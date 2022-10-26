Facebook Piksel Nedir? Nasıl Kullanılır?

Instagram ve Facebook reklamlarından yüksek derecede geri dönüşler almayı sağlayan takip kodu, Facebook Piksel olarak adlandırılıyor. Bu takip kodu, Facebook Reklam Yöneticisi tarafından alınarak siteye kurulmalıdır. Siteye kurulduktan sonra kod sayesinde ziyaretçilerin ne tür aktivitelere katıldıklarını öğrenebilirsiniz. Böylelikle reklamların performansı hızlıca artırılır. Bunun için kurulumun ardından bazı ayarların yapılması gerekiyor.

Facebook Piksel Nedir?

Facebook Piksel; web siteyi ziyaret eden kişilere dair veri elde etmeyi sağlıyor. Web site ziyaretçilerinin; satın alma, araştırma gibi pek çok davranışını kontrol edilmesini sağlayan bir sistemdir. Instagram ve Facebook’ta yer alan reklamların web sitesine dönüşümlerinde reklamları optimize ediyor.

Facebook Piksel oluşturma işlemi sayesinde reklam getirileri yakından takip edilebilir. Hedef kitlenin belirlenmesi ve reklamların ölçümlenmesi bakımından önemli rol oynuyor. Facebook Piksel için analiz aracı ifadesini kullanabiliriz. Facebook’un tasarladığı Piksel, JavaScript kod parçası şeklinde ifade edilebilir. Web sitesinde gezinen kişilerin demografisiyle ilgili bilgilere ulaşıyor.

Facebook Piksel Nasıl Kurulur?

Facebook Piksel kullanımı için önce kurulum işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Kurulumdan öncesiyse Business Manager hesabı temin etmelisiniz. Business Manager hesabını oluşturmak için linke tıklayabilirsiniz. Daha sonra “Facebook Piksel nasıl kurulur?” işlemleri için şu adımlar takip edilmeli;

Meta Business Manager hesabına giriş yapılır.

Meta Business Manager’in sol tarafındaki panelinde yer alan “Tüm Araçlar” bölümünden ''Olay Yöneticisi'' alanı açılır.

“Veri Kaynakları” alanından “Facebook Piksel: İnternet Sitesi Hareketlerini Takip Edin” kısmı üzerinden başla butonuna tıklayınız.

Ekrana gelen görüntü üzerinden sırasıyla Piksel ismiyle web sitesi alan adı doldurularak “Devam” butonuna basılmalıdır.

Devam butonunun ardından Facebook Pixel kurulumuna dair üç seçenek ekrana gelecek.

Ekranda beliren ilk seçenek “Bir Ortak Entegrasyonu Kullanarak Kod Ekleyin” şeklindedir. Bu seçeneği tercih edebilmek için web sitesinin; Joomla, Magento, WordPress gibi hazır altyapısı olması gerekiyor.

gibi hazır altyapısı olması gerekiyor. Yukarıdaki seçeneğin ardından ekran üzerine bir kod gelecek. Gelen kod kodlanarak, bütün web sitelerinde yer alacak şekilde taglerin içine eklenir. “<head></head>” şeklinde olmalıdır.

Son seçenekse oluşturulan kodun ilgili kişilere gönderilmesiyle alakalıdır. “Talimatları E-Postayla Gönder” butonu üzerine tıklayıp kod alakalı kişiye hemen gönderilebilir.

Pixel kodu kopyalanarak web sitesi üzerinde ilgili alana yapıştırıldığında Facebook Pixel kurulum işlemi sona eriyor. Kurulum işleminin üzerinden 24 saat geçtikten sonra verilerin analizlerine ulaşabilirsiniz. Facebook Piksel kurulum işlemine başlamadan ilk olarak sitenizin tüm bilgilerini öğreniniz. Hesap doğrulamasının yapılabilmesi için siteyle ilgili istenen bilgilerin doğru şekilde verilmesi gerekiyor.

