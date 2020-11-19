Face ID ve Touch ID ne kadar güvenli? - Apple bulduğu her fırsatta kullandığı biyometrik doğrulama yöntemleri üzerine övünüyor. Gerçekten de rastgele bir kişinin akıllı telefonunuzu ya da tabletinizi açma ihtimali son derece düşüktür. Öte taraftan tüm riskler bunlarla sınırlı değil.

Face ID ve Touch ID Güvenli mi?

Face ID ve Touch ID, biyometrik doğrulama yöntemleri adı verilen bir güvenlik grubunun altında yer alır. Face ID'de yüzünüzün üç boyutlu haritası, Touch ID'de ise parmağınızda yer alan benzersiz işaretler kullanılır. Farklı şekillerde çalışan bu iki yöntemin amacı ise ortaktır: Cihazınızı güvende tutmak.

Bütün bunlar kağıt üzerinde güzel ve kusursuz gibi gözüküyor olabilir. Peki ama güvenli mi?

Açıkçası evet. Genel bir bütünlükte hem Face ID hem de Touch ID güvenli biyometrik doğrulama yöntemleridir. Apple'a göre Touch ID'nin başka bir parmak izi ile yanlışlıkla açılma ihtimali 1 / 50.000 iken Face ID'nin başka bir yüz ile yanlışlıkla açılma ihtimali 1 / 1.000.000 dolaylarında.

Öte taraftan bunun şifre güvenliği ile kıyaslanması, sistemlerin ne kadar güvenli olduğunu ortaya koyar.

Sizi hiç tanımayan birisinin rastgele bir şekilde dört haneli şifreyi açma olasılığı 1 / 10.000 iken yine sizi hiç tanımayan birisinin rastgele bir şekilde altı haneli şifreyi açma olasılığı yaklaşık 1 / 1.000.000 dolaylarında. Bu, işleri düzgün bir perspektife oturtmak adına önemlidir.

Yine de endişelenmeniz gereken tek şey rastgele izinsiz girişler değil.

Her iki yöntemde de, yani şifrede de biyometrik doğrulamada da, akıllı telefonunuza bir yabancının neredeyse giremeyeceğini gördük.

Öte taraftan yakın çevrede işler değişir.

Eğer uyurken ya da başka bir koşulda birisi parmağınızı telefona okutursa ya da kamerayı yüzünüze doğru çevirirse, biyometrik doğrulama yöntemleri tamamen savunmasızdır. Peki ya parmak izlerini taklit etmeye ne dersiniz? Çünkü Touch ID parmak izi kopyalaması ile başarılı bir şekilde hacklendi.

Temel olarak saldırganın ihtiyaç duyduğu tek şey parmağınızın yüksek çözünürlüklü lekesiz bir görüntüsü olacaktır. Teorik olarak gerçekten kararlı bir kişi parmak izinizi kopyalarak akıllı telefonunuzu açabilir. Yine de kimsenin bu uğraş içine girmeyeceğini düşünebiliriz.

Ayrıca hassas ve değerli verileriniz akıllı telefonunuzda ise, zaten onları korumak için ekstra çabalar almışsınızdır. Face ID aynı saldırıya uğramadı ancak Touch ID ile benzer bir yöntem denenerek hacklenebilir. Wired, bunu yapmak için birkaç bin dolar harcadı ve başarısız oldu. Yine de bu, yapılamayacağı anlamına gelmiyor.