En İyi Eski Çizgi Filmler

En iyi eski çizgi filmler neler? Nostalji yaşamak isteyen kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede yer alan yapımlar ile çocukluğunuza yolculuk yapabilirsiniz. Çocukluğunuzda zamanınızın önemli kısmını ekran karşısında geçirmenizi sağlayan yapımlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Çizgi filmsiz çocuk, kanatsız bir uçağa benzer. Dolayısıyla çocuklar için çizgi filmler oldukça büyük bir öneme sahip. Öyle ki hepimiz çocukken her gün sabah erkenden kalkıp çizgi filmlerin başlamasını beklerdik çünkü o dönem tablet, akıllı telefon ve bilgisayar yer almıyordu.

Günümüzde pek çok çizgi film yer alıyor fakat neredeyse hiçbiri eski dönemde yayımlanan yapımların yerini tutmuyor. İşte bir dönem yayımlanan başarılı çizgi filmlerin listesi!

Eski Çizgi Filmler Neler?

Beyblade

Pokemon

Tom ve Jerry

Garfield ve Arkadaşları

Yu-Gi-Oh!

Looney Tunes

Scooby-Doo

Precious Pupp

Pembe Panter

Taş Devri

Şirinler

Ninja Kaplumbağalar

Red Kit

Powerpuff Girls

The Woody Woodpecker Show

Ayı Yogi

He-Man

Jetgiller

Laff A Lympics

Maske

İzlerken nostalji yaşayabileceğiniz eski çizgi filmleri yukarıda sıraladık. Yapımlar hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. Beyblade

2001 yılında yayımlanmaya başlayan ve 2005 yılında sona eren yapım, Takao ve arkadaşlarının maceralarını anlatıyor. Beyblade alanında ilerlemek isteyen Takao, derslerden kaçarak mahallede yer alan çocuklar ile Beyblade oynamaya başlar ve daha sonra turnuvalara katılır. Bir süre sonra Takao, Kai’nin en büyük rakipleri arasında konumlanır.

2. Pokemon

Ash Ketchum ve arkadaşlarının maceralarını konu alan Pokemon, ilk olarak 1997 yılında yayımlanmaya başladı. Başarılı yapımda 10 yaşına giren çocuklar Pokemon sahibi olur. Bunun için çok heyecanlı olan Ash, 10 yaşına girdiği gün uyuya kalır.

Ash, hemen Profesör Oak’ın laboratuvarına gider fakat yalnızca Pikachu isimli bir Pokemon kalır. Elektrik saldırısı yeteneğine sahip olan Pikachu, çizgi filmin en sevilen Pokemon’larından bir tanesi.

3. Tom ve Jerry

Tom ve Jerry, hemen hemen herkesin bildiği ve oldukça sevdiği bir çizgi film. Büyük bir başarının altına imza atan çizgi film, Tom ve Jerry’nin arasındaki mücadeleyi konu alıyor. Çizgi film boyunca Tom adlı kedi, Jerry’i yakalamaya çalışıyor.

4. Garfield ve Arkadaşları

Garfield ve Arkadaşları, hayattaki tek amacı lazanya yemek ve uyumak olan Garfield isimli bir kedinin maceralarını konu alıyor. İlk olarak 1988 yılında yayımlanmaya başlayan yapım, 1995 yılında sona erdi.

5. Yu-Gi-Oh!

Yugi Muto ile arkadaşları Joey, Tristan ve Téa'nın maceralarını konu alan Yu-Gi-Oh! adlı çizgi filmde farklı yeteneklere sahip canavarların yer aldığı kart ile maçlar yapılıyor. Maçlar esnasında doğru zamanda doğru kartların kullanılması büyük öneme sahip.

6. Looney Tunes

İlk olarak 1930 yılında yayımlanmaya başlayan ve 1969 yılında sona eren Looney Tunes’ta Bugs Bunny, Hızlı Gonzales, Daffy Duck, Tazmanya Canavarı, Sylvester, Tweety Wile E. Coyote ve Road Runner dahil olmak üzere çok sayıda karakterin maceraları yer alıyor.

Loones Tunes’ta yer alan karakterlerin büyük bir kısmı, dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip. Bugs Bunny zekâsı, havuç yemesi ve “Naber canım?” repliği ile ön plana çıkarken Tazmanya Canavarı ise önüne çıkan her şeyi ortadan kaldırması ile tanınıyor.

Sylvester isimli kedi, çizgi film boyunca Tweety adlı kuşu yemeye çalışıyor. Aynı durum Wile E. Coyote ve “Bip bip” repliği ile akıllara kazınan Road Runner için de geçerli.

7. Scooby-Doo

Dört arkadaş ve bir köpeğin maceralarını anlatan Scooby-Doo, birbirinden tuhaf olayların çözülmeye çalışıldığı bir çizgi film. 1969 yılında yayımlanmaya başlayan ve 1970 yılında final yapan yapım, komedi ve macera ögelerine sahip.

