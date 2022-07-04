Executable yani Türkçesi ile "Çalıştırılabilir" olan dosya biçimi yaygın bir kullanıma sahiptir. Windows işletim sistemine ait olan dosya biçimi EXE, MacOS, Linux gibi açık kaynaklı işletim sistemlerinde de açılmaktadır. Ancak bu ek programlar sayesinde gerçekleşmektedir. Peki ya EXE dosya açma işlemi nasıl yapılır? Gelin birlikte bakalım.

EXE Dosyası Nedir?

EXE Dosyası: Windows işletim sistemlerine bir uygulama/program yükleyeceğiniz zaman gerekli olan bir dosya türüdür. Uzantısı .exe olarak belirtilmiştir. EXE dosyası olmadan Windows işletim sistemleri olan bir bilgisayarınıza program yükleyemezsiniz.

EXE Dosyası Nasıl Açılır?

İlk olarak açmak istediğiniz .exe uzantılı dosyaya sağ tık yapıp aç butonuna tıklayın veyahut çift tıklayın.

Dosya açılacaktır.

Eğer exe dosyası açılmıyor hatası alıyor iseniz sol altta bulunan arama kısmına gelin.

alıyor iseniz sol altta bulunan arama kısmına gelin. Arama kısmına; "Kayıt Defteri Düzenleyicisi" yazın.

Uygulamayı açın.

İlk sırada bulunan; "HKEY_CLASSES_ROOT" adlı klasöre tıklayın.

adlı klasöre tıklayın. Varsayılan adlı dosya karşınıza çıkacaktır.

Dosyaya sağ tıklayın.

Değiştir butonuna tıklayın.

Değer verisi kısmına; "%1"%*" yazın.

yazın. Sol tarafta bulunan menüden exefile klasörüne çift tıklayın.

Shell klasörüne çift tıklayın.

Open Klasörüne tıklayın.

Varsayılan adlı dosya karşınıza çıkacaktır.

Dosyaya sağ tıklayın.

Değiştir butonuna tıklayın.

Değer verisi kısmına; "%1"%*" yazın.

yazın. Cihazınızı yeniden başlatın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Linux'ta EXE Dosyası Nasıl Açılır?

Eğer bir Linux işletim sistemi kullanıyorsanız ve .exe uzantılı dosyaları kendi işletim sisteminizde açmak istiyorsanız aşağıdaki uygulamayı kullanarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Wine uygulaması daha çok Windows tabanlı dosyaları açmak için Linux işletim sisteminde kullanılan bir uygulamadır. Uygulamayı ücretsiz bir şekilde bilgisayarınıza kurarak EXE dosyalarını ve diğer dosyalarınızı açabilirsiniz.

Android'de EXE Dosyası Nasıl Açılır?

Mobil cihazlarınız üzerinden EXE dosyalarınızı açmak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

aFreeBox Uygulamasını cihazınıza kurun.

Açmak istediğiniz dosyayı Root klasörüne yollayın.

Açılan komut ekranına cd/dosyaAdı yazmanız gerekecek.

Son olarak açmak istediğiniz .exe uzantılı dosyayı yazın.

uzantılı dosyayı yazın. İşlem tamamlanmış olacaktır.

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