Facebook Marketplace nedir, nasıl kullanılır soruları, çok sayıda kişi tarafından merak edilen soruların başında geliyor. Bu yazıda dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya platformunda yer alan özelliğe dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

İlk olarak 2004 yılının şubat ayında kullanıma sunulan Facebook, kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça popüler hâle geldi. Büyük bir başarının altına imza atan sosyal medya hizmeti, uzun yıllardır popülerliğini devam ettiriyor.

Sosyal medya platformunun popülerliğini devam ettirmesinde yeni eklenen özellikler önemli bir rol üstleniyor. Hazırladığımız rehberde gün içerisinde çok fazla kişi tarafından yoğun bir şekilde kullanılan özelliğin ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını açıkladık.

Facebook Marketplace Nedir?

İnternetin yaygınlaşması ile beraber internetten alışveriş oranı önemli ölçüde arttı. Bunu göz önünde bulunduran Facebook, kullanıcıların hayatını kolaylaştıran bir özelliği geçtiğimiz yıllarda kullanıma sundu.

Marketplace, kullanıcıların sosyal medya uygulaması üzerinden alışveriş yapabilmesine olanak tanıyor. Alım ve satım işlemlerini çok kolay hâle getiren hizmet, konumunuza yakın olan ilanları görüntüleyebilmenizi sağlıyor.

Sahip olduğunuz bir eşyayı veya otomobili satmak için sosyal medya uygulaması üzerinden ilan verebilirsiniz. İlan verdiğiniz ürün sıfır ya da ikinci el olabilir. Bu konuda herhangi bir kısıtlama bulunmuyor ancak ilanda ürünün ikinci el mi yoksa sıfır mı olduğunu belirtmelisiniz.

Popüler sosyal medya uygulaması üzerinden eklediğiniz ürün, konumunuza yakın olan kişiler tarafından görüntülenir. Ürünü satın almak isteyen kişiler, sizinle iletişime geçer. İki taraf anlaştığı takdirde satış aşamasına geçilir.

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya hizmetine entegre edilen özellikte çok fazla sayıda ürün mevcut. Dolayısıyla bu seçenekler arasından ihtiyaç duyduğunuz ürünleri bulabilirsiniz.

Söz konusu özellik, sosyal medya uygulamasına entegre edildiğinden ötürü ekstra herhangi bir hesap oluşturmanız gerekmez. Sosyal medya platformunda yer alan ilanlara göz atabilmek için yalnızca Facebook hesabınıza sahip olmanız yeterli.

Mevcut hesabınız üzerinden çok pratik bir şekilde beğendiğiniz bir ürünü satın alabilir ya da artık kullanmadığınız bir ürünün satışını gerçekleştirebilirsiniz. Elbette ürün satın alma konusunda dikkat etmeniz gereken bazı hususlar mevcut.

İnternet üzerinden bir ürün satın alırken satıcının güvenilir olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Sosyal medya platformunda ilan veren bazı kişiler kötü niyetli olabilir. Ücret ödediğiniz bir ürün, size hiç ulaşmayabilir. Diğer bir ihtimal ise sahte veya farklı bir ürünün gönderilmesidir.

Sosyal medya platformunda hesap oluşturmak ücretsiz ve hızlı bir işlem olduğundan ötürü bazı dolandırıcılar, bu özelliği suistimal edebilir. Kötü niyetli kişiler, yukarıda da belirttiğimiz üzere insanları dolandırabilir.

Çevrim içi ortamda alışveriş yaparken söz konusu nedenden ötürü satıcının güvenilir olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Peki, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Facebook’taki söz konusu hizmeti kullanmak için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Facebook Marketplace Nasıl Kullanılır?

Facebook uygulamasını açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Mağaza simgesinin üzerine dokunun.

Ürün listesi ile karşılaşacaksınız.

Arama butonuna dokunun.

Almak istediğiniz ürünü yazın.

