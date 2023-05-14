Anneler Günü Temalı En İyi Filmler

Bu anneler gününde annenizle eğlenerek vakit geçirmeye ne dersiniz? Onunla tıpkı eski günlerdeki gibi, beraber film izleyip abur cubur yiyerek evde beraber vakit geçirmenin tadını çıkartabilirsiniz. Anneler gününde annenizle birlikte film izleme fikri kulağınıza hoş geldiyse sizin için bazı film önerilerimiz var.

Aranızdaki bağı güçlendirecek, anneler gününün hakkını verecek, en iyi 10 anneler günü filmini sizin için sıraladık. Bu anneler gününde aşağıdaki listeden seçeceğiniz bir filmi açıp, annenizle beraber kaliteli zaman geçirebilirsiniz.

Bad Moms – Eyvah Annem Dağıttı!

Başrollerinde Mila Kulis, Leslie Mann, Kristen Bell ve Christina Applegate’in yer aldığı filmde annelik serüveninde başarı yakalayamayan üç annenin hikayesi seyirciyle buluşuyor.

Belli bir süre çabaladıktan sonra mükemmel ebeveyn olma çabasından vazgeçen Amy Mitchell, yeni arkadaşlarıyla özgürlüğün tadına varınca eskisinden çok daha iyi bir anneye dönüşüyor.

Stepmom – Omuz Omuza

Julia Roberts ve Ed Harris’in başrol oynadığı bu filmde Luke ile Jackie’nin ani ayrılığından sonra Luke’un yeni bir hayat kurmaya çalışması ve bu süreçte birlikte olduğu kadınla çocukları arasındaki ilişkiler konu ediliyor.

Komedi ve dram türünde bir yapıt olan Stepmom’ın yönetmenliğini Chris Columbus yapıyor.

Dumplin’

Jennifer Aniston’ın başrolde oynadığı Amerikan çıkışlı bu film, fazla kilolu ama oldukça özgüvenli bir genç kızın aşık olduktan sonra bedeniyle ilgili yaşadığı tereddütleri konu alıyor.

Bu tereddütlerden yola çıkarak tıpkı eski güzellik kraliçesi olan annesi gibi güzellik yarışmasına katılmak istiyor. Normalde birbirinden çok farklı karakterlere sahip olan anne ve kız, bu yolda beraber yürüyor.

Bu süreçte her ikisi de aslında aralarında ne kadar güçlü bir bağ olduğunu fark etme fırsatı buluyor.

Mermaids – Deniz Kızları

Deniz Kızları filmi; eşiyle anlaşamayıp boşanan, iki kız çocuk annesi Bayan Flax’in çocukları ile birlikte kendini bulma serüvenini anlatıyor. Kızlardan birisi dokuz yaşında yüzme şampiyonu olmayı başarmış bir kız, diğeri ise büyüyünce rahibe olmanın hayalini kuruyor. 60’lı yıllarda geçen bu filmde ailenin her bir üyesi kendi yolunu çizmeye çalışıyor.

Real Women Have Curves – Kadın Dediğin

Komik ve eğlenceli bir film olan Kadın Dediğin, Los Angeles’ta yaşayan 18 yaşındaki Meksika göçmeni, hafif kilolu Ana’nın öyküsünü ele alıyor.

Ablasının giysi atölyesinde ona yardım ederken fark ettiği gerçekler sayesinde Ana, kadınlara kendi bedenlerine farklı bir perspektiften bakmayı öğretiyor.

Riding in Cars with Boys – Hayatımdaki Erkekler

Bir gün ünlü bir yazar olmanın hayalini kuran Beverly Donofrio, gençlik yıllarında gittiği bir partide Ray isimli yabancı biriyle birlikte oluyor. Hamile olduğunu fark ettikten sonra kürtaj yaptırmaya cesaret edemiyor.

Bu nedenle Ray ile evlenmeye karar veren Beverly Donofrio yazarlık hayallerinden vazgeçmeye başlıyor. Bu hikayeyi analtan film, biyografik ve dramatik komedi türünde değerlendiriliyor.

Little Miss Sunshine – Küçük Gün Işığım

Dışarıdan bakıldığında son derece sıradan bir Amerikan ailesi olarak gözüken Hoover ailesi, aslında kendi içinde oldukça çatışmalı ilişkilerle karşımıza çıkıyor.

Ailenin en küçük, akıllı ve şişman kızı olan Olive, ülkenin diğer ucundaki güzellik yarışmasına katılmak istiyor. Bütün aile eski bir minibüse toplanıp bu hayal uğruna yola çıkıyor ve yolculuk sırasında aile olmanın anlamını yeniden keşfediyor.

Mother’s Day – Özel Bir Gün

Jennifer Aniston, Julia Roberts ve Kate Hudson’ın başrolleri paylaştığı, bir anneler günü klasiği olarak sayabileceğimiz bu filmde üç farklı jenerasyon bir araya geliyor. Romantik, komedi ve dram kategorilerinde yer alan film, anneler gününde izlemek için ideal seçeneklerden birisi!

Yes Day

Kendi hayatında oldukça maceracı ve girişken olan Allison Torres, kendi çizdiği anne ve eş profilini acımasız buluyor. Bu durumu değiştirmek için kocası Carlos ile anlaşarak bir günü evet günü olarak ilan ediyor. Evet gününde çocukları ne isterse istesin, evet diyecekler…

Terms of Endearment – Sevgi Sözcükleri

30 yıllık bir anne - kız hikayesinin işlendiği bu filmde bazen komik bazen dramatik anlar yaşanıyor. Larry McMurtry’nin romanından uyarlanan film 5 farklı dalda Oscar’a aday gösteriliyor.

Dramatik komedi, romantik ve dram türlerinde yer alan filmin başrollerini ise Jack Nicholson, Debra Winger ve Daanny DeVito paylaşıyor.