Facebook Piksel Nasıl Kullanılır?

Facebook Piksel kurulduktan sonra kullanımı için birkaç ayarlamanın yapılması gerekiyor. Bu ayarlamaları şöyle sıralayabiliriz;

Web sitesini ziyaret edenlerden veri toplama

Veriler toplandıktan sonra kullanıcı davranışlarını inceleme

Verilerden yola çıkarak hedef kitleleri oluşturma

Reklam ücretlerini belirleme

Reklam performanslarıyla belirlenen aksiyonlara dair geri dönüşümleri değerlendirmek.

Web sitesi üzerine Piksel kodunun yerleştirilmesi sonrasında reklam oluşturulmaya başlanıyor. Reklamların oluşturulması; power editör veya reklam oluşturma aracıyla gerçekleşiyor. Reklam oluşturmanın akabinde web sitesindeki dönüşümlerin artırılması tıklanarak kullanılacak piksel işaretlenir. Tüm ayrıntıların işaretlenmesinin ardından “İnternet Sitesi Dönüşümleri” seçilerek, Facebook Piksel kullanılır.

Facebook Piksel Özel Geri Dönüşüm Ayarları Nelerdir?

Facebook Piksel ile özel geri dönüşüm ayarları hedef kitleye yönelik oluşturulabilir. Hedef kitlenizin eylemlerini yakından takip edebilirsiniz. Reklamlar üzerinde sonuçların kolayca değerlendirilmesi sağlanabilir. Özel geri dönüşüm ayarlarını şöyle sıralayabiliriz;

Ürün arama

Abone kayıtları tamamlama

Ödeme bilgisi girişleri

Ürün ve içerik incelemeleri

Ürün sepete ekleme veya alma

Ürünün istenilen ürünlerin listesi içine eklenmesi

Facebook Piksel Standart Eylemler Nelerdir?

Facebook Piksel standart eylemler;

Konum bulma

Başvuru formu doldurma

Ürün ve içerik inceleme

Ödeme bilgisi girişi

Ürün satın alma

Ürünü sepete ekleme

Ücretsiz deneme sürümünün başlatılması

Ürünlerin istek listesine eklenmesi

Ürün arama

Abone kaydının tamamlanması

Ürünlerin beden, renk ve boyut şeklindeki varyasyonlarının seçilmesi.

Yukarıda belirttiğimiz standart eylemler sadece birkaçıdır. Birçok standart eylem vardır. Özel eylemler, URL adresiyle kullanılır. Özel eylemlerin belirlenebilmesi için web sitesinin yönlendirmiş olduğu piksellerin tanımlanmasına çok dikkat edilmelidir. Özel eylemlere örnek olarak; teşekkürler sayfasını verebiliriz.

Facebook Piksel Avantajları Nelerdir?

Facebook Piksel avantajları ile dikkat çekmektedir. Bu takip kodunun kullanıcılarına sunduğu avantajlar şunlardır;

Site ziyaretçilerinin demografik bilgilerini öğrenerek, hedef kitleyle ilgili seçimlerinizi de en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

Ziyaretlerin hangi ürünleri arama yaptığı görüntülenir.

Sayfa görüntüleme, içerik ve ürünlerin görüntüleme sayıları belli olur.

Yayınlanan reklamların hem götürüleri hem de getirileri değerlendirilerek reklamların verilmesine dair süreçten verim alınır.

Ziyaretçilerin ürünleri sepete ekleme hareketliliği gözlemlenir.

Reklam optimizasyonu yapılır.

Ziyaretçiler başvuru kaydı, hizmet ve servise kaydolduğunda hemen görüntülenirler.

Facebook ve Instagram reklamları üzerinden web sitedeki hedef kitleye hitap etmeyi amaçlayan takip kodu haricinde Facebook Marketplace Nedir, Nasıl Kullanılır? içeriğimizden de yararlanabilirsiniz.