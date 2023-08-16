Facebook'ta Sizi Takip Edenleri Nasıl Görebilirsiniz?

Eski popülaritesi sürmese de hala aktif olarak kullanılan sosyal medya platformu Facebook’ta kimlerin sizi takip ettiğini görebileceğinizi biliyor muydunuz? Birkaç basit adımda Facebook’ta sizi kimlerin takip edip kimlerin etmediğini kontrol edebilirsiniz.

Peki bu özellik ne işinize yarar? Facebook’ta sizin takip ettiğiniz kişilerin geri dönüş yapıp yapmadığını, eskiden sizi takip eden birinin takipten çıkıp çıkmadığını kolay yoldan öğrenebilirsiniz. Bu yazımızda Facebook’ta sizi takip edenleri görmek için yapmanız gerekenleri tek tek sıraladık.

Facebook’ta Sizi Takip Edenleri Bulmak için Yapmanız Gerekenler

Facebook uygulamasını açın.

Kullanıcı adı ve parolanızla giriş yapın.

Profilim sekmesine gidin.

Profilim kısmında sizi takip eden kişi sayısının yazılı olduğu yere ulaşmanız gerekiyor.

Bunun için ‘arkadaşlarım’ bölümünde yazan ‘daha fazla’ seçeneğine tıklayın.

Daha fazla menüsünden ‘takipçiler’i seçin.

Bu bölümde sizi takip eden kişileri görebiliyor olmalısınız.

Ayrıca istediğiniz zaman takipçi özelliğini kapatıp açabilirsiniz.

Facebook’ta Takip Özelliği Nasıl Kapatılır?

Ayarlar bölümüne geçin.

Herkese açık gönderiler seçeneğine tıklayın.

Beni kimler takip edebilir sekmesine girip gerekli düzenlemeleri yapın.

Bu kısımda ‘herkese açık’ durumuna getirdiğinizde hesabınız takibe açık hale geliyor.

‘Herkese açık’ durumdaysa bunu gizli hale getirerek takipçileri kapatma imkânınız da bulunuyor.

Facebook’ta Takip İstatistikleri Nasıl İncelenir?

Facebook kullanıcıları sayfanızı beğendiği zaman direkt olarak takipçileriniz arasına katılıyor. Bu durumda Facebook sayfanızdaki ‘sayfa istatistikleri’ verileri güncellenerek ‘sayfa takipçisi’ sayınız artmış oluyor.

Facebook akışındayken ‘sayfalar’ seçeneğine tıklayıp sayfanıza gitmeniz gerekiyor. Bu bölümde sol tarafta bir menü açılıyor. Açılan menüden ‘İstatistikler’e gitmelisiniz. ‘Takipçiler’ sekmesine tıkladığınızda güncel takipçi sayınızı, uzun süreçte takipten çıkanların sayısını görme imkânınız mevcut.

Aynı kısımda takiplerin nerede gerçekleştiği bilgisine de ulaşabilirsiniz. Ayrıca takipçilerinizin yaşadığı şehir, ülke bilgileri ve cinsiyet, yaş, konuştuğu dil gibi detaylara ilişkin istatistiklere de bu sayfadan ulaşabilirsiniz

Facebook’ta Takip İzinleri Nasıl Yönetilir?