Facebook'ta Veri Tasarrufu Nasıl Yapılır?

Facebook veri tasarrufu nasıl yapılır? Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olarak kabul edilebilen Facebook, kullanıcılara düz metin, fotoğraf, hareketli görüntü (GIF), video paylaşma ve canlı yayın açma olanakları tanıyor.

Facebook'un görsellik anlamında Instagram ile yarışabilecek özelliklerle donatılmış olması, hücresel veri kullananların ne yazık ki sosyal medya uygulamasına girmekten uzak durmasına neden oluyor. Siz de bu kullanıcılardan biriyseniz muhtemelen mobil veri açıkken Facebook'tan kaçınmamak için aşağıdaki adımları takpi edebilirsiniz.

Android'de Facebook Veri Tasarrufu Nasıl Açılır?

Facebook'u açın.

Sağ üstteki üç çizginin üzerine dokunun.

"Ayarlar ve Gizlilik" bölümünden ayarlara girin.

Tercihler kısmından "Medya" seçeneğine dokunun.

Otomatik oynatma kısmına inip "Videoları asla otomatik oynatma" seçeneğine basın.

Medya kısmında aslında üç seçenek bulunuyor. Bunlardan ilki, hem mobil veri açıkken hem de Wi-Fi ağına bağlıyken videoları otomatik oynatırken ikincisi sadece Wi-Fi ağına bağlıyken oynatıyor. Üçüncüsü ise videoları asla otomatik olarak oynatmıyor.

iPad / iPhone'da Facebook Veri Tasarrufu Nasıl Açılır?

Facebook iOS uygulamasını açın.

Sağ alt kısımdaki üç çizgiye basın.

"Ayarlar ve Gizlilik" bölümünden ayarlara dokunun.

"Tercihler > Medya" yolunu takip edin.

"Otomatik Oynatma" seçeneğini "Videoları Asla Otomatik Olarak Oynatma" olarak değiştirin.

PC'de Facebook Veri Modu Açma Nasıl Yapılır?

Facebook hesabınıza giriş yapın.

Sağ üst kısımdaki ok simgesine tıklayın.

"Ayarlar ve Gizlilik > Ayarlar" yolunu takip edin.

Soldaki menüde yer alan "Videolar" seçeneğine basın.

"Videoları Otomatik Oynat" seçeneğini devre dışı bırakın.

Facebook Lite Veri Tasarrufu Açma Nasıl Yapılır?

Facebook Lite'ı açın.

Sağ üst kısımdaki üç çizgiye dokunun.

Ayarlara basın.

"Tercihler > Medya" yolunu takip edin.

"Videoları Otomatik Oynat" seçeneğini devre dışı bırakın.

Facebook Veri Tasarrufu Kapatma Nasıl Yapılır?