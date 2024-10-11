Facebook Hassas İçerik Kapatma Nasıl Yapılır?

Dünyanın popüler sosyal medya uygulamalarından Facebook’ta kullanıcılar, hassas olarak nitelendirdikleri içeriklerin kapanmasını sağlayabiliyor. Yalnız bunun için öncelikle içeriklerin hassaslığına Facebook’a rapor bildirilmesi gerekiyor. Facebook’a bildirilen rapor daha sonrasında incelenip kapatılıyor. Biz de bu rehberde Facebook hassas içerik kapatma adımlarından bahsedeceğiz.

Facebook Hassas İçerik Kapatma Yöntemleri

Facebook’ta hassas içerikleri kapatmak için şu adımlar uygulanmalı:

1. Hassas İçerik Bulunmalı

Facebook’ta uygunsuz ve hassas içerikleri kapatmak mümkün. Bunun için öncelikle içerik bulunmalıdır. Hangi kullanıcı hesabından içeriğin paylaşıldığı da tespit edilir.

2. Profil ya da Gönderi Bildirilmeli

Hassas içeriğin bulunmasının ardından içerik şöyle rapor edilir;

Gönderi ya da profil sayfasına girilir.

Gönderi ya da profil üzerinde konumlanan menüye giriş yapılır.

Ekrana gelen menü üzerinden “Şikayet Et” ya da “Rapor Et” seçilir.

3. Rapor Türü Seçilmeli

Facebook tarafından birçok rapor türü sunuluyor. Bu rapor türleri içerisinden hassas içerik için uygun olan seçilir. Örnek olarak; “Taciz”, “Uygunsuz İçerik” ve “İnsanlar Hakkında Yalan Bilgi Yayma” gibi seçeneklerden hangisi içerik için uygunsa o seçilir.

4. Ekrandaki Adımları Takip Etmeye Devam Edilmeli

Facebook hassas içerik kapatma işlemi için raporun ayrıntılandırılması gerekiyor. Facebook tarafından hassas içeriğin neden rapor edildiği sorulur. Özetle bu noktada Facebook kullanıcıdan ek bilgi ister.

5. Rapor Gönderilmeli

En son adımda raporun tamamlanmasının ardından “Devam Et” ya da “Gönder” şeklindeki butonlara basılır. Böylelikle hassas içerik raporu Facebook’a iletilmiş olacak.

Facebook kendisine iletilen hassas içerik raporlarını inceleyip sonrasında içerik politikalarına gerçekten aykırı olup olmadığına karar verir. Eğer politikaya aykırıysa hesap askıya alınır ya da içerik kaldırılır.

Facebook’ta Uygunsuz Videolar Nasıl Engellenir?

Facebook’ta hassas içerikleri kapatmanın yanı sıra uygunsuz videolarda engellenebiliyor. Bunun içinse takip edilecek adımlar şöyledir;