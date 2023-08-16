Facebook Arkadaşları Gizleme Nasıl Yapılır?

En popüler sosyal medya hizmetlerinden biri olan Facebook, arkadaşları gizleme imkânı sunuyor. Böylece kullanıcılar, gizlilik özelliğinin etkinleştirildiği bir profilin arkadaş listesinde hangi kişilerin yer aldığını göremiyor.

Bu rehberde Facebook arkadaş listesi gizleme işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Eğer siz de profilinizdeki arkadaş listesinin, diğer kişiler tarafından görülmesini istemiyorsanız rehberimizde bulunan adımları uygulayabilirsiniz. Peki, Facebook arkadaşları nasıl gizlenir?

Facebook Arkadaşları Gizleme Adımları

Facebook'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil resminize tıklayın.

"Ayarlar ve gizlilik" kategorisine girin.

"Ayarlar" menüsüne tıklayın.

"Gizlilik" sekmesini görüntüleyin.

"Arkadaş listeni kimler görebilir?" kısmındaki "Düzenle" seçeneğini seçin.

"Sadece Ben" seçeneğinin üzerine tıklayın.

Facebook, arama geçmişi silme dahil olmak üzere birçok işlev sunuyor. Bunlar arasında arkadaş listesi gizleme de yer alıyor. İsteyen kullanıcılar, profilinde yer alan kişi listesinin, diğer kullanıcılar tarafından görülememesini sağlayabiliyor.

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından tercih edilen sosyal medya hizmetinde arkadaş listesini gizleyebilmek için öncelikle Facebook'un resmî web sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Üyelik bilgilerinizi yazıp "Giriş Yap" butonuna tıklayarak hesabınıza girin.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan profil resminizin üzerine tıklayın. Bir sonraki adımda "Ayarlar ve gizlilik" kategorisine girmeniz gerekiyor. "Ayarlar" menüsünü görüntüleyin ve hemen ardından "Gizlilik" sekmesine tıklayın.

Açılan sayfada gizlilik ile alakalı çeşitli seçenekler göreceksiniz. Arkadaşları gizlemek istediğiniz için "Arkadaş listeni kimler görebilir?" kısmındaki "Düzenle" seçeneğine tıklayın. Daha sonra "Sadece Ben" seçeneğini seçin.

"Sadece Ben" seçeneğini seçip işlemi onayladığınız takdirde arkadaş listesini artık yalnızca siz görebileceksiniz. "Sadece Ben" seçeneğinin yanı sıra "Arkadaşlar" seçeneğini de seçebilmeniz mümkün. Bu durumda söz konusu listeyi yalnızca arkadaşlarınız ve siz görebilirsiniz.

Hesabınızda ekli olan kişi, kendi arkadaş listesini "Herkese Açık" olarak ayarladıysa kendisiyle arkadaş olduğunuz tüm kullanıcılar görebilir. Ayrıca diğer kullanıcılar profilinizi ziyaret ettiğinde ortak arkadaşlarınızı görüntüleyebilir.

Bu rehberde dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Facebook'ta arkadaş listesi nasıl gizlenir sorusunu yanıtladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi çok pratik bir şekilde tamamlayabilirsiniz.