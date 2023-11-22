Yeni nesil dijital güvenlik sistemi olan ESET Home Security Essential ile her türlü riske ve tehlikeye karşı korunmak mümkün.

Hasan Okçu - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Şüpheli web sitelerini ve e-postaları engelleme konusunda yüksek koruma gerçekleştiren ESET Home Security Essential, 7/24 gerçek zamanlı bir koruma sağlıyor. İnternette dolaşırken güvenli tarayıcı modu ve gizlilik uzantısı ile çevrimiçi alışverişlerde de güvenilir bir süreçten geçmenize yardımcı oluyor.

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Bankacılık işlemlerinde veya sadece sosyalleşirken bile herhangi bir risk ve tehlikeye karşı koruyan ESET Home, mevcut parolalarınızı da güvende tutuyor. Hassas dosyalara ve şifreli klasörlere giriş iin ekstra güvenlik sağlıyor. Korsanlara karşı sıkı bir koruma gerçekleştiriyor.

Özel verileir, fotoğrafları sosyal ağ hesaplarını koruyor. Premium planda parolaları sıfırlama durumuna gerek kalmıyor. Çünkü parolaları gizli bir şekilde saklayıp, ihtiyaç dahilinde kullanma imkanı sunuyor.

Satın alınan ve indirilen tüm planlarda kolay kurulum, aile bireyleri hesap paylaşımı ve ev güvenliğini kontrol etme kolaylığı sunuyor.

ESET Home Security Essentials Özellikleri