Bir ürünü seçin.

"Gönder" butonuna basın.

Messenger’a girin.

Marketplace bölümünü açın.

Satıcıyla iletişime geçebilirsiniz.

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformunda yer alan özelliği kullanabilmek için yalnızca birkaç adım uygulamanız gerekiyor. Hizmeti ister akıllı telefon ister tablet isterseniz web tarayıcısı üzerinden kullanabilirsiniz.

Popüler hizmeti kullanabilmek için ilk önce Facebook uygulamasını ya da platformun resmî internet sitesini ziyaret edin. Eğer oturumunuz açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra mağaza simgesinin üzerine dokunmanız gerekiyor.

Mağaza simgesinin üzerine dokunduktan sonra söz konusu hizmet ile karşı karşıya kalacaksınız. Açılan sayfada ilan verilen ürünler listelenecek. Eğer belirli bir ürün arıyorsanız, üst kısımda yer alan arama butonuna basın.

Kutucuğa satın almak istediğiniz ürünün ismini yazın ve aratın. Bu işlemin ardından aradığınız ürünün bir listesi çıkacak. Sol üst köşede yer alan konumun üzerine dokunun. Açılan bu sayfada belirli mesafedeki ilanların gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Liste üzerinden bir ürünü seçin. Ürün sayfası üzerinden "Gönder" butonuna basın. Bu butona basmanız halinde satıcıya ürünün hâlâ satılık olup olmadığına dair bir soru sorulacak. Satıcı tarafından gelen yanıtı görebilmek için Messenger isimli anlık mesajlaşma uygulamasını açmanız gerekiyor.

Eğer bu işlemi web tarayıcısı üzerinden yapıyorsanız Messenger uygulamasına gerek olmadığını belirtelim. Messenger uygulamasına giriş yaptıktan sonra Marketplace bölümüne girmeniz gerekiyor. Bu bölümde satıcı tarafından gelen yanıtı görebilir ve ürüne dair sorular sorabilirsiniz.

Facebook Marketplace İlan Verme Adımları Neler?

Facebook uygulamasını açın.

Mağaza simgesine dokunun.

"Sat" butonuna basın.

Ürün türünü seçin.

Ürünün fotoğraflarını ekleyin.

İlan başlığını belirleyin.

Ürünün fiyatını yazın.

Kategoriyi seçin.

Ürünün durumunu belirleyin.

Açıklama yazın.

"Yayınla" butonuna basın.

Popüler sosyal medya platformunda ilan verebilmek için mobil uygulamayı veya web tarayıcısını kullanabilirsiniz. Sosyal medya hizmetini açtıktan sonra üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın. Daha sonra mağaza simgesinin üzerine dokunarak söz konusu hizmeti görüntüleyin.

Bir sonraki aşamada "Sat" butonuna basmanız gerekiyor. Bu butona basmanız durumunda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Ürünler", "Araçlar" ya da "Satılık ve Kiralık Evler" olmak üzere üç farklı seçenek arasından bir tanesini seçin.

Ürün tünü seçmeniz halinde ilan oluşturma sayfası ile karşılaşacaksınız. Açılan sayfadan ürünün fotoğraflarını eklemeniz gerekiyor. İster kamera ile ürünün fotoğraflarını çekebilir isterseniz galerinizi açarak daha önce çektiğiniz görselleri seçebilirsiniz.

Fotoğrafları ekledikten sonra ilan başlığını belirlemeniz ve hemen ardından ürünün fiyatını yazmanız gerekiyor. Daha sonra kategoriyi seçin. Kategoriyi seçtikten sonra ürünün ne durumda olduğunu belirtin. Açıklama yazın ve son olarak "Yayınla" butonuna basın.

Bu yazıda dünyanın en popüler sosyal medya hizmetlerinden bir tanesi olan Facebook’ta alım satım yapılabilmesine olanak tanıyan özelliğe dair merak edilen soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.