konsolda hasar olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Satın alacağınız oyun konsolu daha önce darbe almış olabilir veya konsolun üzerinde çizikler olabilir.

3. Oyun Konsolunu Test Edin

Satın almak istediğiniz konsol bozuk olabilir veya oldukça önemli bir sorunu olabilir. Bu sebepten ötürü konsolun düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

4. Oyun Konsolunun Sürümünü Kontrol Edin

PlayStation 3 konsolunun ilk sürümlerinin boyutu çok büyüktü ve PlayStation 2 oyunları ile uyumluydu. Konsolun dahili depolama alanı seçenekleri de 20 GB ve 60 GB’la sınırlıydı. Daha sonra "Slim" ve "Super Slim" sürümleri çıktı.

Popüler oyun konsolunun Slim ve Super Slim sürümleri, ilk sürüme kıyasla daha hafif ve çok daha fazla depolama alanına sahip. PS3 Slim ve Super Slim fiziksel anlamda çok kolay bir şekilde ayırt edilebilir.

5. Ekstra Kontrolcünün Olup Olmadığına Dikkat Edin

PS3 konsolunda bazı yapımlar iki kontrolcü ile aynı ekran üzerinden oynanabiliyor. Bu sebepten ötürü ikinci el PS3 konsolunun yanında çift kontrolcü olup olmadığına dikkat edebilirsiniz. Böylece arkadaşınızla birlikte oyun oynamak için ekstra bir kontrolcü almak zorunda kalmazsınız.

Yukarıda yer alan rehber ile PlayStation 3 ne zaman çıktı, oyunları neler? İkinci el PlayStation 3 alınır mı? İkinci el PlayStation 3 fiyatları ne kadar sorularını yanıtladık. Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.