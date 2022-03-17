Bilgisayar ve klavyede et (@) işareti nasıl yapılır? Bu yazıda internet kullanıcıları tarafından gün içerisinde sıklıkla kullanılan işaretin nasıl yapıldığını anlattık. Hazırladığımız rehbere göz atarak söz konusu işareti çok pratik bir şekilde yapabilirsiniz.

Kuyruklu a olarak bilinen et (@) işareti, ilk kez 1536 yılında Floransalı bir tüccar olan Francesco Lapi tarafından kullanıldı. Günümüzde gün içerisinde en fazla kullanılan işaretlerden bir tanesi olan et işareti, pek çok alanda kullanılıyor.

Söz konusu işaretin kullanıldığı alanlar arasında e-posta adreslerinin yanı sıra Discord, WhatsApp Messenger gibi mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya platformları yer alıyor. Ayrıca oyuncuların bir kısmı çevrim içi odaklı video oyunlarında kullanıcı adlarında et işaretini kullanıyor.

Et (@) İşareti Nasıl Yapılır?

Bilgisayarda et (@) işaretini yapma

Klavyede et (@) işaretini yapma

İnternet kullanıcılarının hayatının vazgeçilmez bir parçası haline gelen işaret sayesinde e-posta hesabınıza giriş yapabilir ve bir hesaba e-posta gönderebilirsiniz. E-mail'in yanı sıra örneğin WhatsApp Messenger isimli anlık mesajlaşma uygulamasında yer alan sohbet grubunda kullanıcıyı belirtmek için kullanabilirsiniz.

Milyonlarca internet kullanıcısı tarafından gün içerisinde kullanılan et işaretinin nasıl yapıldığını merak ediyor olabilirsiniz. Bu işareti yazıya çok kolay ve pratik bir şekilde ekleyebilirsiniz. Söz konusu işareti ister klavyeden ister mouse aracılığı ile bilgisayar üzerinden yapabilirsiniz.

Bilgisayarda Et (@) İşareti Nasıl Yapılır?

Görev Çubuğu’nda yer alan arama butonuna tıklayın.

"Ekran Klavyesi" yazın.

Arama sonuçlarından aracın üzerine tıklayın.

Ekran klavyesinde "Ü-Sçnk" yazısının yer aldığı tuşa basın.

"@" tuşuna basın.

Bilgisayarda fiziksel klavye kullanmadan et işareti oluşturabilmeniz mümkün. Bunun için ilk olarak Görev Çubuğu’nda yer alan arama butonuna tıklamanız ve hemen ardından kutucuğa "Ekran Klavyesi" yazmanız gerekiyor.

Arama sonuçlarından Ekran Klavyesi yazısının üzerine tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde söz konusu araç çıkacak. Ekranda yer alan "Ü-Sçnk" tuşuna tıklayın. Bazı işaretlerin bulunduğu bir arayüz açılacak. Açılan arayüzdeki "@" tuşuna basın.

@ tuşuna basmadan önce et işaretini eklemek istediğiniz yere tıklamanız gerekiyor. Örneğin e-posta hesabınıza giriş yapmak istiyorsanız e-posta alanına tıklayın veya işareti internette aratacaksanız tarayıcının adres çubuğuna tıklamalısınız.

Klavyede Et (@) İşareti Nasıl Yapılır?

"Alt Gr" tuşuna basılı tutun.

"Q" tuşuna basın.

Ekran Klavyesi ile uğramak istemeyen kullanıcılar, bu işlemi fiziksel klavye üzerinden de gerçekleştirebilir. İnternet kullanıcılarının yalnızca iki tuşa basarak et işaretini oluşturabilmesi mümkün.

Et işaretini oluşturmak için ilk olarak "Alt Gr" tuşuna basılı tutmanız ve hemen ardından "Q" tuşuna basmanız gerekiyor. Bunu yaptığınız takdirde @ işaretini yazmış olacaksınız. Alt Gr + Q klavye kısayolunun yanı sıra bir kısayol daha mevcut.

Mesajlaşma uygulamasında ya da e-posta platformunda et işareti kullanmak isteyen kullanıcılar, "Alt + Ctrl + Q" klavye kısayolunu da kullanabilir. Bu tamamen kullanıcının tercihine kalmış bir durum. Bu kısayollar Q klavye için geçerli.

F klavye üzerinden et işareti yapmak isteyen kullanıcılar ise ister "Alt Gr + F" ister "Alt + Ctrl + F" klavye kısayolunu kullanabilir. Yani söz konusu işareti oluşturmak için Q ve F klavyelerde yalnızca bir harf değişiyor.