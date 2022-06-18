Fastboot Ne Demek? Nasıl Yapılır?

Android kullanıcılarının belki de bir çoğunun bilmediği özellik fastboot ne demek sorusu aklınıza takılmış olabilir. Bu yazımızda sizlere Fastboot’un ne olduğu ve nasıl yapılabileceğini göstereceğiz.

Fastboot Ne Demek?

Fastboot aslında Android telefonunuz açılmadan cihazın hafızasına ulaşabilmenizi ve cihaz üzerinde işlemler gerçekleştirebilmenizi sağlayan bir moddur. Android cihazın açılmadan belleğe ulaşabilen bir sistemdir.

Bu mod ile telefonunuzu açmadan işlemler yapabilirsiniz.

Modu açtıktan sonra telefonunuzu USB kablo ile birlikte telefona bağlamak gerekir.

Kablo ile birlikte bilgisayara bağlanan telefon sistem geliştiricileri için enformatik bir işlemdir.

Fastboot Nedir?

Android cihazınız ve bilgisayarınız üzerinden Android işletim sistemi açılmadan cihazınızla etkileşim kurabileceğiniz bir sistemdir. Kısaca Fastboot, cihazınıza yeni yüklemeler yapmanız ve hali hazırda var olan dosyalarınız üzerinde değişiklikler yapmanızı olanak sağlayan bir sistemdir. Fastboot kullanmak için bir bilgisayara ve Andorid cihaza ihtiyacınız olduğunu unutmayın.

Fastboot Ekranından Nasıl Çıkılır?

Öncelikle Fastboot modunu bilmiyorsanız ve yanlışlıkla telefonunuz cebinizde bu modu açmış olabilir ya da cihaz üzerinde değişiklikler yapmak istemiş olabilirsiniz ve Fastboot moduna girip çıkış nasıl yapacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Adım adım Fastboot ekranından nasıl çıkabileceğinizi aşağıda sizlere anlatıyor olacağız.

Öncelikle Android telefonunuz kapalıyken güç düğmesiyle birlikte ses açma veya ses kapama düğmesine basılarak bu modun açıldığını varsayalım.

Daha sonra karşınıza Fastboot ekranı çıkacaktır.

Buradaki ekran Android arayüzüyle aynı değildir yani her yeri pixel olarak görebilirsiniz.

Eğer moddan çıkmak istediniz yapmanız gerek çok basit bir işlemdir.

Telefon güç düğmesine basılı tutun

Yaklaşık 10 - 15 saniye güç düğmesine basılı tuttuktan sonra Fastboot modundan çıkmış olacaksınız

İşlem gerçekleşmiştir.

Neden Fastboot Moduna İhtiyacımız Olabilir?

Belirtmek isteriz ki Android cihazınızdan memnunsanız ve cihazınızın üzerinde değişiklikler yapmak istemiyorsanız bu moda asla ihtiyaç duymayabilirsiniz ancak cihazınız üzerinde değişiklikler yapmak istiyorsanız bu moda ihtiyacınız olacaktır ve telefonunuz üzerinden birçok değişiklik yapma işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız. Fastboot’un en iyi yanı erişim sağlamak için işletim sisteminin gerek duyulmamasıdır.

Apple Cihazlarda Fastboot Modu Var mıdır?

Apple telefonlarda bu mod yoktur bu yüzden kullanamazsınız. Fastboot modunu kullanmak için Android cihaza sahip olmanız gerekecektir.

Bu yazımızda kısaca Fastboot nedir? Fastboot Nasıl Yapılır? Fastboot ekranından nasıl çıkılır? Öğrenmiş olduk sizler Fastboot’u ne için kullanıyorsunuz görüşlerinizi yorumlarda bahsetmeyi unutmayın.