Facebook Messenger’da Yer Alan Simgeler ve Anlamları

Facebook Messenger’da simgeler oldukça kafa karıştırıcı olabilir. Bu yazıda, Facebook Messenger’da yer alan simgelerin ne anlama geldiğini, konuştuğunuz kişinin mesajınızı gördüğünü nasıl anlayacağınızı, sohbetlerinizi nasıl dinamik ve etkileşimli hale getirebileceğinizi öğreneceksiniz.

1. İçi Boş Mavi Çember Simgesi

Mavi çember simgesi, mesajınızın şu an gönderilmekte olduğu anlamına gelir. Mavi çember simgesi görünüyorken konuşma penceresini kapatmanızı tavsiye etmeyiz. Zira mesajınız gönderilmeden önce konuşma penceresini kapatmanız durumunda, mesajınızı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

2. Mavi Çember İçinde Tik İşareti

Mavi çember içinde tik işareti, mesajınızın gönderildiği anlamına gelir. Bu noktada endişelenmeden konuşma penceresini kapatabilirsiniz.

3. Daire Profil Fotoğrafı Simgesi

Daire profil fotoğrafı simgesi, mesajınızın iletildiği ve okunduğu anlamına gelir.

4. Kırmızı Üçgen

Kırmızı üçgen ise sadece mesajınız internet bağlantısı kesintisi nedeniyle gönderilmezse görünür. İnternet bağlantınız gelene kadar konuşma penceresini kapatmaktan kaçının veya bilgilerinizin kaybolmadığından emin olmak için mesajınızın bir kopyasını çevrimdışı olarak saklayın.

Konuştuğunuz Kişinin Mesajınızı Gördüğünü Nasıl Anlarsınız?

İlk olarak WhatsApp ile kullanıcıların hizmetine sunulan “Görüldü” ibaresi, Facebook Messenger‘da da yer alıyor. Facebook Messenger’da konuştuğunuz kişi, mesajınızı gördüğünde mesajınızın altında profil fotoğrafınızın dairesel bir versiyonu görünür.

Facebook Messenger’da “Görüldü” İbaresini Nasıl Gizleyebilirsiniz?

Facebook Messenger, mesajları okunmamış olarak işaretlemenize izin veren bir özelliğe sahiptir. Ne yazık ki, Facebook'un “Okunmadı Olarak İşaretle” seçeneği yalnızca bir gelen kutusu sıralama aracıdır ve okundu ifadesini geri çekmek için kullanılamaz.

Görüldü bilgisinin karşı tarafa iletilmesini engellemek için üçüncü taraf eklentiler kullanmak yerine yapabileceğiniz bir işlem daha bulunuyor. Masaüstü sürümde sohbet penceresine dokunmadan, telefonlarda ise bildirim panelini kullanarak mesajları okuyabilirsiniz. Mesajları okuduğunuzun bilgisinin ulaşmaması için bu mesajı açmamanız gerekiyor.

Yabancılar Facebook'ta Size Mesaj Gönderebilir mi?

Facebook ayrıca yabancıların size mesaj gönderebilme biçimini değiştirdi. Tanımadığınız biri sizinle iletişim kurmak isterse üç şey olur:

1. Bir mesaj isteğiniz olduğuna dair bir bildirim alırsınız.

2. Mesajı okuduktan sonra “Yoksay” veya “Kabul Et” seçenekleri çıkar.

3. Messenger’da, mesajdaki diğer kişiyle arkadaş olmadığınızı gösteren bir bildirim görürsünüz.

Mesaj İsteği Nedir?

Mesaj isteği, arkadaş olmayan birisinin size Facebook'ta mesaj göndermesi durumunda aldığınız bir bildirimdir. Arkadaş olmadığınız kişilerden gelen iletiler, Messenger gelen kutunuzun “Diğer” bölümünde yer alır.

Facebook Messenger’da Sohbetlerinizi Dinamik ve Etkileşimli Hale Getirebilirsiniz

Facebook Messenger’da sohbetlerinizi dinamik ve etkileşimli hale getirmenizi sağlayan bir dizi özellik bulunuyor. Harika GIF’lerden, özçekimlere çıkartma eklemeye kadar birçok Messenger özelliği mevcut. Bu özellikleri kullanarak sohbetinizi daha eğlenceli ve dinamik hâle getirebilirsiniz.

Facebook Messenger Alternatifleri

Her ne kadar çok sayıda kullanıcı Facebook Messenger'ın izin gereklilikleri ile ilgili sorun çıkarsa da, en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olmaya devam ediyor. 1.3 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olan Facebook Messenger’ın anlık mesajlaşma uygulamalarından sadece biri olduğunu unutmayın. Dolayısıyla Facebook Messenger’ı kullanmaktan hoşlanmıyorsanız, Facebook Messenger’ın alternatifleri kılavuzumuza göz atabilirsiniz.