8. Precious Pupp

Listemizin dokuzuncu sırasında yer alan Precious Pupp, Değerli isimli köpeğin kahkaha sesi ile tanınan bir çizgi film. Değerli, genellikle diğer karakterleri zekâsı ile alt ederdi. 1965 yılında yayımlanmaya başlayan çizgi film, 1967 yılında final yaptı.

9. Pembe Panter

1969 yılında yayımlanmaya başlayan çizgi film, kendisini sinirlendiren kişileri zekice alt eden pembe renkli bir panterin maceralarını konu alıyor.

10. Taş Devri

Taş Devri (The Flintstones), 1960 yılında yayımlanmaya başlayan ve 1966 yılında sona eren çok başarılı bir çizgi film. İki ailenin hikayesini konu alan yapımda Fred, Barney, Wilma ve Betty gibi birço karakter bulunuyor.

11. Şirinler

Kötü niyetli Gargamel, çizgi film boyunca bir ormanda mantar şeklindeki evlerde yaşayan Şirinler’i yakalamaya çalışıyor. Şirinler’de Gözlüklü Şirin, Şirin Baba, Şirine, Şakacı Şirin dahil olmak üzere çeşitli karakterler bulunuyor.

12. Ninja Kaplumbağalar

Leonardo, Raphael, Michelangelo ve Donatello olmak üzere toplamda dört kaplumbağadan oluşan Ninja Kaplumbağalar ile Usta Splinter, kötü niyetli kişiler ile mücadele ediyor. Her kaplumbağanın kendine has özelliği var. Örneğin Raphael sinirli biriyken Donatello ise zekâsı ile ön plana çıkıyor.

13. Red Kit

Red Kit isimli bir kovboy, köpeği Rin Tin Tin ve atı Düldül ile beraber suçluları adalete teslim etmek için mücadele ediyor. En iyi eski çizgi filmler neler sorusunun yanıtını bulabileceğiniz listedeki yapımda Joe, William, Jack ve Averel karakterlerinden oluşan Dalton kardeşler de yer alıyor. Bu karakterlerin her biri farklı bir özelliğe sahip.

14. Powerpuff Girls

Jojo isimli maymun, Profesör Utanium’u iter ve bunun sonucunda Kimyasal X dökülür. Kimyasal X, insanlara özel güçler ve süper güçler veren bir kimyasal. Meydana gelen kaza ile birlikte Blossom, Bubbles ve Buttercup isimli süper güçlere sahip üç kız yaratılır.

Powerpuff Girls isimli ekipte yer alan üç karakterin kendine has özelliği bulunuyor. Kimyasal kaza esnasında bu üç karakterin yanı sıra Jojo da etkilenir. Bunun sonucunda Jojo, dünyayı ele geçirmek isteyen kötü niyetli Mojo Jojo’ya dönüşür.

15. The Woody Woodpecker Show

Oldukça eski bir çizgi film olan The Woody Woodpecker Show, tüm dünyada en sevilen yapımlar arasında yer alıyor. Kahkahası ile ön plana çıkan Woody isimli ağaçkakanın maceralarını konu alan yapım, eğlenceli vakit geçirilmesine olanak tanıyor.

16. Ayı Yogi

Bir dönemin en başarılı çizgi filmlerinden bir tanesi olan Ayı Yogi (The Yogi Bear Show), 1961 yılında yayımlanmaya başladı ve 1988 yılında sona erdi. Popüler çizgi film, Yogi isimli bir ayının maceralarını konu alıyor.

17. He-Man

80’lerin en popüler çizgi filmleri arasında yer alan yapımda He-Man ve arkadaşları, kötü niyetli İskeletor’a karşı mücadele ediyor. 1983 yılında yayımlanmaya başlayan ve 1985’te sona eren yapımda He-Man isimli karakter, “Gölgelerin gücü adına güç bende artık” repliği ile tanınıyor.

18. Jetgiller

Jetgiller isimli çizgi film robotlar, hologramlar, uçan arabalar gibi teknolojilerin yer aldığı bir gelecekte geçer. İlk olarak 1962 yılında yayımlanmaya başlayan yapımda yer alan bazı teknolojilerin günümüzde gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

19. Laff A Lympics

Eğlenceli vakit geçirilmesine olanak tanıyan Laff A Lympics, üç farklı takımın dünyanın farklı noktalarında düzenlenen yarışmalarda mücadelesini konu alıyor. Takımlarda çeşitli çizgi film karakterleri bulunuyor. Örneğin Scooby Doobies takımında Shaggy, Scooby Doo, Kaptan Mağara Adamı dahil pek çok karakter mevcut.

20. Maske

Stanley Ipkiss'in maceralarını konu alan Maske (The Mask), komedi sahneleri ile ön plana çıkıyor. 1995 yılında yayımlanmaya başlayan ve 1997 yılında sona eren başarılı çizgi filmde toplamda 3 sezon bulunuyor.

Bu liste ile en iyi eski çizgi filmler neler sorusuna yanıt verdik. Listeye ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.