Facebook Arama Geçmişi Nasıl Silinir? - Diğer tüm sosyal medya platformlarında da olduğu gibi Facebook da yaptığınız tüm aramaları kendi bünyesinde saklıyor. Peki bu arama sorgularına yalnızca birkaç tık ile ulaşabileceğinizi biliyor musunuz? Bu yazımızda Facebook Arama Geçmişi Görüntüleme ve Facebook Arama Geçmişi Silme ilgili merak ettiğiniz detaylara ışık tutacağız.

Bildiğiniz üzere internet artık gizlimizin ya da saklımızın olmadığı bir yer ve kendi verilerinizi temizlemek için zaman zaman çeşitli uğraşlar vermeniz gerekebiliyor. Bu yazımızda en popüler sosyal medya platformu olan Facebook'ta arama geçmişinizi nasıl görüntüleyebileceğinizi ve nasıl silebileceğinizi sizlere aktaracağız.

Facebook Arama Geçmişi Silme: Nasıl Silinir?

Facebook'un arama panelinde yaptığınız tüm sorgular yedekleniyor ve saklanıyor. Böylece daha öncesinde yaptığınız arama sorgularını görüntüleyebiliyorsunuz. Bu sayfa çok gizli bir yerde değil ancak Facebook'un karmaşık yapısı ulaşmanızı bir miktar zor hale getiriyor. Eğer onca çabaya rağmen bunu nasıl yapabileceğinizi bulamadıysanız, size bir yardım eli uzatıyoruz.

Facebook'a giriş yapın. Profilinize gidin. 'Hareketler Dökümünü Gör' butonuna basın. 'Daha Fazla' butonuna tıklayın. 'Ara' menüsüne gidin. Arama Geçmişi karşınıza çıkacak. 'Arama Kayıtlarını Sil' butonuna basın. Arama Geçmişi verileriniz başarıyla silindi.

Facebook Arama Geçmişi Görüntüleme

Tüm bu adımlarla birkaç saniyenizi arayarak detaylı arama geçmişinize ulaşabilir ve tarihsel bazda yaptığınız sorguları görüntüleyebilirsiniz. Yine aynı ekranda yer alan butona tıklayarak geçmişe yönelik sorgularınızı belirli bir tarih aralığında ya da tamamı ile olmak kaydı ile silebilirsiniz.

Ayrıca çeşitli ayarları kontrol ederek Facebook'un arama geçmişi verilerinizi gelecekte de kayıt altına almamasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede sık sık arama geçmişi temizleme ile uğraşma ihtiyacınız kalmayacak ve sosyal medya platformunda rahat vakitler geçirebileceksiniz.

Sizler için hazırladığımız bu rehberin de sonuna geldik. Peki siz bu rehberdeki adımları kolayca uygulayabildiniz mi ve bu süreçte herhangi bir sorunla karşılaştınız mı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.