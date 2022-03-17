Dünyanın En Pahalı Bilgisayarları
Dünyanın en pahalı bilgisayarları neler? Günümüzde inanılmaz fiyat etiketlerine sahip çeşitli bilgisayarlar yer alıyor. İşte en pahalı sistemlerin listesi!
Dünyanın en pahalı bilgisayarları neler? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız hazırladığımız liste tam size göre. Listede on binlerce dolar değerinde bilgisayarlar yer alıyor.
Günümüzde çok fazla sayıda bilgisayar bulunuyor. Bilgisayarların bir kısmı fiyat performans konusunda ilgi odağı olurken bazı bilgisayarlar ise sunduğu performansın yanı sıra fiyat etiketiyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.
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Bilgisayar Temizliği Nasıl Yapılır? - Kullandığınız bilgisayar yalnızca düşük bileşenlerden ya da zararlı yazılımlardan değil, aynı zamanda çeşitli temizlik sorunlarından dolayı da performans kaybına uğrar.
Dünyanın En Pahalı Bilgisayarları Neler?
|Sıralama
|Bilgisayar Adı
|Fiyat
|1
|8Pack OrionX
|43 bin dolar
|2
|HP Z8 G4 Workstation
|42 bin 884 dolar
|3
|ConceptD 900 Desktop
|22 bin 999 dolar
|4
|Aventum X
|15 bin dolar
|5
|Adamant Custom 32-Core Workstation
|12 bin 499 dolar
|6
|IPASON Intel 10th Gen Gaming Desktop
|8 bin 456 dolar
|7
|Velztorm Partix CTO Gaming Desktop
|8 bin 178 dolar
1. 8Pack OrionX Özellikleri ve Fiyatı
- İşlemci: Intel Core i9-10980XE 4.6GHz
- Ekran Kartı: 2 adet Nvidia RTX Titan 24 GB
- RAM: 128 GB DDR4
- Depolama Alanı: 14 TB HDD ve 2 TB SSD
- Fiyat: 43 bin dolar
Dünyanın en pahalı bilgisayarı olan 8Pack OrionX’te iki adet Nvidia RTX Titan 24 GB ekran kartı yer alıyor. Intel Core i9-10980XE 4.6GHz işlemciye sahip olan bilgisayarda 128 GB DDR4 RAM bulunuyor. Bilgisayar, bu donanım bileşenleri sayesinde video oyunlarında inanılmaz bir performans sergiliyor.
8Pack OrionX’in depolama tarafında 14 TB HDD ve 2 TB SSD mevcut. Oldukça yüksek miktardaki depolama alanı sayesinde çok sayıda video oyunu rahatlıkla kurulabilir. Ayrıca çok fazla yer kaplamayan yüksek çözünürlüklü videolar konusunda da depolama problem yaratmaz.
2. HP Z8 G4 Workstation Özellikleri ve Fiyatı
- İşlemci: Intel Xeon Platinum 8180
- RAM: 512 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA Quadro P5000 16 GB GDDR5
- Depolama Alanı: 1 TB M.2 NVME SSD
- Fiyat: 42 bin 884 dolar
NVIDIA Quadro P5000 16 GB GDDR5 ekran kartına sahip olan bilgisayarda Intel Xeon Platinum 8180 işlemci mevcut. 512 GB RAM ile dikkatleri üzerinde toplayan sistemde 1 TB M.2 NVME SSD yer alıyor.
3. ConceptD 900 Desktop Özellikleri ve Fiyatı
- İşlemci: Intel Xeon Gold 6148
- RAM: 192 GB DDR4
- Ekran Kartı: NVIDIA Quadro RTX 6000 24 GB
- Depolama Alanı: 1 TB SSD
- Fiyat: 22 bin 999 dolar
192 GB DDR4 RAM’in yer aldığı ConceptD 900 Desktop, NVIDIA Quadro RTX 6000 24 GB ekran kartı ve Intel Xeon Gold 6148 işlemci ile yüksek performans sunuyor. Bilgisayarın depolama tarafında ise 1 TB SSD mevcut.
4. Aventum X Özellikleri ve Fiyatı
- İşlemci: AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX
- RAM: 256 GB
- Ekran Kartı: 2 adet GeForce RTX 3090 24 GB
- Depolama Alanı: 1 TB SSD
- Fiyat: 15 bin dolar
AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX işlemciye sahip olan bilgisayarda 2 adet GeForce RTX 3090 24 GB ekran kartı yer alıyor. 1 TB SSD’nin bulunduğu Aventum X, sahip olduğu özel soğutma sistemi sayesinde yüksek grafikli video oyunlarında bile herhangi bir ısınma problemi yaşamıyor.
5. Adamant Custom 32-Core Workstation Özellikleri ve Fiyatı
- İşlemci: AMD Ryzen Threadripper 3970X
- RAM: 256 GB DDR4
- Ekran Kartı: Nvidia RTX 3090 24 GB
- Depolama Alanı: 4 TB SSD
- Fiyat: 12 bin 499 dolar
İşlemci tarafında AMD Ryzen Threadripper 3970X’in yer aldığı Adamant Custom 32-Core Workstation’da 256 GB DDR4 RAM bulunuyor. Nvidia RTX 3090 24 GB ekran kartına sahip olan bilgisayarda 4 TB SSD mevcut.
6. IPASON Intel 10th Gen Gaming Desktop Özellikleri ve Fiyatı
- İşlemci: Intel Core i9 10900K
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: ASUS ROG GeForce RTX 2080Ti 11 GB DDR6
- Depolama Alanı: 1 TB SSD
- Fiyat: 8 bin 456 dolar
Etkileyici tasarımı ile ön plana çıkan IPASON Intel 10th Gen Gaming Desktop’ta Intel Core i9 10900K işlemci ve ASUS ROG GeForce RTX 2080Ti 11 GB DDR6 ekran kartı yer alıyor. 16 GB RAM’e sahip olan bilgisayarda 1 TB SSD bulunuyor.
7. Velztorm Partix CTO Gaming Desktop Özellikleri ve Fiyatı
- İşlemci: AMD Ryzen 7-5800X
- RAM: 128 GB DDR4
- Ekran Kartı: GeForce RTX 3080 10 GB GDDR6X
- Depolama Alanı: 8 TB SSD ve 6 TB HDD
- Fiyat: 8 bin 178 dolar
GeForce RTX 3080 10 GB GDDR6X ekran kartına sahip olan Velztorm Partix CTO Gaming Desktop’ta AMD Ryzen 7-5800X işlemci mevcut. 128 GB DDR4 RAM’in yer aldığı bilgisayarın depolama tarafında 8 TB SSD ve 6 TB HDD yer alıyor.
Bu liste ile dünyanın en pahalı bilgisayarları neler sorusunu yanıtladık. Listede yer alan bilgisayarlara ilişkin ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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