Dünyanın en pahalı bilgisayarları neler? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız hazırladığımız liste tam size göre. Listede on binlerce dolar değerinde bilgisayarlar yer alıyor.

Günümüzde çok fazla sayıda bilgisayar bulunuyor. Bilgisayarların bir kısmı fiyat performans konusunda ilgi odağı olurken bazı bilgisayarlar ise sunduğu performansın yanı sıra fiyat etiketiyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Dünyanın En Pahalı Bilgisayarları Neler?

Sıralama Bilgisayar Adı Fiyat 1 8Pack OrionX 43 bin dolar 2 HP Z8 G4 Workstation 42 bin 884 dolar 3 ConceptD 900 Desktop 22 bin 999 dolar 4 Aventum X 15 bin dolar 5 Adamant Custom 32-Core Workstation 12 bin 499 dolar 6 IPASON Intel 10th Gen Gaming Desktop 8 bin 456 dolar 7 Velztorm Partix CTO Gaming Desktop 8 bin 178 dolar

1. 8Pack OrionX Özellikleri ve Fiyatı

İşlemci: Intel Core i9-10980XE 4.6GHz

Ekran Kartı: 2 adet Nvidia RTX Titan 24 GB

RAM: 128 GB DDR4

Depolama Alanı: 14 TB HDD ve 2 TB SSD

Fiyat: 43 bin dolar

Dünyanın en pahalı bilgisayarı olan 8Pack OrionX’te iki adet Nvidia RTX Titan 24 GB ekran kartı yer alıyor. Intel Core i9-10980XE 4.6GHz işlemciye sahip olan bilgisayarda 128 GB DDR4 RAM bulunuyor. Bilgisayar, bu donanım bileşenleri sayesinde video oyunlarında inanılmaz bir performans sergiliyor.

8Pack OrionX’in depolama tarafında 14 TB HDD ve 2 TB SSD mevcut. Oldukça yüksek miktardaki depolama alanı sayesinde çok sayıda video oyunu rahatlıkla kurulabilir. Ayrıca çok fazla yer kaplamayan yüksek çözünürlüklü videolar konusunda da depolama problem yaratmaz.

2. HP Z8 G4 Workstation Özellikleri ve Fiyatı

İşlemci: Intel Xeon Platinum 8180

RAM: 512 GB

Ekran Kartı: NVIDIA Quadro P5000 16 GB GDDR5

Depolama Alanı: 1 TB M.2 NVME SSD

Fiyat: 42 bin 884 dolar

NVIDIA Quadro P5000 16 GB GDDR5 ekran kartına sahip olan bilgisayarda Intel Xeon Platinum 8180 işlemci mevcut. 512 GB RAM ile dikkatleri üzerinde toplayan sistemde 1 TB M.2 NVME SSD yer alıyor.

3. ConceptD 900 Desktop Özellikleri ve Fiyatı

İşlemci: Intel Xeon Gold 6148

RAM: 192 GB DDR4

Ekran Kartı: NVIDIA Quadro RTX 6000 24 GB

Depolama Alanı: 1 TB SSD

Fiyat: 22 bin 999 dolar

192 GB DDR4 RAM’in yer aldığı ConceptD 900 Desktop, NVIDIA Quadro RTX 6000 24 GB ekran kartı ve Intel Xeon Gold 6148 işlemci ile yüksek performans sunuyor. Bilgisayarın depolama tarafında ise 1 TB SSD mevcut.

4. Aventum X Özellikleri ve Fiyatı

İşlemci: AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX

RAM: 256 GB

Ekran Kartı: 2 adet GeForce RTX 3090 24 GB

Depolama Alanı: 1 TB SSD

Fiyat: 15 bin dolar

AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX işlemciye sahip olan bilgisayarda 2 adet GeForce RTX 3090 24 GB ekran kartı yer alıyor. 1 TB SSD’nin bulunduğu Aventum X, sahip olduğu özel soğutma sistemi sayesinde yüksek grafikli video oyunlarında bile herhangi bir ısınma problemi yaşamıyor.

5. Adamant Custom 32-Core Workstation Özellikleri ve Fiyatı

İşlemci: AMD Ryzen Threadripper 3970X

RAM: 256 GB DDR4

Ekran Kartı: Nvidia RTX 3090 24 GB

Depolama Alanı: 4 TB SSD

Fiyat: 12 bin 499 dolar

İşlemci tarafında AMD Ryzen Threadripper 3970X’in yer aldığı Adamant Custom 32-Core Workstation’da 256 GB DDR4 RAM bulunuyor. Nvidia RTX 3090 24 GB ekran kartına sahip olan bilgisayarda 4 TB SSD mevcut.

6. IPASON Intel 10th Gen Gaming Desktop Özellikleri ve Fiyatı

İşlemci: Intel Core i9 10900K

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: ASUS ROG GeForce RTX 2080Ti 11 GB DDR6

Depolama Alanı: 1 TB SSD

Fiyat: 8 bin 456 dolar

Etkileyici tasarımı ile ön plana çıkan IPASON Intel 10th Gen Gaming Desktop’ta Intel Core i9 10900K işlemci ve ASUS ROG GeForce RTX 2080Ti 11 GB DDR6 ekran kartı yer alıyor. 16 GB RAM’e sahip olan bilgisayarda 1 TB SSD bulunuyor.

7. Velztorm Partix CTO Gaming Desktop Özellikleri ve Fiyatı

İşlemci: AMD Ryzen 7-5800X

RAM: 128 GB DDR4

Ekran Kartı: GeForce RTX 3080 10 GB GDDR6X

Depolama Alanı: 8 TB SSD ve 6 TB HDD

Fiyat: 8 bin 178 dolar

GeForce RTX 3080 10 GB GDDR6X ekran kartına sahip olan Velztorm Partix CTO Gaming Desktop’ta AMD Ryzen 7-5800X işlemci mevcut. 128 GB DDR4 RAM’in yer aldığı bilgisayarın depolama tarafında 8 TB SSD ve 6 TB HDD yer alıyor.

Bu liste ile dünyanın en pahalı bilgisayarları neler sorusunu yanıtladık. Listede yer alan bilgisayarlara ilişkin ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.