Her dosyanın bir uzantısı olduğunu biliyoruz, hatta en çok kullandığımız: ".pdf", ".docx", ".png", ".jpg" gibi dosya uzantılarını sıklıkla gördük ve kullandık. Ancak Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi diğer adıyla UYAP tarafından kullanılan; ".udf" uzantılı dosyaların ne olduğunu veya nasıl açıldığını bilemeyebiliriz.

Adalet Bakanlığı veri tabanında kayıt altına alınan ".udf" uzantılı dosyalar nedir, UDF uzantılı dosya açma işlemi nasıl yapılır? Bu içeriğimizde sizlere bunlardan bahsedeceğiz.

UDF Dosyası Nedir?

Kiminin her gün gördüğü kiminin adını dahi duymadığı UDF dosyasının açılımı: Universal Disk Format'tır yani Türkçe açılımıyla: Evrensel Disk Biçimi'dir. Kısaca gayet iyi bildiğimiz CD ve DVD gibi optik medya sürücülerinin yaptığı işlemin aynısını yapan yani CD ve DVD'deki dosyaların tanımlanmasını sağlayan bir dosya formatıdır. Tekrar yazılabilir özelliğe sahip olan medyalarda kullanılır. UDF dosya biçimi, ISO/IEC standartlarına göre oluşturulmaktadır.

Türkiye'de bu dosya biçiminin birçok kesim tarafından bilinmiyor olması, belki de gerek duyulmadığında ya da genellikle UYAP tarafından kullanılıyor olmasındandır.

UDF Dosyası Nasıl Açılır?

UDF Dosyası çoğu cihazda desteklenmediği için açılmamaktadır. Ancak çeşitli yollar ile ".udf" uzantılı dosyalarınızı açabilirsiniz, bazı yöntemleri aşağıda sizler için listeledik.

PeaZip programını kullanarak açma.

7 - Zip programını kullanarak açma.

UYAP Editörü kullanarak açma.

UYAP Editörü ile UDF Dosyası Açma Nasıl Yapılır?

UDF Uzantılı dosyaların açılmasının en kolay yollarından biri dosyayı birlikte aç yaparak Excel ile açmaktır. Fakat bu yöntem her zaman işe yaramayabilir. En sağlıklı yöntemler arasında UDF dosyasını UYAP tarafından geliştirilen UYAP editörü ile açmaktır. Peki ya UYAP editörü ile UDF dosyası nasıl açılır? Aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

İlk olarak UYAP editörünü indirmeniz gerekecektir.

Linke gittiğiniz zaman karşınıza işletim sistemleri çıkacaktır.

İşletim sisteminize göre UYAP editörünü indirin.

İndirilen dosya ZIP dosyası biçiminde olacaktır.

Eğer herhangi bir ZIP dosyası açmanız için programınız yoksa WinRAR programını indirebilirsiniz.

Daha sonra ZIP dosyasını açın.

Exe programını kurun.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

UYAP editörünü indirdikten sonra ".udf" uzantılı dosyaları açabilirsiniz, ancak program sizden bir Java dosyası indirmek isteyecektir. Bu program olmadan UYAP editörü çalışmayacaktır.

UYAP Editörü için Java Programı Nasıl İndirilir ve Kurulur?

Java bağlantısına gidin.

Download Java butonuna tıklayın.

Yeni açılan pencereden; "Java'yı İndir" butonuna basın.

Programı indirdikten sonra kurulum işlemine geçebiliriz.

İndirilen Java programını çift tıklayın.

Açılan pencereden; "Install" butonuna basın.

Kurulum işlemi tamamlanmış olacaktır.

Close butonuna tıklayarak uygulamayı kapatabilirsiniz.

UYAP editörünü iOS ve Android cihazlarınıza indirerek mobil cihazlarda da kullanabilirsiniz.

Bu yazımızda karşımıza sıklıkla çıkan UDF dosyası nedir, nasıl açılır? Öğrenmiş olduk, sizler daha önce UDF dosya biçimini kullandınız mı? Bu dosya biçiminin diğerlerinden çokta farkı olduğunu düşünüyor musunuz? Yorumlarda bizler ile belirtmeyi unutmayın.