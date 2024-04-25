Fallout ile Benzer Temalara Sahip Filmler ve Diziler

2024 yılının heyecanla beklenen dizilerinden Fallout geniş bir izleyici kitlesine sahip. Bu diziyi severek izleyenler için şüphesiz, farklı alternatifler de mevcut. Bu yazımızda çeşitli yönleri ile Fallout’a benzeyen, IMDB puanı ortalamanın üstündeki en iyi dizi seçeneklerini sıralıyoruz.

İşte, Fallout tutkunlarının ilgisini çekecek en iyi 6 dizi!

Fallout Konusu

Fallout’a benzer dizileri sıralamadan önce bu serinin konusuna bir göz atalım. Fallout, Los Angeles’ta geçen ve kıyametten sonraki zamanı konu alan bir film.

Bu filmde nükleer bir saldırı sonrası hayatta kalan insanlar hem bu saldırının radyoaktif etkilerinden hem düşmanlardan hem de mutantlardan kendilerini korumaya çalışıyor. Yer altında bulunan sığınaklarda yaşamını süren insanların hikayesi ilgi çekici bir kurgu ile karşımıza çıkıyor.

Fallout Benzeri En İyi 6 Dizi

The Last Of Us

Black Mirror

Westworld

The 100

See

Falling Skies

1. The Last Of Us

Bu dizide insanlığı kasıp kavuran büyük bir salgın var. Bu salgının çaresi ise Ellie’de gizli. 14 yaşında genç bir kız olan Ellie’nin babası Joel kızının geleceği konusunda endişeleniyor.

Çünkü bilim adamları salgının önünü kesmek için Joel’den kızı Ellie’yi kendilerine teslim etmesini istiyor. Bu serüvende Ellie’nin sağ kalıp kalmayacağı ise meçhul. Dizinin IMDB puanı 8.7 olarak görüntüleniyor.

2. Black Mirror

Antoloji dizisi olan bu yapım geleceği konu alıyor. Teknolojik gelişmelerin neden olduğu değişimler ve insanın iç dünyasında yaşadığı çıkmazlar gözler önüne serilirken her bölümde yeni bir bilim kurgu hikayesi işleniyor. Bu dizinin de IMDB puanının 8.7 olduğunu görüyoruz.

3. Westworld

Bu dizi bir eğlence parkında geçiyor. Yapay zekalı robotların geleceğe yönelik oluşturacağı tehditleri konu alan dizi geleceğe ışık tutuyor. Son zamanlarda bu dizi ile ilgili ‘gerçekleşiyor mu?’ sorusu gündeme gelmişti. Bu konuyla ilgili detayları Westworl dizisi ile ilgili içeriğimizden inceleyebilirsiniz.

4. The 100

Tıpkı Fallout’ta olduğu gibi bu dizide de nükleer bir saldırıdan sonra yaşananlar ele alınmış. Bu kıyametin üstünden 100 yıl geçiyor ve bir uzay habitatında hayatta kalanların Dünya’ya dönüşü konu ediliyor. Dizinin IMDB puanı 7.6.

5. See

Bu dizide de yine insanlığın tamamını etkileyen büyük bir olay söz konusu. İnsanları kör eden bir virüsle ilgili dramatik bir kurgu bizi karşılıyor. İnsanların hayatta kalma ve yeni bir düzen oluşturma çabası işleniyor. IMDB puanı 7.2 olarak belirtilmiş.

6. Falling Skies

Uzaylıların düşman ilan edildiği bu filmde dünya, bu uzaylıların işgalina uğruyor. Yine Fallout’ta olduğu gibi bir grup insan bu saldırı karşısında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Dizinin IMDB puanı ise 6.8,

Siz bu dizilerden kaç tanesini izlediniz? Favoriniz hangisi? Yorumlarda paylaşın!